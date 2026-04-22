Celeb News 22.04.2026

Harry Styles – Zoë Kravitz: Οι φήμες για αρραβώνα φουντώνουν ξανά

Η Zoë Kravitz και ο Harry Styles στο επίκεντρο φημών για πιθανό αρραβώνα, μετά την εμφάνιση της ηθοποιού με εντυπωσιακό δαχτυλίδι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zoë Kravitz βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών media, αυτή τη φορά λόγω φημών για πιθανό αρραβώνα με τον Harry Styles. Αφορμή στάθηκε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο Λονδίνο, όπου οι φωτογραφίες τη δείχνουν να φορά ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ενώ απαθανατίζεται σε τρυφερές στιγμές με τον τραγουδιστή.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εξόδου του ζευγαριού, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να πυροδοτούν εικασίες για το αν πρόκειται για δώρο αρραβώνα ή απλώς ένα εντυπωσιακό κόσμημα.

Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς

Μια σχέση που φαίνεται να σοβαρεύει

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί στη Ρώμη. Από τότε, οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν πιο συχνές, με πηγές να αναφέρουν ότι περνούν σημαντικό χρόνο μαζί, παρά τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα.

Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι εθεάθη στη Νέα Υόρκη, ακόμη και σε οικογενειακές στιγμές, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα μιας πιο «σοβαρής» σχέσης.

Χαμηλό προφίλ, έντονη χημεία

Παρά τη δημοσιότητα, οι δύο σταρ φαίνεται να προσπαθούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της υπερβολής. Πηγές αναφέρουν πως προτιμούν απλές στιγμές, βόλτες και χαμηλών τόνων καθημερινότητα, κάτι που φαίνεται να ενισχύει τη μεταξύ τους χημεία.

Το μέλλον και οι υποχρεώσεις

Παρότι δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για αρραβώνα, το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, ειδικά καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο είναι αυξημένες. Ο Harry Styles ετοιμάζει νέα μουσικά projects και περιοδεία, ενώ η Kravitz συνεχίζει τις κινηματογραφικές της δουλειές.

Από τις προηγούμενες σχέσεις στο σήμερα

Η Zoë Kravitz είχε στο παρελθόν αρραβωνιαστεί με τον Channing Tatum, ενώ ο Harry Styles είχε συνδεθεί ερωτικά με την ηθοποιό Taylor Russell.

Το αν το νέο δαχτυλίδι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ή απλώς μια ακόμη στιλιστική επιλογή, παραμένει προς το παρόν άγνωστο, όμως το Hollywood ήδη παρακολουθεί στενά κάθε τους κίνηση.

Joe Jonas – Tatiana Gabriela: Το ταξίδι στο Puerto Rico που «επιβεβαιώνει» τη σχέση τους

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

The Devil Wears Prada 2: Ο λόγος που «έκοψαν» τη Sydney Sweeney από την ταινία

«Δεν είμαι κορίτσι πια»: Η απάντηση της Νατάσας Θεοδωρίδου για τον γάμο

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral

Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!