Fashion 20.02.2026

4 outfits που δείχνουν ότι το καλσόν με τη φούστα είναι ο απόλυτος συνδυασμός για την άνοιξη

fousta_outfit
Mini, midi και δερμάτινες φούστες συνδυάζονται με καλσόν, knee-highs και κάλτσες, δημιουργώντας τα πιο κομψά και μοντέρνα looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φούστα και τα καλσόν αποτελούν τον απόλυτο mid-season συνδυασμό, ικανό να δώσει στα outfits μια ξεχωριστή υπογραφή. Είτε πρόκειται για καλσόν, knee-highs ή κομψές κάλτσες, η επιλογή τους καθορίζει τον τόνο για τις πιο trendy φούστες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026. Από mini έως midi, από δερμάτινες φούστες μέχρι pencil και πλισέ φούστες.

Στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026, η έμφαση δόθηκε σε αυτόν τον συνδυασμό, μέσα από χρώματα που ξεχωρίζουν αλλά και κλασικά όπως το μαύρο, ενώ κάποιοι οίκοι τόλμησαν ακόμη και το λευκό. Η ιδέα ότι τα καλσόν ή οι κάλτσες χρησιμεύουν μόνο για αδιαφάνεια πλέον ανήκει στο παρελθόν, είναι το βασικό στοιχείο που προσθέτει χαρακτήρα σε κάθε look.

https://www.instagram.com/summer.lele/?hl=el

1. Πλισέ mini φούστα με αδιαφανές καλσόν σε total grey

Ένα bon ton mini dress συνδυάζεται με παπούτσια από δερμάτινο λουστρίνι, ενώ οι αδιαφανείς γκρι καλτσοδέτες προσθέτουν μοντέρνο, effortless στιλ.

gkri_fousta
https://www.instagram.com/cathyocstylist/

2. Πλισέ mini φούστα με καλσόν και knee-high κάλτσες

Κλασικό μαύρο καλσόν λειτουργεί ως ουδέτερο φόντο για ένα outfit με blazer και καρό mini dress, αναβαθμισμένο με wool knee-high κάλτσες σε γκρι τόνους και sneakers.

fousta_outfit
https://www.instagram.com/summer.lele/?hl=el

3. Λευκές κάλτσες με δερμάτινη φούστα

Οι λευκές κάλτσες έχουν γίνει must-have στο street style. Συνδυάζονται με executive looks, όπως knee-length δερμάτινες φούστες και stiletto pumps, για ένα chic και cool αποτέλεσμα.

kokkino_mov
https://www.instagram.com/emilisindlev/

4. Straight φούστα με knee-high κάλτσες και slingbacks

Συνδυασμοί όπως της Miu Miu με ribbed γκρι κάλτσες, pencil skirts και stiletto heels μετατρέπουν το street style σε statement, σπάζοντας τους κλασικούς κανόνες μόδας.

fousta_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/

