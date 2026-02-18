Ο Harry Styles στο τιμόνι του Meltdown Festival του Λονδίνου

Ο Harry Styles γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός επιμελητής του ιστορικού φεστιβάλ με αφορμή την επέτειο των 75 χρόνων του Southbank Centre

Ο Harry Styles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αναλαμβάνοντας τον ρόλο του καλλιτεχνικού επιμελητή στο ιστορικό Φεστιβάλ Meltdown του Λονδίνου, το οποίο θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής που σχεδιάζεται από καλλιτέχνες. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Southbank Centre από τις 11 έως τις 21 Ιουνίου 2026 και θα συμπέσει με τον εορτασμό των 75 χρόνων λειτουργίας του εμβληματικού πολιτιστικού χώρου στις όχθες του Τάμεση.

Ο Harry Styles δεν θα περιοριστεί στον ρόλο του επιμελητή αλλά θα εμφανιστεί και ως βασικός καλλιτέχνης της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας μια μεγάλη συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής μουσικής χρονιάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Southbank Centre, ο Harry Styles θα αντλήσει έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα επιρροών που εκτείνεται από την ποπ και τη soul έως την ηλεκτρονική μουσική και το rock, δίνοντας παράλληλα χώρο σε ανερχόμενους Βρετανούς δημιουργούς.

Σε δήλωσή του για τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ, ο Harry Styles ανέφερε «Νιώθω βαθιά τιμή που αναλαμβάνω την επιμέλεια του Meltdown Festival, ειδικά σε μια τόσο σημαντική χρονιά για το Southbank Centre. Στόχος μου είναι να μοιραστώ τη μουσική και την τέχνη που αγαπώ και να γιορτάσω την πλούσια ιστορία αυτού του χώρου». Στην ίδια τοποθέτηση υπογράμμισε τη σημασία της μουσικής ως στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, λέγοντας «Πιστεύουμε βαθιά ότι η μουσική είναι ζωτικό κομμάτι της ζωής και το Southbank Centre βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας εδώ και 75 χρόνια».

Το Meltdown Festival έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν καλλιτέχνες με έντονη προσωπικότητα και ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα. Το 2025 την επιμέλεια ανέλαβε η Little Simz, ενώ προηγούμενες διοργανώσεις είχαν διαμορφωθεί από δημιουργούς όπως ο Robert Smith, η Grace Jones και ο Nile Rodgers. Η επιλογή του Harry Styles για την επετειακή χρονιά δείχνει τη διάθεση των διοργανωτών να συνδυάσουν τη σύγχρονη ποπ επιρροή με την ιστορική παράδοση του φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον Harry Styles, ο οποίος πρόσφατα γνωστοποίησε σειρά 30 συναυλιών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, προκαλώντας τεράστια ζήτηση με περισσότερους από 11 εκατ. θαυμαστές να αιτούνται πρόσβαση στην προπώληση. Με την ανάληψη της επιμέλειας του Meltdown Festival, ο Harry Styles επιχειρεί να επεκτείνει τον ρόλο του πέρα από τη σκηνή, αναδεικνύοντας τη δημιουργική του ταυτότητα ως curator και διαμορφωτή μουσικών εμπειριών. Η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης διαφορετικών μουσικών ειδών και γενεών, αντανακλώντας το προσωπικό όραμα του καλλιτέχνη για μια μουσική σκηνή που εξελίσσεται συνεχώς.

