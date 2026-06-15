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Fashion 15.06.2026

Capri Pants: Έτσι τα φορούν οι Ευρωπαίες fashionistas το 2026

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Είναι τα capri pants το επόμενο μεγάλο trend; Δες πώς οι πιο καλοντυμένες Ευρωπαίες τα φορούν το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα capri pants επιστρέφουν δυναμικά το καλοκαίρι του 2026, αποτελώντας σύμβολο στυλ στην Ευρώπη.
  • Η επιτυχία τους οφείλεται στο ισορροπημένο styling, συνδυάζοντάς τα με blazers, πουκάμισα ή αξεσουάρ.
  • Προτείνονται συνδυασμοί με λευκό t-shirt και μπαλαρίνες για minimal chic εμφάνιση.
  • Για office look, προτείνεται tailored blazer και slingback γόβες, ενώ για ρετρό στυλ, πουκάμισο και γόβες αστραγάλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ετοιμάσου, γιατί το feed σου στα social media πρόκειται να κατακλυστεί από ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pants trends της σεζόν: τα capri pants. Αν και το συγκεκριμένο μήκος δεν είναι καινούργιο στον κόσμο της μόδας, η δυναμική του επιστροφή για το καλοκαίρι του 2026 έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, διχάζοντας το κοινό ανάμεσα σε εκείνους που τα λατρεύουν και σε εκείνους που τα αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη. Ωστόσο, η πραγματικότητα στους δρόμους των ευρωπαϊκών μητροπόλεων είναι αδιαμφισβήτητη: από το Παρίσι μέχρι την Κοπεγχάγη, τα capri pants έχουν γίνει το απόλυτο σύμβολο του στυλ για όσες αναζητούν κάτι διαφορετικό από το κλασικό τζιν.

capri
https://www.instagram.com/annelauremais/?hl=en

Αν διστάζεις να τα εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου, ο τρόπος που τα συνδυάζουν οι πιο καλοντυμένες γυναίκες της Ευρώπης ίσως είναι η ώθηση που χρειάζεσαι για να τα δοκιμάσεις. Το μυστικό κρύβεται στο ισορροπημένο styling, που μετατρέπει ένα αμφιλεγόμενο ρούχο σε μια επιλογή υψηλής αισθητικής. Συνδυάζοντας τα capri σου με κομψά blazers, αέρινα πουκάμισα ή ιδιαίτερα αξεσουάρ, μπορείς να πετύχεις ένα look που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ανεπιτήδευτη κομψότητα, αποδεικνύοντας ότι το στυλ είναι θέμα φαντασίας και όχι μόνο κανόνων.

Τα 5 καλοκαιρινά trends που ταιριάζουν απόλυτα με τα sneakers σου

1. Minimal chic με λευκό t-shirt

Για ένα απόλυτα clean look, συνδύασε τα capri σου με ένα κλασικό λευκό t-shirt. Πρόσθεσε μια δερμάτινη τσάντα ώμου και ένα μεταξωτό μαντήλι ως αξεσουάρ για να αναβαθμίσεις την εμφάνιση. Ολοκλήρωσε το σύνολο με ένα ζευγάρι διαχρονικές μπαλαρίνες, πετυχαίνοντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα απλό και εξαιρετικά προσεγμένο.

capri_panteloni
https://www.instagram.com/thora_valdimars/

2. Office sophistication με blazer

Αν θέλεις να φορέσεις τα capri στο γραφείο, επίλεξε ένα tailored oversized blazer σε ουδέτερη απόχρωση. Συνδύασέ το με ένα stretch capri παντελόνι και ένα ζευγάρι slingback γόβες. Αυτός ο συνδυασμός χαρίζει μια αισθητική που θυμίζει τα πιο ενημερωμένα fashion editorials, δίνοντας στο παντελόνι μια επαγγελματική χροιά.

capri
https://www.instagram.com/johannapiispa/

3. Retro-Inspired με πουκάμισο

Δώσε μια vintage πνοή στο στυλ σου συνδυάζοντας το capri παντελόνι σου με ένα κλασικό υφαντό πουκάμισο. Μην ξεχάσεις να προσθέσεις ένα μαντήλι με print για μια δόση νοσταλγίας. Συνδύασέ τα με γόβες που δένουν στον αστράγαλο για να δώσεις έμφαση στη ρετρό αισθητική του outfit.

capri
https://www.instagram.com/symphonyofsilk/

4. Layering με διαφάνειες

Για ένα πιο fashion-forward σύνολο, δοκίμασε να φορέσεις μια διάφανη μπλούζα με layering πάνω από ένα basic top. Επίλεξε ένα ζευγάρι capri σε πιο χαλαρή γραμμή και ολοκλήρωσε με platform σανδάλια ή wedges flip-flops. Είναι ο ιδανικός τρόπος για να δώσεις βάθος στο outfit σου, δείχνοντας ότι τολμάς να πειραματίζεσαι με τα υλικά.

5. Casual elegance με stripe shirt

Ένα ριγέ πουκάμισο από οργανικό βαμβάκι είναι ο καλύτερος φίλος του capri παντελόνιου σου. Φόρεσέ το με ένα απλό tank top από μέσα και επέλεξε ένα capri για να προσθέσεις μια ενδιαφέρουσα υφή. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με mule παπούτσια εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’90, δημιουργώντας ένα look που συνδυάζει την άνεση με το στυλ.

capri
https://www.instagram.com/annelauremais/?hl=en

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capri Fashion fashion trends
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