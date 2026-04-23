Life 23.04.2026

Ζώδια και Ελληνίδα Μάνα: Η επική ατάκα που σου ταιριάζει!

Αναρωτήθηκες ποτέ ποια ατάκα της Ελληνίδας μάνας ταιριάζει στο ζώδιό σου; Από το «θα με θυμηθείς» μέχρι το «φάε λίγο ακόμα», δες τες όλες εδώ!
Ειρήνη Στόφυλα

Ας είμαστε ειλικρινείς: Η αστρολογία είναι cool, αλλά η Ελληνίδα Μάνα είναι η πραγματική δύναμη του σύμπαντος. Αν τα άστρα είχαν φωνή, μάλλον θα ακούγονταν σαν την κλασική Ελληνίδα μάνα που έχει μια ατάκα για κάθε περίσταση (και κάθε δράμα μας).

Είτε είσαι ζώδιο της Φωτιάς, είτε του Νερού, υπάρχει μια ατάκα που έχει γραφτεί στο DNA σου από τότε που η δική σου μάνα σου φώναζε «βάλε ζακέτα». Πάμε να δούμε ποια επική ατάκα αντιστοιχεί στο ζώδιό σου!

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Η ατάκα: «Όταν εγώ πήγαινα, εσύ ερχόσουν!»
Ο Κριός θέλει να είναι πάντα πρώτος και η «μάνα Κριός» δεν δέχεται μύγα στο σπαθί της. Έχει ζήσει τα πάντα πριν από σένα και δεν έχει χρόνο για τις δικαιολογίες σου.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Η ατάκα: «Φάε λίγο ακόμα, πετσί και κόκαλο έγινες»
Για τον Ταύρο, η αγάπη περνάει από το στομάχι. Ακόμα κι αν έχεις φάει ένα ολόκληρο παστίτσιο, για εκείνον (ως μάνα) παραμένεις υποσιτισμένος.

Το Καλοκαίρι πλησιάζει – Δες τι μαγιό να επιλέξεις με βάση το ζωδιό σου

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Η ατάκα: «Εμένα θα μου πεις; Εγώ σε γέννησα, εγώ σε ξέρω!»
Ο Δίδυμος ξέρει τα πάντα, κάνει focus σε δέκα πράγματα ταυτόχρονα και τίποτα δεν μένει κρυφό. Μην προσπαθήσεις να τον κοροϊδέψεις, έχει ήδη μάθει το νέο από τη γειτόνισσα.

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Η ατάκα: «Όταν θα κάνεις δικά σου παιδιά, θα με θυμηθείς…»
Το απόλυτο emotional guilt trip. Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο της οικογένειας και αυτή η ατάκα είναι το «όπλο» του όταν νιώθει ότι δεν του δίνεις αρκετή προσοχή.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Η ατάκα: «Δεν υπάρχει «δεν μπορώ», υπάρχει «δεν θέλω»!»
Ο Λέων θέλει δράση, λάμψη και αποτελέσματα. Ως μάνα, δεν δέχεται την ηττοπάθεια. Σήκω από τον καναπέ και γίνε ο βασιλιάς/η βασίλισσα που σου αξίζει!

Παρθένος (23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Η ατάκα: «Έτσι όπως τα έκανες, τώρα λούσου τα!»
Η λογική και η οργάνωση του Παρθένου σε μια φράση. Σου τα είπε, δεν τον άκουσες, τώρα αντιμετώπισε τις συνέπειες (ενώ εκείνος καθαρίζει το σπίτι με νεύρα).

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Η ατάκα: «Τι θα πει ο κόσμος;»
Για τον Ζυγό η αισθητική και η κοινωνική εικόνα είναι το παν. Όλα πρέπει να είναι σε ισορροπία, γι’ αυτό πρόσεχε πώς βγαίνεις έξω, μην μας σχολιάσουν!

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Η ατάκα: «Φέρε μου το κινητό σου εδώ, τώρα!»
Ο Σκορπιός έχει το ένστικτο του FBI. Αν υποψιαστεί ότι κάτι κρύβεις, δεν θα ησυχάσει αν δεν βρει την αλήθεια. Το ghosting δεν πιάνει μαζί του.

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Η ατάκα: «Άμα έρθω εκεί και το βρω, τι θα γίνει;»
Ο Τοξότης είναι της περιπέτειας, αλλά ως μάνα έχει αυτή τη μαγική ικανότητα να βρίσκει αυτό που ψάχνεις σε 2 δευτερόλεπτα, ενώ εσύ το έψαχνες μια ώρα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Η ατάκα: «Εγώ στην ηλικία σου…»
Ο Αιγόκερως γεννήθηκε 45 χρονών. Η φιλοδοξία του είναι το benchmark για όλους τους άλλους. Αν δεν έχεις πλάνο 10ετίας, ετοιμάσου για κήρυγμα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η ατάκα: «Αν όλοι πέσουν στον γκρεμό, θα πέσεις κι εσύ;»
Ο Υδροχόος λατρεύει την επανάσταση και τη μοναδικότητα. Μην ακολουθείς τη μάζα, σκέψου ελεύθερα (αλλά με τους δικούς του κανόνες!).

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Η ατάκα: «Πάρε με τηλέφωνο μόλις φτάσεις, θα έχω την καρδιά μου στην κούλουρη…»
Το πιο ευαίσθητο ζώδιο. Ζει σε έναν κόσμο συναισθημάτων και ανησυχίας. Αν δεν πάρεις τηλέφωνο, έχει ήδη φανταστεί το σενάριο της επόμενης ταινίας καταστροφής.

Όπως και να έχει, είτε το ζώδιό σου είναι ο «λογικός» Παρθένος είτε ο «δραματικός» Καρκίνος, η αλήθεια είναι μία: η Ελληνίδα μάνα μέσα μας (και δίπλα μας) είναι το αληθινό μας ωροσκόπιο. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ακούσεις μια από αυτές τις ατάκες, μην νευριάσεις· απλώς θυμήσου ότι είναι γραμμένο στα άστρα… και στο DNA σου!

Οι «απόλυτοι» rebels του ζωδιακού – Τα 3 πιο επαναστατικά ζώδια

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
Επόμενο
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026

Δες επίσης

Το λαχταριστό τιραμισού Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου
Food

Το λαχταριστό τιραμισού Φαίης Σκορδά – Φτιάξτο εύκολα και γρήγορα σπίτι σου

24.04.2026
Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα
Beauty

Bleu de Chanel: Ο Jacob Elordi φέρνει νέο αέρα στο iconic άρωμα

24.04.2026
Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου
Fashion

Τα πιο hot χρώματα της άνοιξης θα φέρουν νέα διάθεση στα outfits σου

24.04.2026
Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο
Fitness

Πρωί ή απόγευμα; Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για να πας στο γυμναστήριο

23.04.2026
Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα
Life

Πώς να μη σβήσει ο έρωτας στη σχέση σου – 6 κινήσεις που αλλάζουν τα πάντα

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη
Life

Πώς να φτιάξεις το δικό σου αρωματικό κερί για την άνοιξη

23.04.2026
4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ
Life

4 έξυπνες υγιεινές επιλογές για να μείνεις χορτάτος μέχρι το βράδυ

23.04.2026
Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών
Food

Πώς να φτιάξεις την πιο γευστική σπιτική σάλτσα λαχανικών

23.04.2026
5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»
Life

5 φυτά που θα μετατρέψουν το μπαλκόνι σου σε «παράδεισο»

23.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας και από τις ιστοσελίδες– Οι αλλαγές που φέρνει ο ν. 5325/2025

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Τα οικονομικά των «Big 3»: Ζημιογόνοι σταθμοί (Alpha, Star) και αναπτυσσόμενοι όμιλοι (Alter Ego)

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα: Στρατηγική συνεργασία

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας

Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας