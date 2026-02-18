Έλλη Κοκκίνου: Εκδήλωσε ανοιχτά το ενδιαφέρον της να παρουσιάσει το YFSF

Η Έλλη Κοκκίνου εκφράζει τον ενθουσιασμό της για την παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar, καθώς είναι ενά project που αγαπά

Πρόσφατα, ο ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε την επιστροφή του δημοφιλούς μουσικού show μεταμφιέσεων Your Face Sounds Familiar, κυκλοφορώντας ήδη το πρώτο trailer. Η αγωνία των τηλεθεατών είναι μεγάλη, ωστόσο τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Παρά το γεγονός ότι το όνομα της Μαρίας Μπεκατώρου είχε συνδεθεί με την παρουσίαση του show, το ερώτημα για το ποιος θα αναλάβει τελικά τη θέση της παραμένει ανοιχτό. Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως, καθώς πλέον βρίσκεται σε διαφορετικό τηλεοπτικό σταθμό, ο κύκλος της σε αυτό το πρόγραμμα έχει κλείσει.

Διάβασε επίσης: Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

Το ενδιαφέρον για την παρουσίαση του show έχει ήδη εκδηλώσει η Έλλη Κοκκίνου, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Τάσο Ριζόπουλο μίλησε για το Your Face Sounds Familiar και το δοκιμαστικό που έχει πραγματοποιήσει για τη συγκεκριμένη θέση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ, σαν Έλλη, θα το έκανα. Έχω υπάρξει σε αυτό το show και είναι υπέροχο. Αν μου έδιναν αυτόν τον ρόλο, θα το έκανα με χαρά».

Η δήλωση της τραγουδίστριας δείχνει τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει το τιμόνι της παρουσίασης στην ανανεωμένη εκδοχή του YFSF.





Διάβασε επίσης: Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Μιλά για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη

Δες κι αυτό…