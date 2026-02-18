Παντελής Παντελίδης: H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον τραγικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη, η μητέρα του, Αθηνά Παντελίδου, θέλησε να εκφράσει δημόσια τη θλίψη και την αγάπη της για τον γιο της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Αθηνά Παντελίδου δημοσίευσε μια φωτογραφία του τραγουδιστή, συνοδεύοντάς την με τη συγκινητική φράση: «Εγώ είμαι εδώ… και περιμένω να γυρίσεις», εκφράζοντας με λίγα λόγια την αβάσταχτη απώλεια που νιώθει ακόμη μια δεκαετία μετά. Η ανάρτηση συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους και τους θαυμαστές του τραγουδιστή.
Ο Παντελής Παντελίδης είχε χάσει τη ζωή του ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016, σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο χαμός του είχε συγκλονίσει όχι μόνο την ελληνική μουσική σκηνή αλλά και το κοινό, που εξακολουθεί να θυμάται με αγάπη τις επιτυχίες και τη μοναδική προσωπικότητά του.
Η φετινή επέτειος αποτέλεσε μια αφορμή για να τιμηθεί η μνήμη του, με πολλούς φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές να μοιράζονται αναρτήσεις και στιγμές από την πορεία του. Παρά τον χρόνο που πέρασε, η αγάπη και η νοσταλγία για τον τραγουδιστή παραμένουν ζωντανές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του στις καρδιές των ανθρώπων.
