Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Talk To Mad 09.06.2026

Η Δήμητρα Ρίζου στο Talk To Mad: «Η Eurovision είναι ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μιλά για το νέο της μουσικό κεφάλαιο, την υποκριτική, το όνειρο της Eurovision και τις κρυφές πτυχές της καθημερινότητάς της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Δήμητρα Ρίζου, βρέθηκε στον καναπέ του Talk to Mad και άνοιξε την καρδιά της στην Αθηνά Κλήμη. Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα μίλησε για τον νέο κύκλο της ζωής της, την πρόκληση της ελληνικής γλώσσας στη μουσική, αλλά και την αναπάντεχη αγάπη της για την υποκριτική.

Screenshot 2026-06-09 171758

 

Μετά από μια μακρά πορεία με ξενόγλωσσο στίχο, η Δήμητρα βρίσκεται σε μια φάση δημιουργικής αναζήτησης. Παραδέχεται πως η επιστροφή της στην Ελλάδα, αφού πέρασε τα περισσότερα ενήλικα χρόνια της στο Λονδίνο, την έκανε να δει τη μουσική με άλλο μάτι. «Τώρα έχω αρχίσει και πειραματίζομαι και με την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι παράδεισος για να γράψεις μουσική και ταυτόχρονα και πάρα πολύ δύσκολο. Έχει την ομοιοκαταληξία, έχει το κάτι παραπάνω», εξομολογείται η ίδια. Παρά τις σκέψεις για το αν έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα, δηλώνει απόλυτα συμφιλιωμένη με τη διαδρομή της: «Δεν το έχω μετανιώσει γιατί αυτό έκανα. Έτσι έμαθα να παράγω και να δημιουργώ μουσική με ξένο στίχο. Αυτό σπούδασα, αυτό με εξέφραζε».

Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

Από το «Λόγο Τιμής» στη μεγάλη οθόνη

Η Δήμητρα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το παρελθόν της, αποκαλύπτοντας την άγνωστη πτυχή της συμμετοχής της στο soundtrack της σειράς «Λόγος Τιμής». «Χάρηκα πάρα πολύ γιατί έπαιξαν αρκετά κομμάτια μας στη σειρά. Τότε που είχα την μπάντα, τον Demy and the Bad Heart, είχαμε βάλει όλη μας την ψυχή μέσα». Παράλληλα, η υποκριτική ήρθε στη ζωή της σαν μια νέα, συναρπαστική αποκάλυψη. Μετά τη συμμετοχή της στην ταινία «Κραυγή», η ίδια παραδέχεται πως «ερωτεύτηκα το σινεμά». Ωστόσο, η ισορροπία παραμένει δύσκολη: «Είναι full time δουλειά το να είσαι και ηθοποιός και είναι και full time δουλειά να είσαι και τραγουδιστής. Και τώρα είμαι τόσο αφοσιωμένη στη μουσική που, ας πούμε, για ένα τηλεοπτικό καθημερινό θα έπρεπε να αφήσω τελείως τη μουσική για να το κάνω».

Screenshot 2026-06-09 171821

Eurovision: Το μεγάλο όνειρο που παραμένει ζωντανό

Η Eurovision αποτελεί για τη Δήμητρα έναν σταθερό στόχο. Με ειλικρίνεια παραδέχεται ότι έχει καταθέσει προτάσεις και στο παρελθόν και δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει. «Θα πάμε μέχρι να μας πάρουνε! Και φυσικά και ναι. Τι έχω να χάσω; Ο επιμένων νικά έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ μεγάλο όνειρο η Eurovision και τεράστια ευκαιρία». Παρακολουθεί τον διαγωνισμό με αγάπη και ενθουσιασμό, θεωρώντας τον μια ευκαιρία για χαρά και συλλογικότητα που λείπει από την καθημερινότητά μας.

Πίσω από τα φώτα

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «συμπλήρωσε τη φράση», η Δήμητρα αποκάλυψε πτυχές του εαυτού της που σπάνια βγαίνουν στο φως. Μεταξύ χιουμοριστικών ατακών για τη μαγειρική της, όπου δηλώνει πως φτιάχνει τα πάντα εκτός από γλυκά, και της επιθυμίας της να είναι αόρατη ως υπερδύναμη, αναδείχθηκε ο χαρακτήρας της. Όταν ρωτήθηκε ποιον θα έπαιρνε μαζί της σε ένα ερημονήσι, η απάντηση ήταν άμεση: «Τη μαμά μου. Εγώ μπροστά της είμαι γατάκι. Πραγματικά, η μαμά μου τα λύνει όλα».

Κλείνοντας, η Δήμητρα Ρίζου προετοιμάζεται για μια καλοκαιρινή σεζόν γεμάτη live εμφανίσεις με νέα αισθητική, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια δημιουργός που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και να «πλάθει» το δικό της μουσικό σύμπαν.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Δήμητρα Ρίζου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»

Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»

09.06.2026
Επόμενο
Σου περίσσεψε κοτόπουλο; 4 εύκολοι τρόποι να το ξανά απολαύσεις

Σου περίσσεψε κοτόπουλο; 4 εύκολοι τρόποι να το ξανά απολαύσεις

09.06.2026

Δες επίσης

Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»
Mad TV News

Ο Λάμπρος Φισφής στο OK!: «Μου έχει γίνει πρόταση να γίνω κατάσκοπος»

09.06.2026
H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»
Mad TV News

H Χρυσηίδα Γκαγκούτη στο OK!: «Έχω μόνο άγχος για τα Mad VMA, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ!»

08.06.2026
H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»
Mad TV News

H Rosanna Mailan στο Unplugged Stories: «Ο Μίμης Πλέσσας μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα στην καριέρα μου»

08.06.2026
«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6
Mad TV News

«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 8/6 – 14/6

08.06.2026
Ο Δημήτρης Σαμόλης στο Talk to Mad: «Το έπος του χωρισμού μου θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Σαμόλης στο Talk to Mad: «Το έπος του χωρισμού μου θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία»

05.06.2026
Ο Oυίλιαμ Εζέτζα στο Spill The Tea: «Όταν με έκανε follow ο Αντετοκούνμπο νόμιζα ότι ήταν fake account»
Mad TV News

Ο Oυίλιαμ Εζέτζα στο Spill The Tea: «Όταν με έκανε follow ο Αντετοκούνμπο νόμιζα ότι ήταν fake account»

05.06.2026
Η Μαρία Πρεβολαράκη στο Fitness O’ Clock: «Το χρυσό μετάλλιο που άργησε αλλά άξιζε κάθε λεπτό»
Mad TV News

Η Μαρία Πρεβολαράκη στο Fitness O’ Clock: «Το χρυσό μετάλλιο που άργησε αλλά άξιζε κάθε λεπτό»

04.06.2026
O Λεωνίδας Χριστόπουλος στο Talk to Mad: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει το δημιουργικό hub της Ευρώπης»
Mad TV News

O Λεωνίδας Χριστόπουλος στο Talk to Mad: «Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει το δημιουργικό hub της Ευρώπης»

03.06.2026
«Διαmadάκια»: Το απόλυτο manual για να εντοπίζεις τα red flags
Diamadakia

«Διαmadάκια»: Το απόλυτο manual για να εντοπίζεις τα red flags

03.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα