Η «σκωτσέζικη πεζοπορία» είναι το απόλυτο φυσικό αγχολυτικό

Η σκωτσέζικη πεζοπορία ή walking therapy που αντλεί έμπνευση από τα Highlands της Σκωτίας κερδίζει έδαφος καθώς συνδέεται με μείωση του στρες, βελτίωση της διάθεσης και ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας

Η επαφή με τη φύση και το απλό περπάτημα επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο της υγείας και της ευεξίας, με μια πρακτική που ονομάζεται «σκωτσέζικη πεζοπορία» να προσελκύει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν φυσικούς τρόπους ενίσχυσης της ψυχικής ισορροπίας. Πρόκειται για μια μορφή walking therapy που δεν απαιτεί ταξίδι στη Σκωτία για να εφαρμοστεί, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί οπουδήποτε υπάρχει ανοιχτός χώρος και φυσικός αέρας. Το στοιχείο που τη διαφοροποιεί είναι η παρουσία του ανέμου, ο οποίος θεωρείται βασικός παράγοντας των ωφελειών της.

Στη Σκωτία, η θεραπευτική αξία της φύσης δεν αποτελεί απλώς τάση αλλά μέρος οργανωμένων πρωτοβουλιών δημόσιας υγείας. Από το 2018, το σύστημα υγείας της χώρας επέτρεψε σε γιατρούς, αρχικά στα νησιά Shetland και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές, να εκδίδουν τις λεγόμενες «Nature Prescriptions», δηλαδή ιατρικές συστάσεις που περιλαμβάνουν δραστηριότητες στη φύση ως μέσο αντιμετώπισης προβλημάτων όπως υπέρταση, διαβήτης, άγχος και κατάθλιψη. Η πρακτική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η επαφή με φυσικά στοιχεία μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην αύξηση των επιπέδων σεροτονίνης.

Στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται η «σκωτσέζικη πεζοπορία», μια μορφή περπατήματος που πραγματοποιείται σε συνθήκες ανέμου. Ο γιατρός William Bird, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την προώθηση του περπατήματος ως μέσο υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δηλώσει ότι «αν τα οφέλη της πεζοπορίας μπορούσαν να συμπυκνωθούν σε ένα χάπι, θα ήταν το πιο δημοφιλές φάρμακο στον κόσμο».

Ο ρόλος του ανέμου ως αισθητηριακή επανεκκίνηση

Η επαφή με τη φύση είναι γνωστό ότι βελτιώνει τη σωματική και ψυχική κατάσταση, όμως το περπάτημα σε συνθήκες ανέμου φαίνεται να προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο εμπειρίας. Ο αέρας λειτουργεί ως μια μορφή αισθητηριακής επανεκκίνησης, καθώς απαιτεί μεγαλύτερη σωματική προσπάθεια για τη διατήρηση της ισορροπίας και της κίνησης. Αυτή η αυξημένη συγκέντρωση στο σώμα μετατοπίζει την προσοχή μακριά από επαναλαμβανόμενες σκέψεις, βοηθώντας τον νου να παραμείνει στο παρόν.

Σύμφωνα με την Attention Restoration Theory, τα φυσικά ερεθίσματα όπως ο ήχος του ανέμου ή η κίνηση των σύννεφων προσελκύουν την προσοχή χωρίς έντονη νοητική προσπάθεια, επιτρέποντας στον εγκέφαλο να ξεκουραστεί από την κόπωση που προκαλούν τα αστικά περιβάλλοντα.

Τα οφέλη για σώμα και ψυχή

Η πεζοπορία αποτελεί δραστηριότητα χαμηλής έντασης που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία, την κινητικότητα των αρθρώσεων και τη γενικότερη ευεξία. Το περπάτημα κόντρα στον άνεμο ενισχύει τη συνειδητή αναπνοή, καθώς η αντίσταση του αέρα ενεργοποιεί βαθύτερα τον αναπνευστικό μηχανισμό. Η εναλλαγή έντασης του ανέμου μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως ερέθισμα για το νευρικό σύστημα, ενθαρρύνοντας το σώμα να προσαρμοστεί και να χαλαρώσει.

Η εμπειρία δεν απαιτεί τις Highlands για να εφαρμοστεί. Αρκεί η επιλογή ενός ανοιχτού χώρου και μιας ημέρας με φυσικό αεράκι. Η έκθεση στον αέρα μπορεί να γίνει με ασφάλεια αν κάποιος ντυθεί ώστε να προστατεύεται από το κρύο, ενώ η διάρκεια της δραστηριότητας καλό είναι να φτάνει τουλάχιστον τα 30 λεπτά για να ενισχυθούν τα οφέλη στην κινητικότητα και στη μείωση του στρες. Η προστασία του δέρματος με αντηλιακό πριν από την έξοδο και η ενυδάτωση μετά την επιστροφή βοηθούν στην αποφυγή αφυδάτωσης που μπορεί να προκαλέσει ο αέρας.

Η «σκωτσέζικη πεζοπορία» αναδεικνύει μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα, ότι η φύση και η κίνηση μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία για την ψυχική και σωματική ισορροπία, ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα της πόλης.

