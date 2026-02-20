5 νηστήσιμες συνταγές που θα λατρέψουν ακόμα και οι meat lovers

5 απολαυστικές νηστίσιμες συνταγές, γεμάτες γεύση και άρωμα, που αποδεικνύουν ότι το φαγητό χωρίς κρέας μπορεί να είναι εξίσου χορταστικό

Η νηστεία είναι συχνά συνδεδεμένη με απλές και λιτές γεύσεις. Ωστόσο, η ελληνική και μεσογειακή κουζίνα αποδεικνύει ότι τα νηστίσιμα πιάτα μπορούν να είναι πλούσια, αρωματικά και απόλυτα χορταστικά. Με τα σωστά υλικά και τους κατάλληλους συνδυασμούς, μπορείς να δημιουργήσεις γεύματα που δεν υστερούν σε τίποτα από τα κλασικά κρεατικά.

Αν πιστεύεις ότι οι νηστίσιμες επιλογές δεν μπορούν να ενθουσιάσουν έναν λάτρη του κρέατος, οι παρακάτω συνταγές θα σου αλλάξουν γνώμη. Από παραδοσιακά γεύματα μέχρι σύγχρονες comfort προτάσεις, αυτές οι ιδέες αποδεικνύουν ότι η γεύση δεν χρειάζεται κρέας για να πρωταγωνιστήσει.

Μανιτάρια στιφάδο

Υλικά:

• 1 κιλό μανιτάρια (λευκά ή καφέ)

• 500 γρ. κρεμμυδάκια στιφάδου

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη

• 1 ξυλάκι κανέλας

• 2 φύλλα δάφνης

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• 2 κ.σ. ξίδι κόκκινο

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

1. Σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια στο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα.

2. Προσθέτουμε το σκόρδο και τα μανιτάρια και τα αφήνουμε να μαλακώσουν.

3. Σβήνουμε με το ξίδι και ρίχνουμε τη ντομάτα, τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι.

4. Σιγοβράζουμε για περίπου 30–40 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Γεμιστά με ρύζι και κουκουνάρι

Υλικά:

• 6 ντομάτες & 3 πιπεριές

• 1 φλ. ρύζι καρολίνα

• 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

• 2 κ.σ. κουκουνάρι

• 2 κ.σ. σταφίδες

• ½ φλ. μαϊντανός & δυόσμος

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:

1. Αδειάζουμε τα λαχανικά και κρατάμε τη σάρκα της ντομάτας.

2. Σοτάρουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε το ρύζι, τη σάρκα ντομάτας, τα κουκουνάρια και τις σταφίδες.

3. Ρίχνουμε τα μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι και αποσύρουμε.

4. Γεμίζουμε τα λαχανικά και ψήνουμε στους 180°C για περίπου 1 ώρα.

Ρεβυθοκεφτέδες (φαλάφελ)

Υλικά:

• 500 γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ)

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• ½ φλ. μαϊντανός

• 1 κ.γ. κύμινο

• 1 κ.γ. κόλιανδρος

• 1 κ.σ. αλεύρι

• Αλάτι, πιπέρι

• Λάδι για τηγάνισμα

Εκτέλεση:

1. Πολτοποιούμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ.

2. Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες.

3. Τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να ροδίσουν.

4. Σερβίρουμε με ταχίνι ή σαλάτα.

Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και ελιές

Υλικά:

• 500 γρ. μακαρόνια

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη

• 2 σκελίδες σκόρδο

• ½ φλ. ελιές Καλαμών

• 1 κ.σ. κάππαρη

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι, λίγη ρίγανη

Εκτέλεση:

1. Βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες.

2. Σοτάρουμε το σκόρδο, προσθέτουμε τη ντομάτα και σιγοβράζουμε.

3. Ρίχνουμε τις ελιές, την κάππαρη και τα μπαχαρικά.

4. Ανακατεύουμε με τα ζυμαρικά και σερβίρουμε.

Νηστίσιμη πίτσα με λαχανικά

Υλικά:

• 1 έτοιμη ζύμη πίτσας

• 1 φλ. σάλτσα ντομάτας

• 1 πιπεριά κομμένη

• 1 κολοκύθι σε φέτες

• 200 γρ. μανιτάρια

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Ρίγανη, αλάτι

Εκτέλεση:

1. Απλώνουμε τη σάλτσα στη ζύμη.

2. Προσθέτουμε τα λαχανικά και ραντίζουμε με ελαιόλαδο.

3. Πασπαλίζουμε με ρίγανη και ψήνουμε στους 200°C για 15–20 λεπτά.

4. Σερβίρουμε ζεστή, με φρέσκια ρόκα αν θέλουμε.

