Fitness 27.04.2026

Μισείς τα push-ups; Αυτό το viral hack του TikTok θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη

Το viral push-up hack που κυριαρχεί στα social media υπόσχεται πιο σωστή τεχνική και πιο φυσική εκτέλεση της άσκησης
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα push-ups έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή fitness challenges σε TikTok, Instagram και YouTube Shorts, με συνεχείς παραλλαγές, hacks και tips που υπόσχονται καλύτερη τεχνική και πιο εύκολη εκτέλεση.

Για πολλές γυναίκες αποτελούν κάτι περισσότερο από άσκηση: είναι στόχος δύναμης, φυσικής κατάστασης και προσωπικής εξέλιξης στο fitness.

Το μικρό hack που αλλάζει την αίσθηση της άσκησης

Ένα νέο viral tip αφορά μια μικρή αλλαγή στη θέση των χεριών κατά την εκτέλεση των push-ups, που φαίνεται να κάνει την κίνηση πιο φυσική και πιο άνετη.
Σύμφωνα με τον καθηγητή Ανατομίας Adam Taylor από το Πανεπιστήμιο του Lancaster, ακόμη και μικρές προσαρμογές στη στάση μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο ενεργοποίησης των μυών και τη μηχανική της άσκησης.

Η λεπτομέρεια στη θέση των χεριών

Αντί για απόλυτα ευθεία τοποθέτηση, τα χέρια στρέφονται ελαφρώς προς τα έξω, αλλάζοντας τη γωνία των αγκώνων και τη λειτουργία των ώμων. Έτσι, η κίνηση γίνεται πιο «φυσική» για αρκετά σώματα χωρίς να αλλάζει η ίδια η άσκηση.

Γιατί δεν νιώθουν όλοι τα push-ups το ίδιο

Η ανατομία παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στο σώμα επηρεάζουν την ευθυγράμμιση και την αίσθηση της άσκησης. Το κλασικό push-up μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργεί περισσότερη αστάθεια ή δυσκολία.

Hack ή καλύτερη τεχνική;

Δεν πρόκειται για «κόλπο», αλλά για προσαρμογή που βοηθά το σώμα να εκτελεί την άσκηση πιο ομαλά και με καλύτερη κατανομή φορτίου.
Μια μικρή αλλαγή στην πράξη. Ελαφρώς πιο ανοιχτή θέση χεριών, μικρή στροφή προς τα έξω και σταθερός κορμός είναι αρκετά για να αλλάξει η αίσθηση της κίνησης και να γίνει η άσκηση πιο ρευστή.

Πώς να επεκτείνεις τον κοινωνικό σου κύκλο – 5 απλοί τρόποι να κάνεις φίλους ως ενήλικας

