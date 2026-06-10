5 συνηθισμένα λάθη που «μαραίνουν» τα φυτά στη γλάστρα σου

Με μια ματιά Η γλάστρα πρέπει να έχει τρύπες αποστράγγισης για να αποφεύγεται η σήψη των ριζών.

Το μέγεθος της γλάστρας είναι σημαντικό: πολύ μικρή ξεραίνει, πολύ μεγάλη προκαλεί σήψη.

Χρησιμοποιούμε ειδικό φυτόχωμα για γλάστρες, όχι χώμα από τον κήπο.

Αποφεύγουμε τον υπερπληθυσμό στη γλάστρα για να μην ανταγωνίζονται τα φυτά.

Η τακτική λίπανση είναι απαραίτητη για την αναπλήρωση των θρεπτικών συστατικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα λουλούδια σε γλάστρες έχουν τη μαγική ικανότητα να μεταμορφώνουν κάθε γωνιά, από το πιο μικρό μπαλκόνι μέχρι την αυλή, σε μια ζωντανή, ανθισμένη όαση. Καθώς η άνοιξη και οι πρώτες ημέρες του καλοκαιριού αποτελούν την απόλυτη περίοδο φύτευσης, ο ενθουσιασμός σου για την κηπουρική βρίσκεται στο ζενίθ. Ωστόσο, ακόμη και οι πιο παθιασμένοι κηπουροί βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με λουλούδια που δείχνουν ταλαιπωρημένα και αρνούνται να ανθίσουν, αναρωτώμενοι τι ακριβώς πήγε στραβά κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους.

Η καλή είδηση είναι ότι τα περισσότερα προβλήματα των φυτών σε γλάστρες οφείλονται σε μερικά πολύ συγκεκριμένα και εύκολα αναστρέψιμα λάθη. Με τη βοήθεια ειδικών στην οικιακή κηπουρική, συγκεντρώσαμε τις πιο κοινές παγίδες που υπονομεύουν την ομορφιά των φυτών σου και σου προτείνουμε απλές, πρακτικές λύσεις. Ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές για να διασφαλίσεις ότι τα λουλούδια σου θα παραμείνουν υγιή και θα συνεχίσουν να προσφέρουν πλούσια ανθοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

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1. Επιλογή γλάστρας χωρίς τρύπες αποστράγγισης

Ίσως σου φαίνεται ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά η αποστράγγιση είναι το «κλειδί» για την υγεία των φυτών σου. Αν η γλάστρα δεν έχει τρύπες στον πάτο, το νερό παγιδεύεται, το χώμα γίνεται λασπώδες και το φυτό σου κινδυνεύει άμεσα από σήψη των ριζών.

Προτίμησε γλάστρες με τρύπες και, αν χρησιμοποιείς διακοσμητικά κασπώ, φρόντισε το φυτό να βρίσκεται σε εσωτερικό πλαστικό γλαστράκι. Επίσης, η χρήση βάσης με ποδαράκια βοηθά το νερό να απομακρύνεται ελεύθερα.

2. Λάθος μέγεθος γλάστρας

Αν η γλάστρα είναι πολύ μικρή, το φυτό σου θα ξεραίνεται γρήγορα, ενώ αν είναι υπερβολικά μεγάλη, το χώμα θα μένει υγρό για πολύ ώρα, προκαλώντας σήψη, γι’ αυτό μην φοβάσαι να επιλέγεις λίγο μεγαλύτερη γλάστρα από αυτή που είχε το φυτό σου στο φυτώριο (τουλάχιστον 35-40 εκατοστά διάμετρο), έχοντας πάντα κατά νου ότι όταν οι ρίζες αρχίζουν να βγαίνουν από τις τρύπες αποστράγγισης, είναι το σήμα ότι χρειάζεσαι άμεσα μεταφύτευση.

3. Χρήση χώματος κήπου αντί για φυτόχωμα

Το χώμα από τον κήπο δεν είναι κατάλληλο για τις γλάστρες γιατί συμπιέζεται εύκολα και δεν επιτρέπει στις ρίζες να αναπνεύσουν, γι’ αυτό θα πρέπει να επιλέγεις πάντα ειδικό φυτόχωμα για γλάστρες, το οποίο είναι ελαφρύ, στραγγίζει σωστά και συγκρατεί την απαραίτητη υγρασία, ενώ αν θέλεις να ανακυκλώσεις παλιό χώμα, εμπλούτισέ το με κομπόστ ή φρέσκο φυτόχωμα ώστε να επαναφέρεις τα θρεπτικά συστατικά του.

4. Υπερπληθυσμός στη γλάστρα

Ενώ είναι δελεαστικό να γεμίσεις τη γλάστρα σου με πολλά φυτά για να δείχνει πλούσια από την πρώτη στιγμή, αυτό τα αναγκάζει να ανταγωνίζονται για νερό και τροφή, ενώ παράλληλα ευνοεί την ανάπτυξη ασθενειών, οπότε, με εξαίρεση τα καλοκαιρινά ετήσια λουλούδια που ζουν μόνο για μία σεζόν, φρόντισε στα πολυετή φυτά ή στα φυτά εσωτερικού χώρου να δίνεις τον απαραίτητο χώρο που χρειάζονται για να απλωθούν και να αναπτυχθούν σωστά.

5. Παράλειψη της λίπανσης

Στο χώμα της γλάστρας τα θρεπτικά συστατικά εξαντλούνται γρήγορα και, αν δεν τα αναπληρώνεις συστηματικά, η ανθοφορία των φυτών σου θα μειωθεί σημαντικά, γι’ αυτό χρησιμοποίησε ένα ισορροπημένο, υδατοδιαλυτό λίπασμα κάθε 2-4 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ή, για τα φυτά που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, πρόσθεσε ένα λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης κατά τη φύτευση, ώστε να είναι πάντα «χορτάτα» και να ευδοκιμούν καθ’ όλη τη σεζόν.

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