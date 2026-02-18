Παντελής Παντελίδης: H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

Η Αθηνά Παντελίδου τιμά τη μνήμη του Παντελή Παντελίδη δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον τραγικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη, η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου, θέλησε να εκφράσει δημόσια τη θλίψη και την αγάπη της για τον γιο της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Αθηνά Παντελίδου δημοσίευσε μια φωτογραφία του τραγουδιστή, συνοδεύοντάς την με τη συγκινητική φράση: «Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις», εκφράζοντας με λίγα λόγια την αβάσταχτη απώλεια που νιώθει ακόμη μια δεκαετία μετά. Η ανάρτηση συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους και τους θαυμαστές του τραγουδιστή.

Διάβασε επίσης: 10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ

Ο Παντελής Παντελίδης είχε χάσει τη ζωή του ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016, σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο χαμός του είχε συγκλονίσει όχι μόνο την ελληνική μουσική σκηνή αλλά και το κοινό, που εξακολουθεί να θυμάται με αγάπη τις επιτυχίες και τη μοναδική προσωπικότητά του.

Η φετινή επέτειος αποτέλεσε μια αφορμή για να τιμηθεί η μνήμη του, με πολλούς φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να μοιράζονται αναρτήσεις και στιγμές από την πορεία του. Παρά τον χρόνο που πέρασε, η αγάπη και η νοσταλγία για τον τραγουδιστή παραμένουν ζωντανές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του στις καρδιές των ανθρώπων.

Διάβασε επίσης: Η Δέσποινα Βανδή απαντά στις φήμες που την θέλουν να παρουσιάζει το YFSF

Δες κι αυτό…