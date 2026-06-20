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Life 20.06.2026

Οι 3 χειρότερες ώρες για άσκηση το καλοκαίρι

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Ποιες είναι οι χειρότερες ώρες για άσκηση το καλοκαίρι; Δες πότε πρέπει να αποφεύγεις τη γυμναστική για μεγαλύτερη ασφάλεια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Από τις 12:00 έως τις 15:00 είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες για υπαίθρια άσκηση λόγω υψηλής θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας.
  • Η έντονη άσκηση αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, φούσκωμα ή ζάλη λόγω πέψης και ζέστης.
  • Τις πρώτες ώρες ενός καύσωνα, ακόμα και νωρίς, η υψηλή θερμοκρασία και υγρασία καθιστούν την άσκηση επικίνδυνη.
  • Η καλύτερη ώρα για γυμναστική το καλοκαίρι είναι νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα/βράδυ, με σωστή ενυδάτωση και ακρόαση του σώματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που πολλοί αποφασίζουν να βάλουν την άσκηση πιο δυναμικά στην καθημερινότητά τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες, όμως, μπορούν να μετατρέψουν μια απλή προπόνηση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία για τον οργανισμό. Γι’ αυτό δεν έχει σημασία μόνο το είδος της άσκησης που επιλέγεις, αλλά και η ώρα που γυμνάζεσαι.

gimnastiki
Unsplash

Ειδικά τις ημέρες που ο υδράργυρος χτυπάει «κόκκινο», η επιλογή λάθος ώρας μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, εξάντληση ή ακόμα και θερμική καταπόνηση. Αν θέλεις να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι με ασφάλεια και να απολαμβάνεις τα οφέλη της άσκησης, καλό είναι να γνωρίζεις ποιες ώρες της ημέρας καλό είναι να αποφεύγεις.

Η συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει το σώμα σου το καλοκαίρι

1. Από τις 12:00 έως τις 15:00

Αυτές θεωρούνται οι πιο επικίνδυνες ώρες της ημέρας για υπαίθρια άσκηση. Ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του και η θερμοκρασία είναι συνήθως στα επίπεδα κορύφωσης. Το τρέξιμο, η ποδηλασία ή ακόμα και ένα γρήγορο περπάτημα κάτω από έντονη ηλιοφάνεια αυξάνουν σημαντικά τη θερμοκρασία του σώματος. Παράλληλα, ο οργανισμός χάνει περισσότερα υγρά μέσω του ιδρώτα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τόσο την απόδοση όσο και τη συνολική υγεία.

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Unsplash

2. Αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα

Πολλοί θεωρούν ότι μια προπόνηση μετά το φαγητό βοηθά στο «κάψιμο» των θερμίδων. Στην πραγματικότητα, ειδικά το καλοκαίρι, η έντονη άσκηση αμέσως μετά το γεύμα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, φούσκωμα ή αίσθημα κόπωσης. Κατά τη διάρκεια της πέψης, το σώμα κατευθύνει περισσότερο αίμα προς το πεπτικό σύστημα. Αν συνδυαστεί με υψηλές θερμοκρασίες και απαιτητική προπόνηση, είναι πιθανό να νιώσεις αδυναμία ή ζάλη πιο εύκολα.

Γυναίκα με αθλητική εμφάνιση εκτελεί άσκηση με τα γόνατα ψηλά, τονίζοντας τα οφέλη της άσκησης για τα μαλλιά.
Unsplash

3. Τις πρώτες ώρες ενός καύσωνα

Ακόμα κι αν είναι νωρίς το πρωί, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κύμα καύσωνα οι συνθήκες δεν είναι πάντα ιδανικές. Σε πολλές περιοχές, η θερμοκρασία από νωρίς είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή, ενώ η υγρασία μπορεί να κάνει την αίσθηση της ζέστης ακόμα πιο έντονη. Αν παρατηρείς ότι η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τις 8 ή τις 9 το πρωί, ίσως είναι καλύτερο να μεταφέρεις την προπόνησή σου σε κλειστό, κλιματιζόμενο χώρο ή να επιλέξεις μια πιο ήπια μορφή άσκησης.

Άτομο που κάνει γυμναστική και περπάτημα σε εξωτερικό χώρο για βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
pexels.com

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για γυμναστική το καλοκαίρι;

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι ασφαλέστερες επιλογές είναι νωρίς το πρωί, πριν ανέβει η θερμοκρασία, ή αργά το απόγευμα και το βράδυ, όταν ο ήλιος έχει πέσει και οι συνθήκες είναι πιο ήπιες. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή ενυδάτωση, τα ελαφριά ρούχα και η ακρόαση των σημάτων του σώματός σου είναι πιο σημαντικά από οποιοδήποτε πρόγραμμα προπόνησης. Αν αισθανθείς ζάλη, υπερβολική κόπωση ή δυσφορία, η διακοπή της άσκησης είναι πάντα η σωστή επιλογή.

Άτομο που κάνει καθημερινό περπάτημα για απώλεια λίπους και κάψιμο θερμίδων.
Pexels.com

Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να σταματήσεις να γυμνάζεσαι. Χρειάζεται απλώς να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου στις συνθήκες της εποχής. Με λίγη προσοχή και σωστό timing, μπορείς να συνεχίσεις να κινείσαι, να βελτιώνεις τη φυσική σου κατάσταση και να απολαμβάνεις την προπόνηση χωρίς να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου.

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