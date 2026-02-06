Social Trends 06.02.2026

Sabrina Carpenter: Το βλέμμα της προς τον Bad Bunny που έγινε viral

sabrina_carpenter (12)
Η αντίδραση της Sabrina Carpenter κατά τη βράβευση του Bad Bunny απομονώθηκε από την κάμερα και μετατράπηκε σε meme
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια ανεπαίσθητη αντίδραση αρκούσε για να γίνει viral στη φετινή απονομή των Grammy Awards. Την ώρα που ο Bad Bunny ανακηρυσσόταν νικητής στην κατηγορία Album of the Year και ανέβαινε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του, η κάμερα «έπιασε» ένα στιγμιότυπο της Sabrina Carpenter που δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στο σύντομο πλάνο, η pop star φαίνεται να κοιτάζει προς τη σκηνή με έντονη προσήλωση, ενώ η κίνησή της, ένα διακριτικό γλείψιμο των χειλιών, έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού. Το απόσπασμα διαμοιράστηκε μαζικά σε TikTok, X και Instagram, μετατρεπόμενο μέσα σε λίγες ώρες σε meme.

bad_bunny_grammy_2026
https://www.instagram.com/grammys/

Διάβασε επίσης: Η αμήχανη στιγμή του Bad Bunny με τη Lady Gaga στα Grammy (Video)

Οι χρήστες των social media έσπευσαν να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι θεώρησαν την αντίδραση αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη, κάποιοι μίλησαν για έκπληξη ή αμηχανία απέναντι στο αποτέλεσμα, ενώ οι περισσότεροι είδαν σε αυτήν ένα ξεκάθαρο βλέμμα θαυμασμού προς τον Bad Bunny.

Το περιστατικό άνοιξε, για ακόμη μία φορά, τη συζήτηση γύρω από το πώς μεμονωμένες στιγμές από μεγάλες τηλεοπτικές διοργανώσεις αποκόπτονται από το αρχικό τους πλαίσιο και αποκτούν νέα ζωή στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση της Sabrina Carpenter, ένα δευτερόλεπτο αρκούσε για να επισκιάσει προσωρινά τόσο τη μουσική της παρουσία όσο και την ίδια την απονομή.

@vaultedmagSabrina Carpenter reaction to Bad Bunny winning Album of the Year at the Grammys is going viral.♬ original sound – VaultedMag

Παράλληλα, δεν έλειψαν και τα σχόλια που έκαναν λόγο για πιθανό φλερτ ή ακόμα και για ένα νέο ειδύλλιο ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, με αρκετούς χρήστες να τους «χρίζουν» ήδη ως το επόμενο hot ζευγάρι της διεθνούς μουσικής σκηνής.


Διάβασε επίσης: Ο Kendrick Lamar και ο Bad Bunny κυριάρχησαν στα Grammy 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bad Bunny Grammy 2026 Sabrina Carpenter
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του

Σοκαριστικο ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής του

06.02.2026
Επόμενο
Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

Πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο σπεντζοφάι

06.02.2026

Δες επίσης

Πίσω από τα μικρόφωνα του MAD Radio 106,2: Τα πειράγματα και οι αστείες στιγμές των παραγωγών
Mad Radio News

Πίσω από τα μικρόφωνα του MAD Radio 106,2: Τα πειράγματα και οι αστείες στιγμές των παραγωγών

04.02.2026
High School Musical: Η Disney ανεβάζει ολόκληρη την ταινία σε 52 parts στο TikTok
Social & Tech

High School Musical: Η Disney ανεβάζει ολόκληρη την ταινία σε 52 parts στο TikTok

02.02.2026
Realme P4 Power 5G: Το πρώτο smartphone με μπαταρία Titan 10.001mAh
Social & Tech

Realme P4 Power 5G: Το πρώτο smartphone με μπαταρία Titan 10.001mAh

02.02.2026
Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»
Mad Radio News

Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»

02.02.2026
Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»
Mad Radio News

Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»

01.02.2026
Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας
Social & Tech

Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

30.01.2026
Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z
Social & Tech

Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z

29.01.2026
Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Social & Tech

Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

28.01.2026
Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026
Mad Radio News

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026

28.01.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές