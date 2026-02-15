Fashion 15.02.2026

Αυτό είναι το κοινό trend των ενημερωμένων fashionistas και των γιαγιάδων στο χωριό

Οι κάλτσες με τακούνια επιστρέφουν δυναμικά, μετατρέποντας τη χειμερινή άνεση στο πιο σύγχρονο fashion statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάποτε θεωρούνταν styling ατόπημα. Σήμερα είναι από τις πιο έξυπνες και επιθυμητές επιλογές της σεζόν. Οι κάλτσες με τακούνια δεν είναι πια απλώς μια πρακτική λύση για το κρύο, αλλά ένα ξεκάθαρο fashion statement που επαναπροσδιορίζει το χειμερινό ντύσιμο.

Ο χειμώνας ανέκαθεν έβαζε εμπόδια στη θηλυκότητα των τακουνιών. Παγωμένα πεζοδρόμια, χαμηλές θερμοκρασίες και η ανάγκη για άνεση μας οδηγούσαν σχεδόν μηχανικά σε μπότες. Φέτος, όμως, η μόδα απαντά διαφορετικά. Αντί να εγκαταλείψουμε τα αγαπημένα μας heels, τα προσαρμόζουμε. Και οι κάλτσες γίνονται ο πιο κομψός σύμμαχος.

https://www.instagram.com/elliee.rob/

Διάβασε επίσης: Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, το μήνυμα είναι σαφές: οι κάλτσες δεν κρύβονται. Φοριούνται συνειδητά, συνδυάζονται με γόβες, kitten heels ή mules και προσθέτουν βάθος, υφή και χαρακτήρα στο σύνολο. Δαντέλα, λεπτό πλεκτό, sheer υφές ή ribbed γραμμές λειτουργούν σαν ένα επιπλέον layer στιλ, όχι απλώς ζεστασιάς.

https://www.instagram.com/hoskelsa/

Η χρωματική προσέγγιση παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι απρόσμενοι συνδυασμοί, όπως απαλό ροζ με σοκολατί καφέ ή off-white με γκρι ανθρακί, μετατρέπουν το look σε fashion διάλογο. Οι κάλτσες δεν «ταιριάζουν» απαραίτητα με τα παπούτσια, συνομιλούν μαζί τους. Και αυτό ακριβώς κάνει το αποτέλεσμα ενδιαφέρον.

https://www.instagram.com/robrahmand/

Ιδιαίτερη θέση έχει και η balletcore αισθητική, που συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο που ντυνόμαστε. Κάλτσες μέχρι τη γάμπα, γκέτες, μίνι φούστες και χαμηλά τακούνια συνθέτουν εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και τη ρομαντική κομψότητα. Είναι looks που δείχνουν μελετημένα, χωρίς να δείχνουν «στημένα».

https://www.instagram.com/emilisindlev/

Το παιχνίδι των υφών απογειώνει την τάση. Σατέν φορέματα συνδυάζονται με μαλακές ζακέτες, λεπτές κάλτσες και κομψά heels, δημιουργώντας αντιθέσεις που αποπνέουν αυτοπεποίθηση. Το ίδιο ισχύει και για τα πιο preppy σύνολα: πλισέ φούστες, σακάκια και λευκά πουκάμισα αποκτούν νέο ενδιαφέρον όταν ολοκληρώνονται με κάλτσες και τακούνια αντί για loafers.

Οι κάλτσες με τακούνια δεν είναι απλώς τάση. Είναι μια δήλωση ότι η μόδα μπορεί να είναι πρακτική χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της. Και φέτος, το να μένουμε ζεστές δεν ήταν ποτέ τόσο κομψό.

Διάβασε επίσης: Οι αλλαγές που πρέπει να κάνεις στην γκαρνταρόμπα σου μέσα στο 2026

