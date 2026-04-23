Life 23.04.2026

Το Καλοκαίρι πλησιάζει – Δες τι μαγιό να επιλέξεις με βάση το ζωδιό σου

Μάθε ποιο μαγιό ταιριάζει στο ζώδιό σου σύμφωνα με τα κορυφαία swimwear trends του καλοκαιριού και φτιάξε το δικό σου beach look
Ειρήνη Στόφυλα

Το καλοκαίρι του 2026 είναι ήδη εδώ και η αλήθεια είναι πως το μυαλό σου ταξιδεύει σε καταγάλανα νερά, beach bars και ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο. Ξέρεις όμως ότι το μαγιό δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, αλλά η προέκταση του vibe σου και ο τρόπος να δείξεις ποια πραγματικά είσαι πριν καν βουτήξεις.

Με βάση τα όσα είδαμε στα 4 hot trends για τα μαγιό, η φετινή μόδα στα swimwear είναι ένας συνδυασμός δυναμισμού και νοσταλγίας, με το ψηλόμεσο κόψιμο και τις μεταλλικές υφές να κυριαρχούν. Επειδή όμως το να διαλέξεις το σωστό κομμάτι μπορεί να μοιάζει με γρίφο, τα άστρα είναι εδώ για να σου δώσουν την απάντηση που χρειάζεσαι.

Δες τι λένε οι πλανήτες για την γκαρνταρόμπα της παραλίας και ετοιμάσου να βρεις το μαγιό σου, με βάση τα swimwear trends του 2026:

1.Κριός, Λέων, Τοξότης – Metallic Mania

Εσύ που θέλεις να είσαι το κέντρο της προσοχής και να εκπέμπεις «Main Character Energy», δεν μπορείς να συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από τη μεταλλική λάμψη. Τα χρυσά, ασημί και ιριδίζοντα υφάσματα που προτείνει η φετινή μόδα είναι φτιαγμένα για τη δική σου φωτεινή προσωπικότητα. Φαντάσου τον εαυτό σου να λάμπει σαν pop star κάτω από τον ήλιο, ακριβώς όπως η Ελένη Φουρέιρα που υιοθετεί αυτό το trend.

Μαγίο celebrities
https://www.instagram.com/foureira/

2. Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος – Cut-Outs & Asymmetry

Το ζώδιό σου αγαπά το διαφορετικό, το πρωτότυπο και το «ψαγμένο». Τα μαγιό με στρατηγικά κοψίματα στη μέση και τα ασύμμετρα σχέδια με έναν ώμο είναι η δική σου απάντηση στη βαρεμάρα της παραλίας. Αυτά τα κομμάτια αναδεικνύουν τη δημιουργική σου πλευρά και προσφέρουν μια σέξι αλλά σύγχρονη εμφάνιση που ταιριάζει απόλυτα με τον αέρα σου.

magio_cut_outs
https://www.instagram.com/robrahmand/?hl=el

3.Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως – Minimal Chic

Για εσένα που η ποιότητα και η διαχρονική κομψότητα είναι πάνω από όλα, η τάση του Minimal Chic είναι ο απόλυτος προορισμός. Γήινες αποχρώσεις, κλασικό μαύρο ή βαθύ μπλε σε καθαρές γραμμές που αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς περιττές φλυαρίες. Είναι το στυλ που αποπνέει αυτοπεποίθηση και πολυτέλεια, κάνοντάς σε να φαίνεσαι chic ακόμα και με το αλάτι στα μαλλιά.

minimal_magio
https://www.instagram.com/juliesfi/?hl=el

4.Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς – The High-Cut Revival

Ως ζώδιο του νερού, αναζητάς τη θηλυκότητα και το ρετρό συναίσθημα. Η επιστροφή του ψηλόμεσου σλιπ (High-Cut), που επιμηκύνει τα πόδια και τονίζει τις καμπύλες, είναι η τάση που θα λατρέψεις. Προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας αλλά και δυναμισμού, θυμίζοντας κάτι από τις glam εποχές των 90s, ενώ παραμένει η πιο κολακευτική επιλογή για τη σιλουέτα σου.

Ολόσωμο μαγιό
https://www.instagram.com/notanorm.brand/

Ό,τι κι αν λένε τα άστρα, το σημαντικό είναι να νιώθεις εσύ άνετα μέσα στην επιλογή σου. Ο ζωδιακός κύκλος δίνει την κατεύθυνση, αλλά το δικό σου attitude είναι αυτό που θα «ζωντανέψει» το μαγιό πάνω στην άμμο.

Φέτος, άκουσε το ένστικτο του ζωδίου σου, τόλμησε εκείνο το metallic ή το ασύμμετρο cut-out που σκεφτόσουν και άφησε τους πλανήτες να ευθυγραμμιστούν με το στυλ σου. Στο τέλος της ημέρας, η καλύτερη πρόβλεψη για το καλοκαίρι σου είναι μια εμφάνιση που σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και σε κάνει να απολαμβάνεις κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο. Καλές βουτιές, zodiac girls!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bikini fashion trends ζώδια Καλοκαίρι 2026 ΜΑΓΙΩ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αντηλιακό: Όλη η αλήθεια πίσω από τις ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία

Επόμενο
Δες επίσης

Αντηλιακό: Όλη η αλήθεια πίσω από τις ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία
Beauty

Αντηλιακό: Όλη η αλήθεια πίσω από τις ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία

