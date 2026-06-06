Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 06.06.2026

Το απόλυτο summer workout: Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που όλοι δοκιμάζουν τώρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο fitness trend εστιάζει στους πλάγιους κοιλιακούς και υπόσχεται ενεργοποίηση του κορμού με κινήσεις που μπορείς να κάνεις παντού
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι έχει ήδη φτάσει και μαζί του έρχεται και η γνωστή σκέψη που πιάνει τους περισσότερους: πιο «σφιχτό» σώμα, πιο δυνατή μέση και φυσικά πιο γραμμωμένοι κοιλιακοί. Αν υπάρχει ένα σημείο που τραβάει πάντα την προσοχή όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αυτό είναι οι πλάγιοι κοιλιακοί, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σιλουέτα και δίνουν αυτή τη σμιλεμένη εικόνα στη μέση που κάνει τη διαφορά τόσο στην παραλία όσο και στα καθημερινά outfits.

Οι πλάγιοι κοιλιακοί δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης. Συμμετέχουν στη σταθερότητα του κορμού, στη σωστή στάση του σώματος και στη συνολική δύναμη της μέσης. Όταν ενεργοποιούνται σωστά μέσα από συγκεκριμένες ασκήσεις, βοηθούν όχι μόνο στη γράμμωση αλλά και στη λειτουργικότητα του σώματος στην καθημερινότητα.

Θες να κάψεις εύκολα και γρήγορα λίπος – Η άσκηση που θα σε σώσει

Η πιο βασική και αποτελεσματική άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς είναι η γνωστή πλαϊνή σανίδα (side plank). Μπορεί να φαίνεται απλή, αλλά όταν εκτελείται σωστά, ενεργοποιεί σε βάθος όλο το πλάι του κορμού.

Πώς εκτελείς σωστά την άσκηση:

  • Ξαπλώνεις στο πλάι και στηρίζεσαι στον αγκώνα σου, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον ώμο.
  • Τεντώνεις τα πόδια σου και τα στοιχίζεις το ένα πάνω στο άλλο.
  • Σηκώνεις τη λεκάνη από το έδαφος μέχρι το σώμα να σχηματίσει μία ευθεία γραμμή.
  • Κρατάς τον κορμό σφιχτό και το βλέμμα μπροστά, χωρίς να «πέφτει» η λεκάνη.
  • Διατηρείς τη θέση για 20–40 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις και από τις δύο πλευρές.

Αν θέλεις να ανεβάσεις τον βαθμό δυσκολίας, μπορείς να προσθέσεις μικρές κινήσεις, όπως ανύψωση του πάνω ποδιού ή περιστροφές του κορμού. Έτσι, η άσκηση γίνεται ακόμα πιο απαιτητική και ενεργοποιεί περισσότερο τους πλάγιους κοιλιακούς.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Το σημαντικό δεν είναι μόνο να κάνεις την άσκηση, αλλά να τη κάνεις με συνέπεια. Λίγα λεπτά την ημέρα αρκούν για να δεις σταδιακά αλλαγή στη δύναμη και στη γράμμωση της περιοχής.

Μισείς τα push-ups; Αυτό το viral hack του TikTok θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

fitness γυμναστική καλοκαίρι κοιλιακοί
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η καλύτερη στιγμή για γιαούρτι μέσα στην ημέρα και τι μπορεί να αλλάξει στο σώμα σου

Η καλύτερη στιγμή για γιαούρτι μέσα στην ημέρα και τι μπορεί να αλλάξει στο σώμα σου

06.06.2026

Δες επίσης

Η καλύτερη στιγμή για γιαούρτι μέσα στην ημέρα και τι μπορεί να αλλάξει στο σώμα σου
Life

Η καλύτερη στιγμή για γιαούρτι μέσα στην ημέρα και τι μπορεί να αλλάξει στο σώμα σου

06.06.2026
Πώς να απογειώσεις κάθε καλοκαιρινό outfit με ένα μόνο αξεσουάρ
Fashion

Πώς να απογειώσεις κάθε καλοκαιρινό outfit με ένα μόνο αξεσουάρ

06.06.2026
Αστρολογία και στερεότυπα: Τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια
Life

Αστρολογία και στερεότυπα: Τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια

06.06.2026
Summer skin reset: Οδηγός για φωτεινή και υγιή επιδερμίδα
Beauty

Summer skin reset: Οδηγός για φωτεινή και υγιή επιδερμίδα

06.06.2026
Γυμναστική πριν ή μετά το φαγητό; Το timing που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που «καις» θερμίδες
Fitness

Γυμναστική πριν ή μετά το φαγητό; Το timing που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που «καις» θερμίδες

05.06.2026
Το μυστικό για καθαρό και φρέσκο μπάνιο: 3 απλά tricks που δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα
Life

Το μυστικό για καθαρό και φρέσκο μπάνιο: 3 απλά tricks που δεν κοστίζουν σχεδόν τίποτα

05.06.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

05.06.2026
Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή
Life

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

05.06.2026
5 απλά tips για να μένεις ενυδατωμένος τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει
Life

5 απλά tips για να μένεις ενυδατωμένος τώρα που η θερμοκρασία ανεβαίνει

05.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Στον αέρα το πολιτικό σκηνικό

Αντώνης Σαμαράς: Μετωπική επίθεση σε Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και σαφές μήνυμα για νέο κόμμα

Αντώνης Σαμαράς: Μετωπική επίθεση σε Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και σαφές μήνυμα για νέο κόμμα

Χαλαρή και τιμωρητική ψήφος οι… εφιάλτες του Μητσοτάκη

Χαλαρή και τιμωρητική ψήφος οι… εφιάλτες του Μητσοτάκη