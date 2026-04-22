Τι συμβαίνει ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο; Οι δηλώσεις που δεν περίμενε κανείς

Έντονη συζήτηση προκάλεσαν στον ραδιοφωνικό «αέρα» του Sfera 102,2 οι δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος τοποθετήθηκε με αιχμηρό τρόπο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με αφορμή φημολογούμενα σχόλια του δεύτερου σχετικά με ραδιοφωνικές εκπομπές και την τηλεθέαση και την ακροαματικότητα άλλων σταθμών.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, αναφέρθηκε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, σχολιάζοντας τόσο την επαγγελματική του πορεία στο ραδιόφωνο όσο και τη στάση του απέναντι σε συναδέλφους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιό λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».

Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν και σχολιάστηκαν τηλεοπτικά στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος σημείωσε πως δεν έχει ακούσει τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Ουγγαρέζου, αφήνοντας το θέμα ανοιχτό χωρίς περαιτέρω τοποθέτηση.

