Drake: Η ημερομηνία του «Iceman» αποκαλύφθηκε με τον πιο απρόσμενο τρόπο

Με ένα ευρηματικό promo και έντονο hype, ο Drake ετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή του με την πρώτη solo δουλειά μετά το 2023

Ο Drake ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη δισκογραφία, ανακοινώνοντας το νέο του άλμπουμ με τίτλο Iceman, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 15 Μαΐου. Και όπως φαίνεται, ο Καναδός superstar δεν αρκέστηκε σε μια απλή ανακοίνωση, αλλά επέλεξε έναν πιο… «παγωμένο» και ευρηματικό τρόπο για να αποκαλύψει την ημερομηνία.

Αντί για ένα κλασικό post, ο Drake έκρυψε την ημερομηνία κυκλοφορίας μέσα σε τεράστια blocks πάγου που τοποθετήθηκαν στο Τορόντο, μετατρέποντας την αποκάλυψη σε ένα μικρό event για τους fans. Τελικά, ένας streamer κατάφερε να βρει το στοιχείο και να φτάσει μέχρι το σπίτι του καλλιτέχνη, όπου αποκαλύφθηκε επίσημα η ημερομηνία, με τον ίδιο τον Drake να επιβεβαιώνει λίγο αργότερα τα νέα στα social media.

Ένα project που «χτίζεται» εδώ και καιρό

Το Iceman δεν είναι μια ξαφνική ανακοίνωση. Ο Drake είχε αρχίσει να δίνει hints ήδη από το 2024, κάνοντας αναφορές στον χαρακτήρα «Iceman» από την ταινία Top Gun, ενώ αργότερα είχε μοιραστεί και στιγμιότυπα από αρχεία με το ίδιο όνομα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ετοιμάζει κάτι νέο.

Η πρώτη ουσιαστική γεύση ήρθε το καλοκαίρι του 2025, όταν ξεκίνησε μια σειρά από livestreams, μέσα από τα οποία παρουσίασε ακυκλοφόρητα κομμάτια και ιδέες από το άλμπουμ. Κάποια από αυτά, όπως συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Central Cee και η Julia Wolf, βρήκαν ήδη τον δρόμο τους στις streaming πλατφόρμες, αυξάνοντας το hype γύρω από το project.

Η πρώτη solo δουλειά μετά από μια έντονη περίοδο

Το Iceman σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη solo δουλειά του Drake μετά το For All the Dogs του 2023, αλλά και μετά από μια περίοδο έντονης δημοσιότητας, κυρίως λόγω της πολυσυζητημένης κόντρας του με τον Kendrick Lamar.

Στο ενδιάμεσο, ο καλλιτέχνης παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργός, κυκλοφορώντας νέα κομμάτια, συνεργασίες και ένα κοινό project με τον PartyNextDoor, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να κινείται με έντονο ρυθμό στη σύγχρονη rap σκηνή.

Με το Iceman να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Drake ετοιμάζει μια επιστροφή που δεν θα περάσει απαρατήρητη, τόσο μουσικά όσο και σε επίπεδο δημιουργικού concept.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

