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Mad TV News 09.06.2026

Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»

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Ο Λάμπρος Φισφής αποκαλύπτει τα επαγγελματικά του βήματα μετά το φινάλε της σειράς «Έχω παιδιά» και σχολιάζει την καθημερινότητά του
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια χαλαρή και άκρως απολαυστική επικοινωνία που είχαν μέσω της συχνότητας της εκπομπής «OK!», ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε τηλεφωνικά τον αγαπημένο κωμικό και δημιουργό, Λάμπρο Φισφή. Ο Θέμης, αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη προσωπικότητα του καλεσμένου του, δεν έχασε την ευκαιρία να «ανακρίνει» τον Λάμπρο, ο οποίος, παρά το πολυάσχολο πρόγραμμά του, ανταποκρίθηκε με το γνωστό του αυτοσαρκαστικό ύφος. Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Λάμπρο να μοιράζεται τις σκέψεις του για τη σύγχρονη ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχει λείψει το σταθερό και η ομιλία, η τηλεφωνική. Παλιά έπαιρνες έναν φίλο και μιλούσατε για μία ώρα, ρε παιδί μου».

labros_fisfis
https://www.instagram.com/lambrosfisfis/

Η κουβέντα στράφηκε γρήγορα στα τρέχοντα επαγγελματικά του σχέδια, με τον Λάμπρο να δίνει μια είδηση για την επιτυχημένη σειρά του Mega. «Τον τελευταίο καιρό καταπιάνομαι κυρίως με τη σειρά στο Mega, το “Έχω παιδιά”. Έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή και όλο τον χρόνο μου σε αυτό το project», δήλωσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η τηλεοπτική περιπέτεια του Μιχάλη και της Σάρας πλησιάζει στο τέλος της. «Κλείνουμε τώρα τον δεύτερο κύκλο και τελειώνουμε. Φτάσαμε αισίως τα 104 επεισόδια και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η περιπέτεια αυτού του ζευγαριού με τα παιδιά τους». Ωστόσο, για τον Λάμπρο Φισφή, το stand-up comedy παραμένει η αδιαπραγμάτευτη καλλιτεχνική του βάση: «Το stand up είναι πάντα μέρος στη ζωή μου, βασικό μέρος. Οπότε ναι, έχω πάντα τις παραστάσεις, αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα».

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Το αποκορύφωμα της συνέντευξης ήταν το παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων, όπου ο κωμικός έπρεπε να απαντήσει ταχύτατα σε μια σειρά από «φαν» ερωτήσεις. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Λάμπρος Φισφής προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και την αλήθεια, με τον Θέμη να τον πιέζει συνεχώς για πιο τολμηρές απαντήσεις. Όταν ρωτήθηκε για το πώς περιγράφει τον εαυτό του, απάντησε: «Κυνικός, αισιόδοξος, απαισιόδοξος», ενώ για το τι δεν αποχωρίζεται ποτέ, η απάντησή του ήταν απρόσμενη: «Το ψωμί». Η συζήτηση πήρε πιο προσωπικό χαρακτήρα όταν ο Θέμης ρώτησε για το ποια γυναίκα θεωρεί την ομορφότερη εκτός της συζύγου του, με τον Λάμπρο να ξεσπά σε γέλια: «Είναι η ίδια, η γυναίκα μου. Πάλι το είδωλό της».

lampros_fisfis
https://www.instagram.com/lambrosfisfis/

Καθώς το ρολόι μετρούσε αντίστροφα, ο κωμικός δεν δίστασε να μοιραστεί λεπτομέρειες που λίγοι γνώριζαν για εκείνον. «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος», δήλωσε προκαλώντας την έκπληξη του Θέμη, ενώ στο ερώτημα για το τι θεωρεί πιο sexy πάνω του, ήταν κάθετος: «Τίποτα». Η ενότητα έκλεισε με το κλασικό δίλημμα του Θέμη, ανάμεσα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα και τον Ζήση Ρούμπο. Παρά τις αρχικές «διπλωματικές» προσπάθειες του Λάμπρου να αποφύγει τη σύγκριση, παραδέχτηκε: «Δεν μπορώ να μη διαλέξω τον Ρούμπο. Προφανώς τον Ζήση Ρούμπο. Τον Αλέξανδρο εννοείται τον εκτιμάω σαν κωμικό, αλλά με τον Ζήση είμαστε αδέρφια».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τον Θέμη Γεωργαντά να αποχαιρετά τον καλεσμένο του, αναγνωρίζοντας το μεγάλο ταλέντο και την αυθεντικότητα που τον διακρίνουν. Ο Λάμπρος Φισφής απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι, πίσω από τους ρόλους και τα κείμενα που γράφει, κρύβεται ένας άνθρωπος με σπάνιο χιούμορ και μια πολύ ξεχωριστή ματιά για την καθημερινότητα.

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OK Θέμης Γεωργαντάς Λάμπρος Φισφής
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