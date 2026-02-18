Food 18.02.2026

Αυτό το vegan κέικ μπανάνας θα βάλει τέλος στις απογευματινές λιγούρες

banana_cake
Η συνταγή για το vegan κέικ μπανάνας που θα γίνει το αγαπημένο σου γλυκό, με μπανάνες, αλεύρι ολικής και σταγόνες σοκολάτας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το vegan κέικ μπανάνας είναι η ιδανική επιλογή για σένα που θέλεις ένα υγιεινό αλλά νόστιμο γλυκό. Η γλυκιά γεύση της ώριμης μπανάνας συνδυάζεται τέλεια με το άρωμα του αλευριού ολικής άλεσης, ενώ οι σταγόνες μαύρης σοκολάτας προσθέτουν λίγη επιπλέον απόλαυση σε κάθε μπουκιά. Χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, το κέικ είναι ελαφρύ και ιδανικό για vegan διατροφή.

Είναι επίσης πολύ εύκολο και γρήγορο στην παρασκευή. Ακόμα κι αν δεν έχεις εμπειρία στη ζαχαροπλαστική, τα απλά υλικά και η απλή διαδικασία σου επιτρέπουν να φτιάξεις ένα αφράτο και αρωματικό κέικ που θα γίνει σύντομα το αγαπημένο σου. Τέλειο για πρωινό, δεκατιανό ή συνοδευτικό του καφέ σου.

banana_bread
unsplash

Διάβασε επίσης: Δες πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη τυρόπιτα στο τηγάνι – Έτοιμη με μόνο 4 υλικά και σε 5 λεπτά

Υλικά:

  • 4-5 πολύ ώριμες μπανάνες (350-400 γρ.)
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 75 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 75 γρ. ηλιέλαιο
  • 210 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
  • 1 κ.γ. baking powder
  • 1 κ.γ. baking soda
  • 1/4 κ.γ. αλάτι
  • 100 γρ. σταγόνες μαύρης σοκολάτας
banana_bread
unsplash

Εκτέλεση:

  • Προθέρμανε τον φούρνο στους 180 °C στον αέρα.
  • Λιώσε τις μπανάνες σε ένα μεγάλο μπολ με ένα πιρούνι.
  • Πρόσθεσε το εκχύλισμα βανίλιας, το ηλιέλαιο και τη ζάχαρη και ανακάτεψε με μία μαρίζ μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  • Πρόσθεσε το αλεύρι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και τις σταγόνες σοκολάτας και ενσωμάτωσέ τα στο μείγμα.
  • Άδειασε το μείγμα σε μία φόρμα 30×10 εκ. που έχεις αλείψει με ηλιέλαιο και στρώσει λαδόκολλα. Προαιρετικά, βάλε μια μπανάνα κομμένη οριζόντια πάνω από το μείγμα.
  • Ψήσε για 50 λεπτά με 1 ώρα ή μέχρι να βγει καθαρό ένα μαχαίρι στη μέση του κέικ.
  • Άφησέ το να κρυώσει για 10 λεπτά και ξεφόρμαρέ το.

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το τοστ; Αυτό είναι το μικρό trick που σε κάνει να εθιστείς ξανά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

food φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πόλος έλξης η τοιχογραφία «Καλαμάτα» με τη Μαρία Κάλλας – Φέρνει διεθνή προβολή στην πόλη

Πόλος έλξης η τοιχογραφία «Καλαμάτα» με τη Μαρία Κάλλας – Φέρνει διεθνή προβολή στην πόλη

18.02.2026
Επόμενο
Επικό το δώρο που έκανε ο Klay Thompson στη Megan Thee Stallion

Επικό το δώρο που έκανε ο Klay Thompson στη Megan Thee Stallion

18.02.2026

Δες επίσης

Kanso: Η ιαπωνική τεχνική Zen για να αποσυμφορήσεις το σπίτι σου
Life

Kanso: Η ιαπωνική τεχνική Zen για να αποσυμφορήσεις το σπίτι σου

18.02.2026
Διατροφή και νηστεία: Τι να τρως για να κάνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν πιο γρήγορα
Beauty

Διατροφή και νηστεία: Τι να τρως για να κάνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν πιο γρήγορα

18.02.2026
Μαγνήσιο L-Threonate: Τι δείχνουν οι μελέτες για μνήμη, συγκέντρωση και ποιότητα ύπνου
Life

Μαγνήσιο L-Threonate: Τι δείχνουν οι μελέτες για μνήμη, συγκέντρωση και ποιότητα ύπνου

18.02.2026
Amanda Seyfried: Αυτό είναι το πρωινό που τη γεμίζει με ενέργεια
Life

Amanda Seyfried: Αυτό είναι το πρωινό που τη γεμίζει με ενέργεια

18.02.2026
Αυτές είναι οι ελληνικές παραλίες που βρίσκονται σε κορυφαία θέση στη λίστα του Tripadvisor
Life

Αυτές είναι οι ελληνικές παραλίες που βρίσκονται σε κορυφαία θέση στη λίστα του Tripadvisor

18.02.2026
Τα 3 ελληνικά βότανα που αποτοξινώνουν το σώμα σου φυσικά
Fitness

Τα 3 ελληνικά βότανα που αποτοξινώνουν το σώμα σου φυσικά

18.02.2026
Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αποθεώνει το color-blocking και κάνει το total black να «τρέμει»
Fashion

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης αποθεώνει το color-blocking και κάνει το total black να «τρέμει»

18.02.2026
Τα 3 «μαγικά» ροφήματα για ενέργεια και επίπεδη κοιλιά
Fitness

Τα 3 «μαγικά» ροφήματα για ενέργεια και επίπεδη κοιλιά

18.02.2026
Gua Sha: Tα οφέλη που χαρίζει στο πρόσωπο, το σώμα και το τριχωτό της κεφαλής
Beauty

Gua Sha: Tα οφέλη που χαρίζει στο πρόσωπο, το σώμα και το τριχωτό της κεφαλής

18.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων