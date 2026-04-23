Fitness 23.04.2026

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

Η επιλογή του σωστού timing για την άσκηση μπορεί να κάνει την προπόνηση πιο αποδοτική, πιο ευχάριστη και πιο εύκολη
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί να ακολουθείς ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα γυμναστικής με κάποιον άλλο, να πηγαίνεις με την ίδια συνέπεια και να προσπαθείς το ίδιο, αλλά τα αποτελέσματα να μην είναι ποτέ τα ίδια. Συνήθως η πρώτη σκέψη πάει στην ένταση ή στη πειθαρχία, όμως υπάρχει ένας παράγοντας που πολύς κόσμος αγνοεί: η ώρα που επιλέγεις να γυμνάζεσαι.

Για κάποιους, η προπόνηση το πρωί λειτουργεί σαν reset της ημέρας. Για άλλους, η ενέργεια έρχεται πιο αργά και η βραδινή άσκηση μοιάζει πιο φυσική. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα, όμως δεν νιώθουν όλοι το ίδιο «δέσιμο» με την προπόνησή τους. Όταν η ώρα δεν ταιριάζει με τον ρυθμό του σώματος, η προσπάθεια συχνά μοιάζει πιο δύσκολη απ’ όσο θα έπρεπε.

Το σώμα δεν λειτουργεί με ίδιο ρολόι για όλους

Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του εσωτερικό ρυθμό: άλλοι ξυπνούν γεμάτοι ενέργεια νωρίς το πρωί, ενώ άλλοι «ανοίγουν» μέσα στη μέρα ή το βράδυ. Αυτό επηρεάζει όχι μόνο τη διάθεση, αλλά και το πώς ανταποκρίνεται το σώμα στην άσκηση. Όταν η προπόνηση γίνεται σε ώρα που ταιριάζει φυσικά σε αυτόν τον ρυθμό, συχνά φαίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική.

Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια «σωστή» ώρα για όλους. Σημαίνει ότι η καλύτερη ώρα είναι αυτή που δεν σε εξαντλεί πριν καν ξεκινήσεις. Για κάποιον μπορεί να είναι το πρωί, για άλλον το απόγευμα ή το βράδυ. Το σημαντικό είναι το σώμα να μην νιώθει ότι πιέζεται να λειτουργήσει σε λάθος συνθήκες.

Όταν η προπόνηση μπαίνει στο σωστό timing

Όταν η άσκηση ταιριάζει με το πότε νιώθεις πιο ενεργός, αλλάζει και η συνολική εμπειρία. Η ενέργεια κρατάει περισσότερο, η διάθεση είναι πιο σταθερή και η συνέπεια γίνεται πιο εύκολη χωρίς να μοιάζει υποχρεωτική. Δεν είναι απαραίτητα θέμα περισσότερης προσπάθειας, αλλά καλύτερης «σύνδεσης» με το σώμα.

Ακόμα και μικρές αλλαγές στην ώρα μπορούν να κάνουν διαφορά. Δεν χρειάζεται να ανατραπεί όλο το πρόγραμμα, αρκεί να παρατηρήσεις πότε νιώθεις πιο έτοιμος να κινηθείς και να δοκιμάσεις να χτίσεις εκεί γύρω τη ρουτίνα σου. Έτσι, η προπόνηση παύει να είναι κάτι που «πρέπει» και γίνεται κάτι που ρέει πιο φυσικά μέσα στην ημέρα.

