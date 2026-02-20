4 outfits που δείχνουν ότι το καλσόν με τη φούστα είναι ο απόλυτος συνδυασμός για την άνοιξη

Mini, midi και δερμάτινες φούστες συνδυάζονται με καλσόν, knee-highs και κάλτσες, δημιουργώντας τα πιο κομψά και μοντέρνα looks

Η φούστα και τα καλσόν αποτελούν τον απόλυτο mid-season συνδυασμό, ικανό να δώσει στα outfits μια ξεχωριστή υπογραφή. Είτε πρόκειται για καλσόν, knee-highs ή κομψές κάλτσες, η επιλογή τους καθορίζει τον τόνο για τις πιο trendy φούστες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026. Από mini έως midi, από δερμάτινες φούστες μέχρι pencil και πλισέ φούστες.

Στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026, η έμφαση δόθηκε σε αυτόν τον συνδυασμό, μέσα από χρώματα που ξεχωρίζουν αλλά και κλασικά όπως το μαύρο, ενώ κάποιοι οίκοι τόλμησαν ακόμη και το λευκό. Η ιδέα ότι τα καλσόν ή οι κάλτσες χρησιμεύουν μόνο για αδιαφάνεια πλέον ανήκει στο παρελθόν, είναι το βασικό στοιχείο που προσθέτει χαρακτήρα σε κάθε look.

1. Πλισέ mini φούστα με αδιαφανές καλσόν σε total grey

Ένα bon ton mini dress συνδυάζεται με παπούτσια από δερμάτινο λουστρίνι, ενώ οι αδιαφανείς γκρι καλτσοδέτες προσθέτουν μοντέρνο, effortless στιλ.

2. Πλισέ mini φούστα με καλσόν και knee-high κάλτσες

Κλασικό μαύρο καλσόν λειτουργεί ως ουδέτερο φόντο για ένα outfit με blazer και καρό mini dress, αναβαθμισμένο με wool knee-high κάλτσες σε γκρι τόνους και sneakers.

3. Λευκές κάλτσες με δερμάτινη φούστα

Οι λευκές κάλτσες έχουν γίνει must-have στο street style. Συνδυάζονται με executive looks, όπως knee-length δερμάτινες φούστες και stiletto pumps, για ένα chic και cool αποτέλεσμα.

4. Straight φούστα με knee-high κάλτσες και slingbacks

Συνδυασμοί όπως της Miu Miu με ribbed γκρι κάλτσες, pencil skirts και stiletto heels μετατρέπουν το street style σε statement, σπάζοντας τους κλασικούς κανόνες μόδας.

