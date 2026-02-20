Η Καλλιόπη Ανταμπούφη και ο Σπύρος Σουρβίνος μιλούν στο Talk To MAD για την παράσταση «Αγγέλα», τους ρόλους τους και τα διαχρονικά μηνύματα του έργου

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τους ηθοποιούς Καλλιόπη Ανταμπούφη και Σπύρο Σουρβίνο, πρωταγωνιστές της παράστασης «Αγγέλα» του Γιώργου Σεβαστίκογλου, που ανεβαίνει στο Θέατρο Κάμιρος κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη δημιουργία της παράστασης, τους ρόλους των ηθοποιών, την ερμηνεία των χαρακτήρων και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν στο κοινό.

Η Καλλιόπη Ανταμπούφη για την παράσταση ανέφερε: «Η ‘Αγγέλα’ ασχολείται με τη ζωή των υπηρέτριων στην μετεμφυλιακή Αθήνα, τις δυσκολίες και τις μικρές στιγμές χαράς τους. Στη σκηνή προσπαθούμε να φέρουμε αυτή την ένταση και τις ανθρώπινες ιστορίες στην επιφάνεια με αληθινές και συγκινητικές στιγμές».

Η Σπύρος Σουρβίνος, που ενσαρκώνει τον Στράτο, πρόσθεσε: «Ο ρόλος μου δείχνει πώς άνθρωποι προσπαθούν να ανέβουν στην κοινωνική ιεραρχία της εποχής μέσα από σχέσεις και ευκαιρίες. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους ηθοποιούς και η ροή που δημιουργεί η ιστορία».

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν επίσης για τη συνεργασία τους και τη διαδικασία των πρόβων: «Οι πρόβες κράτησαν αρκετούς μήνες και ήταν γεμάτες εξερεύνηση και δημιουργικότητα», σημείωσε η Καλλιόπη. «Η χημεία μεταξύ μας και η αίσθηση της κοινότητας πάνω στη σκηνή κάνουν κάθε παράσταση μοναδική», πρόσθεσε ο Σπύρος.

Σχετικά με τη σκηνοθεσία, ο Γιώργος Παύλου κατάφερε να δώσει στην παράσταση μοντέρνα αισθητική χωρίς να χάνεται η ουσία του έργου. Η σκηνή, τα κοστούμια και η χρήση video art υποστηρίζουν την αφήγηση και αναδεικνύουν την καθημερινότητα και τις σχέσεις των χαρακτήρων.

Όπως τόνισαν οι ηθοποιοί: «Η παράσταση συνδυάζει δραματικότητα με αλήθεια των συναισθημάτων, επιτρέποντας στο κοινό να συνδεθεί με τους χαρακτήρες και τις ανατροπές της ιστορίας».

Η Καλλιόπη και ο Σπύρος κατέληξαν: «Κάθε πρόβα και κάθε σκηνή μας φέρνει πιο κοντά στους χαρακτήρες και μας επιτρέπει να ζήσουμε αυθεντικές στιγμές πάνω στη σκηνή. Η ‘Αγγέλα’ είναι ένα έργο που σε καλεί να αφεθείς στην ιστορία και να νιώσεις τις ζωές των ανθρώπων της εποχής».

Η παράσταση «Αγγέλα» παρουσιάζεται στο Θέατρο Κάμιρος, με εισιτήρια διαθέσιμα στο ticketservices.gr, συνεχίζοντας να καθηλώνει το θεατρικό κοινό.

