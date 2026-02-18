Μουσικά Νέα 18.02.2026

Ο Harry Styles στο τιμόνι του Meltdown Festival του Λονδίνου

Ο Harry Styles γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός επιμελητής του ιστορικού φεστιβάλ με αφορμή την επέτειο των 75 χρόνων του Southbank Centre
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Harry Styles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αναλαμβάνοντας τον ρόλο του καλλιτεχνικού επιμελητή στο ιστορικό Φεστιβάλ Meltdown του Λονδίνου, το οποίο θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής που σχεδιάζεται από καλλιτέχνες. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Southbank Centre από τις 11 έως τις 21 Ιουνίου 2026 και θα συμπέσει με τον εορτασμό των 75 χρόνων λειτουργίας του εμβληματικού πολιτιστικού χώρου στις όχθες του Τάμεση.

Ο Harry Styles δεν θα περιοριστεί στον ρόλο του επιμελητή αλλά θα εμφανιστεί και ως βασικός καλλιτέχνης της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας μια μεγάλη συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της φετινής μουσικής χρονιάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Southbank Centre, ο Harry Styles θα αντλήσει έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα επιρροών που εκτείνεται από την ποπ και τη soul έως την ηλεκτρονική μουσική και το rock, δίνοντας παράλληλα χώρο σε ανερχόμενους Βρετανούς δημιουργούς.

harry_styles
https://www.instagram.com/grammys/

Διάβασε επίσης: O Harry Styles με σακάκι Dior από τη γυναικεία συλλογή στα Grammys 2026

Σε δήλωσή του για τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ, ο Harry Styles ανέφερε «Νιώθω βαθιά τιμή που αναλαμβάνω την επιμέλεια του Meltdown Festival, ειδικά σε μια τόσο σημαντική χρονιά για το Southbank Centre. Στόχος μου είναι να μοιραστώ τη μουσική και την τέχνη που αγαπώ και να γιορτάσω την πλούσια ιστορία αυτού του χώρου». Στην ίδια τοποθέτηση υπογράμμισε τη σημασία της μουσικής ως στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, λέγοντας «Πιστεύουμε βαθιά ότι η μουσική είναι ζωτικό κομμάτι της ζωής και το Southbank Centre βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας εδώ και 75 χρόνια».

www.instagram.com/harrystyles

Το Meltdown Festival έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν καλλιτέχνες με έντονη προσωπικότητα και ισχυρή καλλιτεχνική ταυτότητα. Το 2025 την επιμέλεια ανέλαβε η Little Simz, ενώ προηγούμενες διοργανώσεις είχαν διαμορφωθεί από δημιουργούς όπως ο Robert Smith, η Grace Jones και ο Nile Rodgers. Η επιλογή του Harry Styles για την επετειακή χρονιά δείχνει τη διάθεση των διοργανωτών να συνδυάσουν τη σύγχρονη ποπ επιρροή με την ιστορική παράδοση του φεστιβάλ.

Harry Styles
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τον Harry Styles, ο οποίος πρόσφατα γνωστοποίησε σειρά 30 συναυλιών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, προκαλώντας τεράστια ζήτηση με περισσότερους από 11 εκατ. θαυμαστές να αιτούνται πρόσβαση στην προπώληση.  Με την ανάληψη της επιμέλειας του Meltdown Festival, ο Harry Styles επιχειρεί να επεκτείνει τον ρόλο του πέρα από τη σκηνή, αναδεικνύοντας τη δημιουργική του ταυτότητα ως curator και διαμορφωτή μουσικών εμπειριών. Η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης διαφορετικών μουσικών ειδών και γενεών, αντανακλώντας το προσωπικό όραμα του καλλιτέχνη για μια μουσική σκηνή που εξελίσσεται συνεχώς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Madonna αποθεώνει το νέο τραγούδι του Harry Styles Aperture

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Harry Styles Meltdown Festival ΛΟΝΔΙΝΟ Φεστιβάλ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Παντελής Παντελίδης: H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

Παντελής Παντελίδης: H συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του

18.02.2026
Επόμενο
Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά

Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά

18.02.2026

Δες επίσης

10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ
Reviews

10 χρόνια χωρίς τον Παντελή Παντελίδη, τη φωνή που σημάδεψε μια γενιά και δεν σίγησε ποτέ

18.02.2026
Η Αναστασία δίνει εικόνα στο «Βρέχει» μέσα από ένα δυναμικό cinematic video clip
Μουσική

Η Αναστασία δίνει εικόνα στο «Βρέχει» μέσα από ένα δυναμικό cinematic video clip

18.02.2026
Eurovision 2026: Το φινλανδικό τραγούδι που στέλνει τον Akyla στη 2η θέση των στοιχημάτων (Video)
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Το φινλανδικό τραγούδι που στέλνει τον Akyla στη 2η θέση των στοιχημάτων (Video)

18.02.2026
Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon
Μουσικά Νέα

Ο good job Nicky κυκλοφορεί επίσημα το viral Dark side of the moon

17.02.2026
H εταιρεία παραγωγής του MAD ανέλαβε τους Ημιτελικούς και τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision
Μουσικά Νέα

H εταιρεία παραγωγής του MAD ανέλαβε τους Ημιτελικούς και τον Τελικό του «Sing for Greece 2026» για τη Eurovision

17.02.2026
Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla
Μουσικά Νέα

Χρήστος Μάστορας: Η προσωπική εξομολόγηση μετά το Sing for Greece 2026 και οι ευχές στον Akyla

17.02.2026
Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Στο εδώλιο 21χρονος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

17.02.2026
Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ
City Guide

Το KONTAKTHOF της Pina Bausch επιστρέφει την άνοιξη στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

17.02.2026
Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο Billy Steinberg, ο στιχουργός του Like a virgin της Madonna

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ