Η Δήμητρα Ρίζου στο Talk To Mad: «Η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο»

Η Δήμητρα Ρίζου, βρέθηκε στον καναπέ του Talk to Mad και άνοιξε την καρδιά της στην Αθηνά Κλήμη. Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα μίλησε για τον νέο κύκλο της ζωής της, την πρόκληση της ελληνικής γλώσσας στη μουσική, αλλά και την αναπάντεχη αγάπη της για την υποκριτική.

Μετά από μια μακρά πορεία με ξενόγλωσσο στίχο, η Δήμητρα βρίσκεται σε μια φάση δημιουργικής αναζήτησης. Παραδέχεται πως η επιστροφή της στην Ελλάδα, αφού πέρασε τα περισσότερα ενήλικα χρόνια της στο Λονδίνο, την έκανε να δει τη μουσική με άλλο μάτι. «Τώρα έχω αρχίσει και πειραματίζομαι και με την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι παράδεισος για να γράψεις μουσική και ταυτόχρονα και πάρα πολύ δύσκολο. Έχει την ομοιοκαταληξία, έχει το κάτι παραπάνω», εξομολογείται η ίδια. Παρά τις σκέψεις για το αν έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα, δηλώνει απόλυτα συμφιλιωμένη με τη διαδρομή της: «Δεν το έχω μετανιώσει γιατί αυτό έκανα. Έτσι έμαθα να παράγω και να δημιουργώ μουσική με ξένο στίχο. Αυτό σπούδασα, αυτό με εξέφραζε».

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Από το «Λόγο Τιμής» στη μεγάλη οθόνη

Η Δήμητρα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το παρελθόν της, αποκαλύπτοντας την άγνωστη πτυχή της συμμετοχής της στο soundtrack της σειράς «Λόγος Τιμής». «Χάρηκα πάρα πολύ γιατί έπαιξαν αρκετά κομμάτια μας στη σειρά. Τότε που είχα την μπάντα, τον Demy and the Bad Heart, είχαμε βάλει όλη μας την ψυχή μέσα». Παράλληλα, η υποκριτική ήρθε στη ζωή της σαν μια νέα, συναρπαστική αποκάλυψη. Μετά τη συμμετοχή της στην ταινία «Κραυγή», η ίδια παραδέχεται πως «ερωτεύτηκα το σινεμά». Ωστόσο, η ισορροπία παραμένει δύσκολη: «Είναι full time δουλειά το να είσαι και ηθοποιός και είναι και full time δουλειά να είσαι και τραγουδιστής. Και τώρα είμαι τόσο αφοσιωμένη στη μουσική που, ας πούμε, για ένα τηλεοπτικό καθημερινό θα έπρεπε να αφήσω τελείως τη μουσική για να το κάνω».

Eurovision: Το μεγάλο όνειρο που παραμένει ζωντανό

Η Eurovision αποτελεί για τη Δήμητρα έναν σταθερό στόχο. Με ειλικρίνεια παραδέχεται ότι έχει καταθέσει προτάσεις και στο παρελθόν και δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει. «Θα πάμε μέχρι να μας πάρουνε! Και φυσικά και ναι. Τι έχω να χάσω; Ο επιμένων νικά έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ μεγάλο όνειρο η Eurovision και τεράστια ευκαιρία». Παρακολουθεί τον διαγωνισμό με αγάπη και ενθουσιασμό, θεωρώντας τον μια ευκαιρία για χαρά και συλλογικότητα που λείπει από την καθημερινότητά μας.

Πίσω από τα φώτα

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «συμπλήρωσε τη φράση», η Δήμητρα αποκάλυψε πτυχές του εαυτού της που σπάνια βγαίνουν στο φως. Μεταξύ χιουμοριστικών ατακών για τη μαγειρική της, όπου δηλώνει πως φτιάχνει τα πάντα εκτός από γλυκά, και της επιθυμίας της να είναι αόρατη ως υπερδύναμη, αναδείχθηκε ο χαρακτήρας της. Όταν ρωτήθηκε ποιον θα έπαιρνε μαζί της σε ένα ερημονήσι, η απάντηση ήταν άμεση: «Τη μαμά μου. Εγώ μπροστά της είμαι γατάκι. Πραγματικά, η μαμά μου τα λύνει όλα».

Κλείνοντας, η Δήμητρα Ρίζου προετοιμάζεται για μια καλοκαιρινή σεζόν γεμάτη live εμφανίσεις με νέα αισθητική, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια δημιουργός που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να «πλάθει» το δικό της μουσικό σύμπαν.