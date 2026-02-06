Sabrina Carpenter: Το βλέμμα της προς τον Bad Bunny που έγινε viral

Η αντίδραση της Sabrina Carpenter κατά τη βράβευση του Bad Bunny απομονώθηκε από την κάμερα και μετατράπηκε σε meme

Μια ανεπαίσθητη αντίδραση αρκούσε για να γίνει viral στη φετινή απονομή των Grammy Awards. Την ώρα που ο Bad Bunny ανακηρυσσόταν νικητής στην κατηγορία Album of the Year και ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, η κάμερα «έπιασε» ένα στιγμιότυπο της Sabrina Carpenter που δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο σύντομο πλάνο, η pop star φαίνεται να κοιτάζει προς τη σκηνή με έντονη προσήλωση, ενώ η κίνησή της, ένα διακριτικό γλείψιμο των χειλιών, έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού. Το απόσπασμα διαμοιράστηκε μαζικά σε TikTok, X και Instagram, μετατρεπόμενο μέσα σε λίγες ώρες σε meme.

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι θεώρησαν την αντίδραση αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη, κάποιοι μίλησαν για έκπληξη ή αμηχανία απέναντι στο αποτέλεσμα, ενώ οι περισσότεροι είδαν σε αυτήν ένα ξεκάθαρο βλέμμα θαυμασμού προς τον Bad Bunny.

Το περιστατικό άνοιξε, για ακόμη μία φορά, τη συζήτηση γύρω από το πώς μεμονωμένες στιγμές από μεγάλες τηλεοπτικές διοργανώσεις αποκόπτονται από το αρχικό τους πλαίσιο και αποκτούν νέα ζωή στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση της Sabrina Carpenter, ένα δευτερόλεπτο αρκούσε για να επισκιάσει προσωρινά τόσο τη μουσική της παρουσία όσο και την ίδια την απονομή.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα σχόλια που έκαναν λόγο για πιθανό φλερτ ή ακόμα και για ένα νέο ειδύλλιο ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, με αρκετούς χρήστες να τους «χρίζουν» ήδη ως το επόμενο hot ζευγάρι της διεθνούς μουσικής σκηνής.





