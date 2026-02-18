Μουσικά Νέα 18.02.2026

Επικό το δώρο που έκανε ο Klay Thompson στη Megan Thee Stallion

Η Megan Thee Stallion γιόρτασε τα γενέθλιά της και ο Klay Thompson της πρόσφερε ένα πολυτελές αυτοκίνητο αξίας περίπου 400.000 δολαρίων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Megan Thee Stallion γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της με ένα ταξίδι γεμάτο πολυτέλεια και εκπλήξεις, με τον Klay Thompson να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά το εντυπωσιακό δώρο που της χάρισε. Κατά τη διάρκεια του NBA All Star weekend, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τροπικό προορισμό, ευχαριστώντας δημόσια τον σύντροφό της για μια εμπειρία που χαρακτήρισε αξέχαστη.

Το ενδιαφέρον των θαυμαστών εκτοξεύτηκε όταν σε ανάρτηση στο Instagram εμφανίστηκε μια ολοκαίνουργια Bentley Mulsanne, με έναν φιόγκο, η οποία φέρεται να αποτελεί δώρο του Klay Thompson. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα αθλητικά μέσα, η αξία του πολυτελούς οχήματος πλησιάζει τα 400.000 δολάρια. Παρότι κανείς από τους δύο δεν επιβεβαίωσε επίσημα λεπτομέρειες της αγοράς, οι εικόνες ήταν αρκετές για να προκαλέσουν καταιγισμό αντιδράσεων στα social media.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Megan Thee Stallion επαναφέρει τη rap στα charts με το Lover Girl

Τα γενέθλια της Megan Pete ακολουθούν χρονικά εκείνα του Klay Thompson, ο οποίος έκλεισε τα 36 μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Πολλοί παρατηρητές σημείωσαν ότι το δώρο μοιάζει με μια εντυπωσιακή ανταπόδοση μετά τους εορτασμούς που είχε οργανώσει η ίδια για τον καλαθοσφαιριστή. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Δεν ήμουν έτοιμη να τελειώσει αυτό το ταξίδι γενεθλίων. Περάσαμε υπέροχα. Ευχαριστώ μωρό μου», συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφίες από παραλία και στιγμιότυπα της μεγάλης αποκάλυψης.

Η σχέση του Klay Thompson και της Megan Pete έγινε γνωστή στο κοινό τον Ιούλιο, όταν εμφανίστηκαν μαζί σε δημόσια έξοδο με συντονισμένα outfits που έγιναν γρήγορα viral. Έκτοτε, το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από κοινές εξορμήσεις και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Μάλιστα, η Megan Pete είχε αναλάβει να μαγειρέψει το δείπνο των Ευχαριστιών για την οικογένεια του αθλητή, με τον πατέρα του Mychal Thompson να εκφράζει δημόσια τον ενθουσιασμό του.

Διάβασε επίσης: Η Megan Thee Stallion γίνεται Lover Girl και το Internet λιώνει από ανυπομονησία

Bentley Klay Thompson Megan Thee Stallion ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ γεννέθλια
