Καύσωνας και αυτοκίνητο: Το πιο έξυπνο hack για δροσιά

Το πιο έξυπνο trick που εφαρμόζουν οι οδηγοί το καλοκαίρι για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη στο αυτοκίνητο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Το καλοκαίρι και ειδικά σε περίοδο καύσωνα, το αυτοκίνητο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό «φούρνο». Ακόμα κι αν το αφήσεις λίγα μόνο λεπτά στον ήλιο, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του μπορεί να ανέβει επικίνδυνα. Το τιμόνι καίει, τα καθίσματα γίνονται αφόρητα και το air condition χρειάζεται αρκετή ώρα για να αποδώσει. Υπάρχει όμως ένα απλό αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό hack που χρησιμοποιούν πολλοί οδηγοί, χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό.

Το πιο γνωστό «μυστικό» που χρησιμοποιούν αρκετοί οδηγοί σε καύσωνα είναι ο αερισμός μέσω της πόρτας. Συγκεκριμένα, ανοίγεις τελείως την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια ανοίγεις και κλείνεις επανειλημμένα την πόρτα του οδηγού για λίγα δευτερόλεπτα.

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Με αυτή την κίνηση δημιουργείται ροή αέρα που βοηθά να φύγει η εγκλωβισμένη ζεστή ατμόσφαιρα από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στην πράξη, λειτουργεί σαν «χειροκίνητος αερισμός» που ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία πριν καν βάλεις μπρος.

Γιατί λειτουργεί

Όταν το αυτοκίνητο μένει στον ήλιο, ο ζεστός αέρας εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του και δεν έχει τρόπο να φύγει. Το συγκεκριμένο trick δημιουργεί ροή αέρα και βοηθά να αντικατασταθεί ο καυτός αέρας με πιο φρέσκο εξωτερικό αέρα. Αυτό δεν κάνει το αυτοκίνητο κρύο, αλλά μειώνει την αρχική αίσθηση καύσωνα, που είναι και η πιο δυσάρεστη στιγμή όταν μπαίνεις μέσα.

Επιπλέον tips για ακόμα περισσότερη δροσιά

Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, πολλοί οδηγοί συνδυάζουν αυτό το hack με μερικές απλές κινήσεις:

Αφήνουν λίγο ανοιχτό το παράθυρο όταν είναι παρκαρισμένο (όπου είναι ασφαλές)

(όπου είναι ασφαλές) Χρησιμοποιούν σκίαστρα στο παρμπρίζ

Αερίζουν το αυτοκίνητο για 1-2 λεπτά πριν ξεκινήσουν το air condition

για 1-2 λεπτά πριν ξεκινήσουν το air condition Αποφεύγουν να παρκάρουν σε πλήρη έκθεση στον ήλιο

Σε περιόδους έντονου καύσωνα, μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην άνεση μέσα στο αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο hack δεν απαιτεί τίποτα, δεν κοστίζει και μπορεί να μειώσει αισθητά την αρχική καυτή αίσθηση πριν ξεκινήσεις τη διαδρομή σου. Και παρότι δεν είναι ευρέως γνωστό, χρησιμοποιείται ήδη από πολλούς οδηγούς που θέλουν να κάνουν την εμπειρία της οδήγησης το καλοκαίρι λίγο πιο υποφερτή.

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