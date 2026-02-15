Βιβλίο 15.02.2026

Νέο βιβλίο για τον Emilio Pucci, τον κατάσκοπο που έγινε σύμβολο της μόδας

Οι Idanna Pucci και Terence Ward φωτίζουν τη ζωή του Emilio Pucci από τον πόλεμο και την κατασκοπεία μέχρι τη δημιουργία ενός από τα πιο εμβληματικά ονόματα της ιταλικής μόδας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ιστορία της ιταλικής μόδας είναι γεμάτη από εμβληματικές προσωπικότητες, όμως λίγες ζωές συνδυάζουν τόσο έντονα την περιπέτεια, την πολιτική και τη δημιουργικότητα όσο εκείνη του Emilio Pucci. Μια νέα βιογραφία επιχειρεί να φωτίσει πλευρές του σχεδιαστή που παρέμεναν για δεκαετίες στη σκιά, αποκαλύπτοντας τον άνθρωπο πίσω από τα πολύχρωμα μοτίβα που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Το βιβλίο «Emilio Pucci: The Astonishing Odyssey of a Fashion Icon», γραμμένο από την Idanna Pucci, ανιψιά του σχεδιαστή, και τον σύζυγό της Terence Ward, καταγράφει την πορεία του ιδρυτή του οίκου Pucci πολύ πριν κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση ως σχεδιαστής. Οι συγγραφείς, αξιοποιώντας οικογενειακά αρχεία, συνεντεύξεις και ιστορικό υλικό, επιχειρούν να ανασυνθέσουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που έζησε την Ιταλία σε μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της ιστορίας της.

Διάβασε επίσης: Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

«Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται τον σχεδιαστή μόδας Εμίλιο Πούτσι, είναι τα φωτεινά, στροβιλιζόμενα χρώματά του και τα άνετα, ελεύθερα υφάσματά του, και όλες, από τη Σοφία Λόρεν μέχρι την Τζάκι Κένεντι, που φόρεσαν τα εντυπωσιακά φορέματα που προσωποποιούν τη Dolce Vita. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν για τον Pucci, ωστόσο, είναι ότι προτού δημιουργήσει τα παγκοσμίως διάσημα ρούχα του, έπαιξε κρίσιμο ρόλο στον πόλεμο κατά των Ναζί διακινδυνεύοντας τη ζωή του για να περάσει λαθραία στους Συμμάχους ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Η αφήγηση ξεκινά από τα νεανικά χρόνια του Emilio Pucci, από την οικογενειακή του κληρονομιά στη Φλωρεντία και την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό έως τη στρατιωτική του θητεία και τη δράση του στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βιβλίο περιγράφει τον λιγότερο γνωστό ρόλο του στη μεταφορά κρίσιμων εγγράφων από τον γαμπρό του Benito Mussolini προς τους Συμμάχους, υλικό που αργότερα χρησιμοποιήθηκε στις Δίκες της Νυρεμβέργης. Η αποστολή αυτή οδήγησε στη σύλληψη και τη φυλάκισή του από τις ναζιστικές δυνάμεις, μια εμπειρία που σημάδεψε βαθιά τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά τον πόλεμο, ο Emilio Pucci επέστρεψε σε μια κατεστραμμένη Ιταλία και σε μια Φλωρεντία που προσπαθούσε να ξανασταθεί στα πόδια της. Το βιβλίο ακολουθεί την πορεία του από την πολιτική του δραστηριότητα έως την ίδρυση της μάρκας που θα γινόταν συνώνυμο της κομψότητας και της ελευθερίας του ιταλικού στιλ. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν την προσωπική του μεταμόρφωση από τραυματισμένο πιλότο τορπιλοφόρου σε δημιουργό που συνέβαλε στην αναγέννηση της μεταπολεμικής ιταλικής δημιουργικότητας.

Στην αφήγηση εμφανίζονται επίσης προσωπικότητες και τόποι που επηρέασαν τη διαδρομή του, όπως η οικογένεια Mussolini, ο Allen Dulles, η Φλωρεντία και το Capri, στοιχεία που εμπλουτίζουν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Η βιογραφία σκιαγραφεί όχι μόνο την πορεία ενός σχεδιαστή, αλλά και την αναγέννηση μιας χώρας που επαναπροσδιόρισε την ταυτότητά της μέσα από τη μόδα, την τέχνη και τον κινηματογράφο. Το βιβλίο παρουσιάζει τον Emilio Pucci ως μια μορφή που ξεπέρασε τα όρια της μόδας, συνδυάζοντας πολιτική τόλμη και καλλιτεχνική φαντασία. Η ιστορία του υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε εμβληματική δημιουργία κρύβεται μια ζωή γεμάτη ρίσκο, ανατροπές και αποφάσεις που καθορίζουν όχι μόνο την προσωπική πορεία ενός ανθρώπου, αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά μιας ολόκληρης εποχής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Michael Jackson: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον ολόιδιο ανιψιό του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emilio Pucci βιβλιο ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

15.02.2026
Επόμενο
Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια

Netflix: Το ντοκιμαντέρ του Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφει ξανά στο Top 10 μετά από 6 χρόνια

15.02.2026

Δες επίσης

Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok
Beauty

Έτσι θα φτιάξεις την αρωματική πούδρα που είναι viral στο TikTok

15.02.2026
Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό
Fashion

Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

15.02.2026
Δεν βάζουν μυαλό αυτά είναι τα 4 ζώδια – Κάνουν πάντα του κεφαλιού τους
Life

Δεν βάζουν μυαλό αυτά είναι τα 4 ζώδια – Κάνουν πάντα του κεφαλιού τους

15.02.2026
Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου
Life

Αυτά είναι τα 3 λάθη που κάνεις και αρρωσταίνεις στις διακοπές σου

14.02.2026
Το μυστικό για πιο «κοφτερό» μυαλό: Αυτή είναι η άσκηση που δυναμώνει τον εγκέφαλό σου
Fitness

Το μυστικό για πιο «κοφτερό» μυαλό: Αυτή είναι η άσκηση που δυναμώνει τον εγκέφαλό σου

14.02.2026
Πώς να παραμείνεις φίλος με τον πρώην σου χωρίς εντάσεις – 6 βασικά tips
Life

Πώς να παραμείνεις φίλος με τον πρώην σου χωρίς εντάσεις – 6 βασικά tips

14.02.2026
Πώς θα διακοσμήσεις το κρεβάτι σου σύμφωνα με τους ειδικούς
Life

Πώς θα διακοσμήσεις το κρεβάτι σου σύμφωνα με τους ειδικούς

14.02.2026
Γκρέιπφρουτ: Γιατί αξίζει να το εντάξεις καθημερινά στη διατροφή σου
Life

Γκρέιπφρουτ: Γιατί αξίζει να το εντάξεις καθημερινά στη διατροφή σου

14.02.2026
Αφράτο red velvet κέικ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Food

Αφράτο red velvet κέικ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

14.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Νέες ημερομηνίες για το σχέδιο αδειοδότησης των περιφερειακών και των ραδιοφωνικών αδειών

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

Ο χάρτης των συνδρομών των υπηρεσιών streaming-Μόνο η Cosmote TV και η Nova πληρώνουν φόρους!

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς απολύσεις στην “ΕΦ.ΣΥΝ”, στις κάλπες η ΕΣΗΕΑ

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Οι Αμερικανοί ψάχνουν κορυφαία ονόματα της Ναυτιλίας

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα… τρομάζει το Μαξίμου

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ

Θα κοπούν χιλιάδες αυτοκίνητα στα ΚΤΕΟ