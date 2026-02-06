Fashion 06.02.2026

Τα 4 shoe trends που θα φοράς ξανά και ξανά στο γραφείο

papoutsia
Άνετα και κομψά παπούτσια που σε συνοδεύουν από το πρωί μέχρι το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις πιο hot τάσεις του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιλογή παπουτσιών για το γραφείο μπορεί να γίνει πραγματική πρόκληση. Από τη μία χρειάζεσαι κάτι άνετο για τις μετακινήσεις και τις ώρες που είσαι όρθιος, από την άλλη οι περισσότερες επαγγελματικές εμφανίσεις απαιτούν ένα πιο κομψό στιλ από τα αθλητικά. Ίσως συνηθίζεις να κουβαλάς δεύτερο ζευγάρι παπουτσιών στην τσάντα σου για να αλλάζεις μόλις φτάσεις στη δουλειά. Τι γίνεται όμως αν θέλεις να αποφύγεις αυτήν την ταλαιπωρία;

Το 2026 τάσεις παπούτσια που συνδυάζουν την άνεση με το στιλ, έτοιμα να σε συνοδεύσουν όλη μέρα στο περπάτημα, στις μετακινήσεις με τις συγκοινωνίες και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις σου. Ακολουθούν 4 τάσεις που αξίζει να εντάξεις στη συλλογή σου για το γραφείο.

papoutsia_trends
1. Kitten heels

Οι κλασικές γόβες θα παραμείνουν πάντα δημοφιλείς, όμως το 2026 δίνει μια πιο λιτή και κομψή εκδοχή τους. Τα ψηλοτάκουνα με πιο μίνιμαλ γραμμές αντικαθιστούν τα chunky σχέδια, προσφέροντας άνετο περπάτημα χωρίς να χάνουν την κομψότητα. Επιλέγοντας ένα ζευγάρι σε ιδιαίτερο χρώμα ή με διακριτικό σχέδιο, ανανεώνεις τα looks σου για το γραφείο χωρίς να θυσιάζεις την άνεση.

kitten_heels
2. Σύγχρονα Mary Janes

Τα Mary Janes επιστρέφουν δυναμικά, αλλά όχι με τον παιδικό χαρακτήρα που θυμάσε. Τα φετινά σχέδια είναι πιο δομημένα και κομψά, αποτελώντας μια θηλυκή εναλλακτική στα loafers. Ιδανικά για γεμάτες μέρες, συνδυάζουν πρακτικότητα και στυλ με έναν τρόπο που φαίνεται φρέσκος και προσεγμένος.

mary_janes
3. Κλασικές μπαλαρίνες

Οι μπαλαρίνες παραμένουν ένα διαχρονικό και θηλυκό στοιχείο στη γκαρνταρόμπα του γραφείου. Φέτος, τα κλασικά δερμάτινα σχέδια συνυπάρχουν με animal print και suede φινιρίσματα, προσθέτοντας μοντέρνο χαρακτήρα. Συνδυάζονται εύκολα με tailored παντελόνια ή casual τζιν, κάνοντάς τα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια που μπορείτε να επενδύσετε.

mpalarines
4. Μαλακά loafers

Τα loafers επιστρέφουν με άνετες και χαλαρές γραμμές. Το 2026 τα σχέδια επικεντρώνονται στην ευελιξία του δέρματος, τις στρογγυλεμένες μύτες και την απλότητα στα διακοσμητικά στοιχεία. Ιδανικά για wide-leg παντελόνια ή office dresses, αποτελούν μια κομψή αλλά πρακτική λύση για καθημερινές εμφανίσεις.

loafers
Fashion fashion trends παπούτσια
