Αυτό το vegan κέικ μπανάνας θα βάλει τέλος στις απογευματινές λιγούρες

Η συνταγή για το vegan κέικ μπανάνας που θα γίνει το αγαπημένο σου γλυκό, με μπανάνες, αλεύρι ολικής και σταγόνες σοκολάτας

Το vegan κέικ μπανάνας είναι η ιδανική επιλογή για σένα που θέλεις ένα υγιεινό αλλά νόστιμο γλυκό. Η γλυκιά γεύση της ώριμης μπανάνας συνδυάζεται τέλεια με το άρωμα του αλευριού ολικής άλεσης, ενώ οι σταγόνες μαύρης σοκολάτας προσθέτουν λίγη επιπλέον απόλαυση σε κάθε μπουκιά. Χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, το κέικ είναι ελαφρύ και ιδανικό για vegan διατροφή.

Είναι επίσης πολύ εύκολο και γρήγορο στην παρασκευή. Ακόμα κι αν δεν έχεις εμπειρία στη ζαχαροπλαστική, τα απλά υλικά και η απλή διαδικασία σου επιτρέπουν να φτιάξεις ένα αφράτο και αρωματικό κέικ που θα γίνει σύντομα το αγαπημένο σου. Τέλειο για πρωινό, δεκατιανό ή συνοδευτικό του καφέ σου.

Διάβασε επίσης: Δες πώς θα φτιάξεις την πιο εύκολη τυρόπιτα στο τηγάνι – Έτοιμη με μόνο 4 υλικά και σε 5 λεπτά

Υλικά:

4-5 πολύ ώριμες μπανάνες (350-400 γρ.)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

75 γρ. καστανή ζάχαρη

75 γρ. ηλιέλαιο

210 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

1 κ.γ. baking powder

1 κ.γ. baking soda

1/4 κ.γ. αλάτι

100 γρ. σταγόνες μαύρης σοκολάτας

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180 °C στον αέρα.

Λιώσε τις μπανάνες σε ένα μεγάλο μπολ με ένα πιρούνι.

Πρόσθεσε το εκχύλισμα βανίλιας, το ηλιέλαιο και τη ζάχαρη και ανακάτεψε με μία μαρίζ μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Πρόσθεσε το αλεύρι, το baking powder, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και τις σταγόνες σοκολάτας και ενσωμάτωσέ τα στο μείγμα.

Άδειασε το μείγμα σε μία φόρμα 30×10 εκ. που έχεις αλείψει με ηλιέλαιο και στρώσει λαδόκολλα. Προαιρετικά, βάλε μια μπανάνα κομμένη οριζόντια πάνω από το μείγμα.

Ψήσε για 50 λεπτά με 1 ώρα ή μέχρι να βγει καθαρό ένα μαχαίρι στη μέση του κέικ.

Άφησέ το να κρυώσει για 10 λεπτά και ξεφόρμαρέ το.

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το τοστ; Αυτό είναι το μικρό trick που σε κάνει να εθιστείς ξανά

Δες κι αυτό…