Αντηλιακό: Όλη η αλήθεια πίσω από τις ενδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία

Τι σημαίνουν τα σύμβολα στο αντηλιακό σου και πώς να επιλέξετε σωστά για ολοκληρωμένη προστασία από UVA και UVB

Η αντηλιακή προστασία δεν είναι πλέον μια «καλοκαιρινή λεπτομέρεια», αλλά βασικό κομμάτι της καθημερινής φροντίδας του δέρματος. Με την ηλιακή ακτινοβολία να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόωρης γήρανσης και δερματικών παθήσεων, η σωστή επιλογή αντηλιακού έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Το πρόβλημα; Στην αγορά υπάρχουν δεκάδες επιλογές και δείκτες που συχνά προκαλούν σύγχυση.

Η αλήθεια είναι πως το αντηλιακό δεν αφορά μόνο την παραλία ή τις διακοπές. Ακόμα και μια απλή βόλτα στην πόλη σημαίνει έκθεση σε UVA και UVB ακτινοβολία, δύο τύπους ακτίνων που επηρεάζουν το δέρμα με διαφορετικό τρόπο. Οι UVB ευθύνονται κυρίως για τα εγκαύματα, ενώ οι UVA διεισδύουν βαθύτερα και σχετίζονται με τη φωτογήρανση και τη μακροχρόνια φθορά της επιδερμίδας.

SPF: Τι δείχνει πραγματικά

Ο δείκτης SPF (Sun Protection Factor) αφορά την προστασία από τις UVB ακτίνες. Με απλά λόγια, δείχνει πόσο περισσότερο μπορεί να μείνει το δέρμα εκτεθειμένο στον ήλιο χωρίς να καεί, σε σχέση με το αν δεν χρησιμοποιούσαμε καθόλου αντηλιακό. Για παράδειγμα, ένα SPF 30 μπλοκάρει περίπου το 97% της ακτινοβολίας, ενώ ένα SPF 50 φτάνει περίπου το 98%.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο ο αριθμός, αλλά η σωστή χρήση. Ακόμα και το πιο ισχυρό αντηλιακό χάνει την αποτελεσματικότητά του αν δεν εφαρμόζεται σωστά ή αν δεν ανανεώνεται κάθε 2 ώρες, ειδικά σε περίπτωση ιδρώτα ή επαφής με νερό.

PA++++: Η προστασία από τη «σιωπηλή» ακτινοβολία

Οι UVA ακτίνες είναι πιο ύπουλες, καθώς δεν προκαλούν άμεσα έγκαυμα αλλά επηρεάζουν το δέρμα σε βάθος χρόνου. Εδώ έρχεται ο δείκτης PA (Protection Grade of UVA), που δείχνει πόσο ισχυρή είναι η προστασία απέναντι σε αυτή την ακτινοβολία.

Οι κατηγορίες ξεκινούν από PA+ και φτάνουν μέχρι PA++++, με το τελευταίο να προσφέρει την υψηλότερη δυνατή προστασία. Στην πράξη, το PA++++ σημαίνει ότι το δέρμα προστατεύεται πολλαπλάσια από τις UVA ακτίνες σε σχέση με την απουσία αντηλιακού.

Τι σημαίνει «πλήρης προστασία»

Η πιο ολοκληρωμένη επιλογή είναι ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος (broad spectrum), που προστατεύει ταυτόχρονα από UVA και UVB ακτινοβολία. Ιδανικά, ένα προϊόν με SPF 30–50 και υψηλό δείκτη PA (PA+++ ή PA++++) θεωρείται από τις πιο ασφαλείς επιλογές για καθημερινή χρήση.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ένα «μαγικό νούμερο» που να εξασφαλίζει απόλυτη προστασία. Το κλειδί είναι ο συνδυασμός σωστής επιλογής προϊόντος και σταθερής, καθημερινής εφαρμογής.

Με λίγα λόγια, το αντηλιακό δεν είναι απλώς ένα καλοκαιρινό προϊόν, αλλά μια καθημερινή συνήθεια που βοηθά όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά και στη διατήρηση μιας υγιούς και πιο νεανικής επιδερμίδας σε βάθος χρόνου.

