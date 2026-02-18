10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη – Το μουσικό φαινόμενο που δεν ξεχνιέται

Δέκα χρόνια από την απώλεια του Παντελή Παντελίδη, η φωνή και τα τραγούδια του παραμένουν ζωντανά στις καρδιές μας, θυμίζοντας το μοναδικό του μουσικό αποτύπωμα

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2026 από την ημέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή. Όμως παραμένει ανεξίτηλος στις καρδιές μας!

Ο Παντελής Παντελίδης αποτέλεσε το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων. Από το δωμάτιό του όπου έπαιζε τα τραγούδια του με την κιθάρα του, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή και να γίνει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες. Και όχι άδικα. Αληθινός, ειλικρινής, ταλαντούχος, ευγενής, αυθεντικός. Αυτά και άλλα τόσα χαρίσματα είχε ο Παντελής.

Αν και έχουν περάσει λοιπόν 10 χρόνια από την αναπάντεχη απώλειά του, το αποτύπωμά του παραμένει ισχυρό. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να ηχούν, συνεχίζουν να μας συνοδεύουν, να μας ταξιδεύουν. Συνεχίζουν να είναι καρφιτσωμένα στην κορυφή.

Eίναι πραγματική τιμή της Minos EMI, A Universal Music Company που συνεργάστηκε με έναν τόσο μοναδικό και αξεπέραστο καλλιτέχνη, που μίλησε με τα τραγούδια του στις καρδιές μας.

Σε ευχαριστούμε Παντελή!

