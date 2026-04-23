Screen News 23.04.2026

«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Φέρνει ξανά εμβληματικούς ηθοποιούς στη Μέση Γη

Ο Gollum επιστρέφει στο επίκεντρο μιας σκοτεινής prequel ιστορίας που ξαναζωντανεύει εμβληματικούς ήρωες της σειράς ταινιών
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Μέση Γη επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, με τη Warner Bros. να αποκαλύπτει στο CinemaCon του Λας Βέγκας νέες λεπτομέρειες για την ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum». Το φιλμ, που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2027, σηματοδοτεί μια νέα κινηματογραφική επιστροφή στο σύμπαν του Tolkien, με γνώριμα πρόσωπα αλλά και νέες προσθήκες.

Στη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Andy Serkis ως Gollum, η ιστορία εστιάζει στην καταδίωξη του εμβληματικού χαρακτήρα πριν τα γεγονότα της τριλογίας του «The Lord of the Rings». Μαζί του επιστρέφει ο Ian McKellen ως Gandalf, ο Elijah Wood ως Frodo Baggins και ο Lee Pace ως Thranduil, δημιουργώντας ένα έντονο στοιχείο νοσταλγίας για τους fans της αρχικής τριλογίας.

Νέα πρόσωπα στη Μέση Γη

Το νέο κεφάλαιο φέρνει και φρέσκο αίμα στο καστ, με την Kate Winslet να συμμετέχει ως Marigol και τον Leo Woodall ως Halvard. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία του Jamie Dornan στον ρόλο του Strider, γνωστού αργότερα ως Aragorn, δίνοντας νέα διάσταση σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του σύμπαντος.
Η ιστορία πριν το «The Fellowship of the Ring».

Η ταινία θα λειτουργεί ως prequel, εστιάζοντας στην αναζήτηση του Gollum στα χρόνια πριν από τα γεγονότα του The Fellowship of the Ring. Το σενάριο υπογράφουν δημιουργοί που έχουν ήδη συνδεθεί με το σύμπαν του Tolkien, συνεχίζοντας την παράδοση των κινηματογραφικών προσαρμογών που ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000 από τον Peter Jackson.

Η αρχική τριλογία του «The Lord of the Rings» υπήρξε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, με δισεκατομμύρια σε εισπράξεις και δεκάδες βραβεία, ενώ η ερμηνεία του Serkis ως Gollum θεωρείται ορόσημο για την τεχνολογία motion capture.

Με το νέο φιλμ, η Μέση Γη δείχνει πως δεν έχει τελειώσει την αφήγησή της, απλώς επιστρέφει σε μια από τις πιο σκοτεινές και συναρπαστικές της ιστορίες.

