Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της κόρης του Tommy Lee Jones

Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως για τον θάνατο της Victoria Jones, κόρης του ηθοποιού Tommy Lee Jones, η οποία είχε βρεθεί νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο στο San Francisco στις αρχές της χρονιάς. Σχεδόν 1 μήνα μετά τον εντοπισμό της χωρίς τις αισθήσεις της, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της πόλης ανακοίνωσε ότι η αιτία θανάτου σχετίζεται με «τοξικές επιδράσεις κοκαΐνης», με το περιστατικό να καταγράφεται ως «ατύχημα».

Διάβασε επίσης: Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Duvall

Να υπενθημίσουμε ότι οι αρχές είχαν κληθεί στο ξενοδοχείο Fairmont τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου έπειτα από αναφορά για επείγον ιατρικό περιστατικό. Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία του San Francisco έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν μία γυναίκα νεκρή, χωρίς αρχικά να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά της. Λίγες ημέρες αργότερα, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC Bay Area μετέδωσε ότι επρόκειτο για τη Victoria Jones.

Η Victoria Jones ήταν κόρη του Tommy Lee Jones και της πρώην συζύγου του Kimberly Cloughley, με την οποία ο ηθοποιός απέκτησε επίσης τον γιο Austin Jones. Η ίδια είχε εμφανιστεί στον κινηματογράφο από νεαρή ηλικία, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της το 2002 στην ταινία «Men in Black II», όπου πρωταγωνιστούσε ο πατέρας της. Στη συνέχεια συμμετείχε στις ταινίες «Sorry, Haters» και «The Homesman» του 2014, σε σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Tommy Lee Jones, ενώ είχε κάνει και τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «One Tree Hill» το 2005.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna

Δες κι αυτό…