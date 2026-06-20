Έπεσε το κινητό σου στη θάλασσα; Πώς θα το «σώσεις» μέσα σε 1 δεύτερο

Ο πιο απλός και εύκολος τρόπος να «σώσεις» το κινητό σου άμεσα, σε περίπτωση που ήρθε σε επαφή με νερό και δεν είναι το ρύζι

Με μια ματιά Βγάλε αμέσως το κινητό από το νερό και κλείσε το για να αποφύγεις βραχυκύκλωμα.

Αφαίρεσε θήκη, κάρτα SIM και σκούπισε απαλά με στεγνό πανί.

Χρησιμοποίησε silica gel αντί για ρύζι για να απορροφήσεις την υγρασία αποτελεσματικά.

Απόφυγε τη θερμότητα, τη φόρτιση και το άνοιγμα του κινητού για 24-48 ώρες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα βρεγμένο κινητό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάθηκε, αλλά ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να το βάζουν σε ρύζι, ελπίζοντας ότι θα «τραβήξει» την υγρασία. Στην πραγματικότητα, αυτή η μέθοδος είναι ξεπερασμένη και συχνά καθυστερεί τη σωστή αντιμετώπιση. Αυτό που χρειάζεται είναι άμεσες, σωστές κινήσεις και όχι αναμονή με λάθος τρόπο.

Μόλις το κινητό πέσει στο νερό, πρέπει να το βγάλεις αμέσως και να το κλείσεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Η λειτουργία του τη στιγμή που είναι βρεγμένο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να αυξήσει τη ζημιά. Στη συνέχεια, αφαιρείς θήκη, κάρτα SIM και ό,τι αποσπάται εύκολα, και σκουπίζεις απαλά την επιφάνεια με στεγνό πανί.

Πώς να εξοικονομήσεις μπαταρία στο κινητό: Η κρυφή ρύθμιση που πρέπει να κλείσεις

Η ιδέα ότι το ρύζι σώζει το κινητό βασίζεται στην υπόθεση ότι απορροφά υγρασία αποτελεσματικά. Όμως στην πράξη δεν έχει την ικανότητα να τραβήξει το νερό από το εσωτερικό της συσκευής, όπου βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Επιπλέον, δεν εμποδίζει τη διάβρωση, ειδικά όταν πρόκειται για θαλασσινό νερό με αλάτι, το οποίο επιταχύνει τη φθορά.

Τι πρέπει να κάνεις αντί για ρύζι

Αντί για αυτοσχέδιες λύσεις, προτιμάς υλικά που είναι πραγματικά αποξηραντικά, όπως τα σακουλάκια silica gel που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες προϊόντων. Αυτά απορροφούν την υγρασία πιο αποτελεσματικά και γρήγορα.

Το κινητό πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό και αεριζόμενο χώρο, χωρίς έκθεση σε ήλιο ή θερμότητα. Η υπομονή είναι σημαντική, καθώς χρειάζονται τουλάχιστον 24 έως 48 ώρες πριν επιχειρήσεις να το ανοίξεις ξανά.

Τι να αποφύγεις οπωσδήποτε

Πολλές κινήσεις που φαίνονται λογικές στην πραγματικότητα χειροτερεύουν την κατάσταση. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιήσεις πιστολάκι ή έντονη θερμότητα, γιατί μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα. Επίσης, δεν πρέπει να το βάλεις για φόρτιση, ούτε να το ανοίξεις νωρίς για να δεις αν λειτουργεί.

Το θαλασσινό νερό είναι πιο επικίνδυνο από το απλό νερό, γιατί το αλάτι προκαλεί ταχύτερη διάβρωση στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Ακόμα κι αν το κινητό δείχνει ότι λειτουργεί αρχικά, μπορεί να εμφανίσει προβλήματα ημέρες αργότερα. Σε αυτή την περίπτωση, ένας τεχνικός καθαρισμός είναι συχνά απαραίτητος.

Το ρύζι δεν είναι λύση, είναι απλώς ένας διαδεδομένος μύθος. Η πραγματική σωτηρία ενός βρεγμένου κινητού βασίζεται στη γρήγορη αντίδραση και στη χρήση κατάλληλων υλικών όπως το silica gel. Όσο πιο γρήγορα κινηθείς σωστά, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σώσεις τη συσκευή σου και να αποφύγεις μόνιμη ζημιά.