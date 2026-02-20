Food 20.02.2026

5 νηστήσιμες συνταγές που θα λατρέψουν ακόμα και οι meat lovers

sintagew
5 απολαυστικές νηστίσιμες συνταγές, γεμάτες γεύση και άρωμα, που αποδεικνύουν ότι το φαγητό χωρίς κρέας μπορεί να είναι εξίσου χορταστικό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νηστεία είναι συχνά συνδεδεμένη με απλές και λιτές γεύσεις. Ωστόσο, η ελληνική και μεσογειακή κουζίνα αποδεικνύει ότι τα νηστίσιμα πιάτα μπορούν να είναι πλούσια, αρωματικά και απόλυτα χορταστικά. Με τα σωστά υλικά και τους κατάλληλους συνδυασμούς, μπορείς να δημιουργήσεις γεύματα που δεν υστερούν σε τίποτα από τα κλασικά κρεατικά.

Αν πιστεύεις ότι οι νηστίσιμες επιλογές δεν μπορούν να ενθουσιάσουν έναν λάτρη του κρέατος, οι παρακάτω συνταγές θα σου αλλάξουν γνώμη. Από παραδοσιακά γεύματα μέχρι σύγχρονες comfort προτάσεις, αυτές οι ιδέες αποδεικνύουν ότι η γεύση δεν χρειάζεται κρέας για να πρωταγωνιστήσει.

fagito
/www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Τρίημερο στο σπίτι; Φτιάξε οπωσδήποτε αυτην την πίτσα με πέστο και ρικότα

Μανιτάρια στιφάδο

Υλικά:

• 1 κιλό μανιτάρια (λευκά ή καφέ)
• 500 γρ. κρεμμυδάκια στιφάδου
• 2 σκελίδες σκόρδο
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 2 φύλλα δάφνης
• ½ φλ. ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. ξίδι κόκκινο
• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

1. Σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια στο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα.
2. Προσθέτουμε το σκόρδο και τα μανιτάρια και τα αφήνουμε να μαλακώσουν.
3. Σβήνουμε με το ξίδι και ρίχνουμε τη ντομάτα, τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι.
4. Σιγοβράζουμε για περίπου 30–40 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Unsplash.com

Γεμιστά με ρύζι και κουκουνάρι

Υλικά:

• 6 ντομάτες & 3 πιπεριές
• 1 φλ. ρύζι καρολίνα
• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ. κουκουνάρι
• 2 κ.σ. σταφίδες
• ½ φλ. μαϊντανός & δυόσμος
• ½ φλ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

1. Αδειάζουμε τα λαχανικά και κρατάμε τη σάρκα της ντομάτας.
2. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε το ρύζι, τη σάρκα ντομάτας, τα κουκουνάρια και τις σταφίδες.
3. Ρίχνουμε τα μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι και αποσύρουμε.
4. Γεμίζουμε τα λαχανικά και ψήνουμε στους 180°C για περίπου 1 ώρα.

fagito
unsplash.com

Ρεβυθοκεφτέδες (φαλάφελ)

Υλικά:

• 500 γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ)
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 σκελίδες σκόρδο
• ½ φλ. μαϊντανός
• 1 κ.γ. κύμινο
• 1 κ.γ. κόλιανδρος
• 1 κ.σ. αλεύρι
• Αλάτι, πιπέρι
• Λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση:

1. Πολτοποιούμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.
2. Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες.
3. Τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να ροδίσουν.
4. Σερβίρουμε με ταχίνι ή σαλάτα.

magiriki (2)
pexels

Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και ελιές

Υλικά:

• 500 γρ. μακαρόνια
• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη
• 2 σκελίδες σκόρδο
• ½ φλ. ελιές Καλαμών
• 1 κ.σ. κάππαρη
• ½ φλ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι, λίγη ρίγανη

Εκτέλεση:

1. Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Σοτάρουμε το σκόρδο, προσθέτουμε τη ντομάτα και σιγοβράζουμε.
3. Ρίχνουμε τις ελιές, την κάππαρη και τα μπαχαρικά.
4. Ανακατεύουμε με τα ζυμαρικά και σερβίρουμε.

magiriki
https://unsplash.com/

Νηστίσιμη πίτσα με λαχανικά

Υλικά:

• 1 έτοιμη ζύμη πίτσας
• 1 φλ. σάλτσα ντομάτας
• 1 πιπεριά κομμένη
• 1 κολοκύθι σε φέτες
• 200 γρ. μανιτάρια
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Ρίγανη, αλάτι

Εκτέλεση:

1. Απλώνουμε τη σάλτσα στη ζύμη.
2. Προσθέτουμε τα λαχανικά και ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
3. Πασπαλίζουμε με ρίγανη και ψήνουμε στους 200°C για 15–20 λεπτά.
4. Σερβίρουμε ζεστή, με φρέσκια ρόκα αν θέλουμε.

Διάβασε επίσης: Αυτό το vegan κέικ μπανάνας θα βάλει τέλος στις απογευματινές λιγούρες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

40 days better you νηστεία ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ συνταγές φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 outfits που δείχνουν ότι το καλσόν με τη φούστα είναι ο απόλυτος συνδυασμός για την άνοιξη

4 outfits που δείχνουν ότι το καλσόν με τη φούστα είναι ο απόλυτος συνδυασμός για την άνοιξη

20.02.2026
Επόμενο
ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane

ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane

20.02.2026

Δες επίσης

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Anna Wintour συζητούν το μέλλον της βρεατανικής μόδας
Fashion

Η Βασίλισσα Καμίλα και η Anna Wintour συζητούν το μέλλον της βρεατανικής μόδας

20.02.2026
Η skincare ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσεις για επίδερμίδα καλύτερη και από φίλτρο του Instagram
Beauty

Η skincare ρουτίνα που πρέπει να ακολουθήσεις για επίδερμίδα καλύτερη και από φίλτρο του Instagram

20.02.2026
Η Rihanna γιορτάζει τα 38α γενέθλιά της με προϊόντα περιποίησης Fenty
Beauty

Η Rihanna γιορτάζει τα 38α γενέθλιά της με προϊόντα περιποίησης Fenty

20.02.2026
Αυτό είναι το φρούτα που κρατάει την πιέση στα σωστά επίπεδα
Life

Αυτό είναι το φρούτα που κρατάει την πιέση στα σωστά επίπεδα

20.02.2026
ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane
Life

ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane

20.02.2026
4 outfits που δείχνουν ότι το καλσόν με τη φούστα είναι ο απόλυτος συνδυασμός για την άνοιξη
Fashion

4 outfits που δείχνουν ότι το καλσόν με τη φούστα είναι ο απόλυτος συνδυασμός για την άνοιξη

20.02.2026
Brontë Blush: Το trend που φέρνει το dark romance στο μακιγιάζ
Beauty

Brontë Blush: Το trend που φέρνει το dark romance στο μακιγιάζ

20.02.2026
Το νέο look της Margot Robbie που έφερε πίσω το viral print των 00’s
Fashion

Το νέο look της Margot Robbie που έφερε πίσω το viral print των 00’s

20.02.2026
Full ασυγκράτητα: Τα 3 ζώδια που τσακώνονται με το καλημέρα
Life

Full ασυγκράτητα: Τα 3 ζώδια που τσακώνονται με το καλημέρα

20.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική