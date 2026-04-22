Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι

Η είδηση του χωρισμού ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες και τη Madelyn Cline έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων που ήθελαν το ζευγάρι να διανύει μια σοβαρή κρίση. Μετά από πέντε μήνες κοινής πορείας, οι δύο νέοι επέλεξαν να τερματίσουν τη σχέση τους, κλείνοντας έναν κύκλο που απασχόλησε ιδιαίτερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση για τη λήξη της σχέσης φαίνεται πως είναι οριστική, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη ξεκινήσει να προσαρμόζονται στις νέες τους καθημερινότητες, αναζητώντας ηρεμία σε διαφορετικές τοποθεσίες και δραστηριότητες.

Το παρασκήνιο της γνωριμίας και οι δημόσιες εμφανίσεις

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος και η Madelyn γνωρίστηκαν σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργία είχαν τον πρώτο λόγο. Η σχέση τους δεν άργησε να γίνει γνωστή, καθώς οι συχνές τους εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, όπου κυκλοφορούσαν χωρίς να κρύβουν τα συναισθήματά τους, επιβεβαίωσαν γρήγορα τις φήμες. Εκείνος, αφοσιωμένος στη ζωγραφική και τη γλυπτική, και εκείνη, σε μια από τις πιο παραγωγικές φάσεις της καριέρας της μετά το «Outer Banks», αποτέλεσαν για ένα διάστημα το αγαπημένο ζευγάρι των φωτογράφων.

Η Madelyn Cline και η διαχείριση της επόμενης μέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός βρίσκεται πλέον στο Λος Άντζελες, όπου επέλεξε να περάσει χρόνο με το φιλικό της περιβάλλον μετά την απόφαση του χωρισμού. Παρά τη ρήξη, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια διατηρεί μια πολιτισμένη και φιλική στάση, κρατώντας επαφές με πρόσωπα από τον κύκλο του πρώην συντρόφου της. Η κίνησή της να μετακινηθεί στην Καλιφόρνια δείχνει την ανάγκη της για μια αλλαγή περιβάλλοντος, εστιάζοντας πλέον στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Το ταξίδι του Κωνσταντίνου Αλέξιου και η επιστροφή στην τέχνη

Από την άλλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος επέλεξε την Αριζόνα ως τον προορισμό που θα του πρόσφερε την απαραίτητη αποστασιοποίηση από τα γεγονότα. Συνοδευόμενος από τα αδέλφια του, απόλαυσε τη φύση και την ηρεμία της περιοχής, μακριά από τη βοή της Νέας Υόρκης. Ως μόνιμος κάτοικος της αμερικανικής μεγαλούπολης, συνεχίζει να επικεντρώνεται στο καλλιτεχνικό του έργο, διατηρώντας πάντα τους ισχυρούς δεσμούς του με την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται τακτικά για προσωπικούς λόγους.

