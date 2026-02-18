Βιβλίο 18.02.2026

Το θρυλικό Λεξικοπωλείο στο Παγκράτι κατεβάζει ρολά

Ένας χώρος που έγινε σημείο αναφοράς για τους φίλους του βιβλίου στο Παγκράτι ολοκληρώνει την πορεία του έπειτα από 14 χρόνια παρουσίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Κάποιες πόρτες δεν κλείνουν απλώς, αλλά αφήνουν πίσω τους έναν ολόκληρο κόσμο από ιστορίες, συναντήσεις και μικρές καθημερινές στιγμές που δεν χωρούν σε έναν τίτλο. Για πολλούς αναγνώστες της Αθήνας, το Λεξικοπωλείο δεν ήταν μόνο ένα βιβλιοπωλείο, αλλά ένας ζωντανός χώρος ανταλλαγής ιδεών, μια γωνιά όπου οι λέξεις έβρισκαν τον χρόνο τους. Μετά από 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας, το Λεξικοπωλείο στην οδό Στασινού ανακοινώνει το τέλος της λειτουργίας του, αφήνοντας πίσω μια διαδρομή που συνδέθηκε στενά με την αγάπη για το βιβλίο και τη λογοτεχνία. Οι άνθρωποί του επέλεξαν να πουν το δικό τους αντίο μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας το κοινό που στάθηκε δίπλα τους και επιστρέφοντας στα λόγια του συγγραφέα Romain Gary, που συνόδευαν τη φιλοσοφία του χώρου από τα πρώτα του βήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Μετά από 14 χρόνια, Το Λεξικοπωλείο – To Lexikopoleio κλείνει τις πόρτες του.

Ξεκινήσαμε με τον Romain Gary στους πρώτους μας σελιδοδείκτες: «Είμαι φανατικός με τα λεξικά. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο όπου όλα εξηγούνται και όπου βρίσκει κανείς την ηρεμία του. Εκεί μέσα, όλα είναι σίγουρα.» Αυτό προσπαθήσαμε να είμαστε: ένας ασφαλής χώρος, ένα φιλόξενο μέρος, όπου ο καθένας είχε τη θέση του, στο Βατραχονήσι μας. Ένα βιβλιοπωλείο. Ανεξάρτητο.

Οπότε, νομίζω πως μπορώ να κλείσω τον κύκλο με τα τελευταία λόγια του… Romain Gary: «Πέρασα πολύ όμορφα. Αντίο και ευχαριστώ.» Ναι, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που μας στηρίξατε με τόση αγάπη, όλα αυτά τα χρόνια ❤

Υ.Γ. Τις τελευταίες εβδομάδες κάναμε αυτό που κάναμε πάντα: βρήκαμε νέα σπίτια για χιλιάδες βιβλία.

Υ.Γ.2 Τις τελευταίες μέρες δεν θα ήμουν τίποτα χωρίς την ομάδα μου που παραμένει δίπλα μου μέχρι το τέλος, με θάρρος και γενναιοδωρία. Να είστε καλοί μαζί τους.

Υ.Γ.3 Δεν θα απαντήσω σε σχόλια. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός μου.»

Το Λεξικοπωλείο υπήρξε για χρόνια σημείο συνάντησης για αναγνώστες, συγγραφείς και ανθρώπους που αναζητούσαν έναν διαφορετικό τρόπο επαφής με το βιβλίο, πέρα από τη λογική των μεγάλων αλυσίδων. Η αποχώρησή του από τον χάρτη της πόλης αφήνει ένα κενό που δύσκολα καλύπτεται, θυμίζοντας πόσο εύθραυστοι είναι οι ανεξάρτητοι πολιτιστικοί χώροι.

Ίσως όμως η πραγματική παρακαταθήκη του να βρίσκεται στις σχέσεις που δημιουργήθηκαν και στις ιστορίες που μοιράστηκαν όσοι πέρασαν από τα ράφια του.

βιβλιο Βιβλιοπωλείο Λεξικοπωλείο λογοτεχνία Παγκράτι
18.02.2026
18.02.2026

