Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε την απουσία της από την κοπή πίτας του Alpha καθώς διανύει τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης της

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με το τηλεοπτικό κοινό τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Alpha, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Καλημερίζοντας τους τηλεθεατές της την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε ότι η απουσία της οφειλόταν σε λόγους υγείας και στην προσπάθειά της να αποφύγει τις συναθροίσεις.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Έμαθα χθες στην πίτα του Alpha έκλεψε την παράσταση η ομάδα μου! Εγώ σας έβλεπα μέσα από τα social, προσέχω λίγο οπότε… ξέρετε. Πολύ θα ήθελα να είμαι και εγώ δίπλα σας, δυστυχώς δεν τα κατάφερα, αλλά αποφεύγω συναθροίσεις με πάρα πολύ κόσμο. Όλοι το καταλαβαίνουν και στο κανάλι, εντάξει. Λίγο κοιμόμαστε νωρίς τώρα… Τι να κάνουμε; 1,5 μήνας έμεινε», είπε η παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη λύπη της για την απουσία της, τονίζοντας παράλληλα την κατανόηση που έδειξε το κανάλι στην απόφασή της.

