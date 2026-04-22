Μουσικά Νέα 22.04.2026

Olivia Dean: Το «Man I Need» γράφει ιστορία στο Spotify με 1 δισ. streams

Η Βρετανίδα pop star συνεχίζει να σαρώνει charts και βραβεία, με το «Man I Need» να εξελίσσεται σε παγκόσμιο φαινόμενο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Olivia Dean συνεχίζει την εντυπωσιακή της άνοδο στη διεθνή μουσική σκηνή, καθώς το τραγούδι της «Man I Need» ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου streams στο Spotify, εξασφαλίζοντάς της μια θέση στο περίφημο Billions Club της πλατφόρμας.

Το επίτευγμα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδο για τη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, η οποία έχει σαρώσει βραβεία και διακρίσεις μέσα στο 2026, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην κορυφή της σύγχρονης pop σκηνής.

Από τα charts στα βραβεία

Η Olivia Dean αναδείχθηκε Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη στα Grammy Awards 2026, ενώ κυριάρχησε και στα BRIT Awards 2026, αποσπώντας τέσσερα σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλλιτέχνης της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς. Παράλληλα, ξεχώρισε και στα MOBO Awards 2026, όπου απέσπασε τρεις διακρίσεις.

Η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στα βραβεία, αλλά αποτυπώνεται και στους αριθμούς, με τη Dean να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση παγκόσμιων streams στο Spotify ανάμεσα σε γυναίκες καλλιτέχνιδες την τελευταία χρονιά.

Διεθνής κυριαρχία στα charts

Το «Man I Need» έχει σημειώσει εντυπωσιακή πορεία, ειδικά στην Αυστραλία, όπου παρέμεινε για 20 εβδομάδες στην κορυφή του ARIA Chart, πλησιάζοντας ιστορικά ρεκόρ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Olivia Dean έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα solo καλλιτέχνιδα που είχε 4 τραγούδια ταυτόχρονα στο Top 10, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσίας της στη βρετανική μουσική αγορά.

Η νέα «δύναμη» της pop

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τραγούδι της κατέκτησε και το Billboard Adult R&B Airplay chart, δείχνοντας τη διασπορά της επιτυχίας της σε διαφορετικά μουσικά κοινά και ραδιοφωνικά formats.

Η Olivia Dean αναμένεται επίσης να διεκδικήσει νέες διακρίσεις στα Ivor Novello Awards 2026, όπου συγκαταλέγεται μεταξύ των φαβορί με δύο υποψηφιότητες.

Το «Billions Club» και το επόμενο κεφάλαιο

Με την είσοδό της στο Spotify Billions Club, το οποίο πλέον αριθμεί πάνω από 1.200 τραγούδια, η Olivia Dean επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί απλώς μια ανερχόμενη φωνή, αλλά μια καλλιτέχνιδα με σταθερή και παγκόσμια απήχηση.

Το «Man I Need» δεν είναι πλέον απλώς μια επιτυχία, είναι ένα από τα τραγούδια που διαμορφώνουν τη νέα εποχή της pop.

