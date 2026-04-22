«Δεν είμαι κορίτσι πια»: Η απάντηση της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον γάμο

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βάζει τέλος στα σενάρια περί γάμου με μια αυθόρμητη και χιουμοριστική απάντηση που έγινε αμέσως viral

Μέσα σε ένα κλίμα έντονου ενδιαφέροντος γύρω από την προσωπική της ζωή, η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με αφορμή φήμες που τη θέλουν να ετοιμάζεται για τρίτο γάμο. Οι συζητήσεις εντάθηκαν μετά τις κοινές της εμφανίσεις με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αυτόματα στην προσωπική της ζωή και στις επόμενες κινήσεις της.

Η αφορμή για τις δηλώσεις της δόθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης λίγο πριν την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Σάκη Ρουβά, στην Πύλη Αξιού. Εκεί, οι δημοσιογράφοι δεν άργησαν να τη ρωτήσουν ευθέως αν υπάρχει πράγματι θέμα γάμου στη ζωή της.

Η απάντησή της ήταν απολαυστικά αυθόρμητη και γεμάτη χιούμορ. Όταν ρωτήθηκε για τα σχετικά δημοσιεύματα, η ίδια απάντησε: «Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας! Καλημέρα σας!»

Η συζήτηση, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Όταν ο Σάκης Ρουβάς τη ρώτησε ξανά πιο άμεσα αν παντρεύεται, η Νατάσα Θεοδωρίδου απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Εσύ δεν έχεις παντρευτεί; Κι εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές. Δεν είμαι κορίτσι πια.»





Με αυτή τη φράση, εσύ βλέπεις μια καλλιτέχνιδα που δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της, χωρίς να εγκλωβίζεται σε σενάρια και φήμες. Η στάση της δείχνει αυτοπεποίθηση αλλά και διάθεση να κρατά τις ισορροπίες ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική της πραγματικότητα.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τη θετική της στάση απέναντι στον έρωτα, τον οποίο περιέγραψε με ιδιαίτερα συναισθηματικό τρόπο, λέγοντας: «Σαν τον έρωτα δεν έχει! Ο έρωτας είναι ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε.»

Από τη δική σου οπτική, η εικόνα που σχηματίζεται είναι μιας γυναίκας που έχει ζήσει έντονες προσωπικές εμπειρίες, έχει προχωρήσει στη ζωή της και πλέον αντιμετωπίζει τις φήμες με χαμόγελο και ψυχραιμία. Δεν επιβεβαιώνει τίποτα, αλλά ούτε και απορρίπτει τη σημασία του έρωτα στη ζωή της.

