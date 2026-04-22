Harry Styles – Zoë Kravitz: Οι φήμες για αρραβώνα φουντώνουν ξανά

Η Zoë Kravitz και ο Harry Styles στο επίκεντρο φημών για πιθανό αρραβώνα, μετά την εμφάνιση της ηθοποιού με εντυπωσιακό δαχτυλίδι

Η Zoë Kravitz βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών media, αυτή τη φορά λόγω φημών για πιθανό αρραβώνα με τον Harry Styles. Αφορμή στάθηκε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο Λονδίνο, όπου οι φωτογραφίες τη δείχνουν να φορά ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ενώ απαθανατίζεται σε τρυφερές στιγμές με τον τραγουδιστή.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εξόδου του ζευγαριού, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να πυροδοτούν εικασίες για το αν πρόκειται για δώρο αρραβώνα ή απλώς ένα εντυπωσιακό κόσμημα.

Μια σχέση που φαίνεται να σοβαρεύει

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2025, όταν εντοπίστηκαν μαζί στη Ρώμη. Από τότε, οι κοινές εμφανίσεις τους έγιναν πιο συχνές, με πηγές να αναφέρουν ότι περνούν σημαντικό χρόνο μαζί, παρά τα απαιτητικά επαγγελματικά τους προγράμματα.

Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι εθεάθη στη Νέα Υόρκη, ακόμη και σε οικογενειακές στιγμές, γεγονός που ενίσχυσε την εικόνα μιας πιο «σοβαρής» σχέσης.

Χαμηλό προφίλ, έντονη χημεία

Παρά τη δημοσιότητα, οι δύο σταρ φαίνεται να προσπαθούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της υπερβολής. Πηγές αναφέρουν πως προτιμούν απλές στιγμές, βόλτες και χαμηλών τόνων καθημερινότητα, κάτι που φαίνεται να ενισχύει τη μεταξύ τους χημεία.

Το μέλλον και οι υποχρεώσεις

Παρότι δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για αρραβώνα, το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, ειδικά καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο είναι αυξημένες. Ο Harry Styles ετοιμάζει νέα μουσικά projects και περιοδεία, ενώ η Kravitz συνεχίζει τις κινηματογραφικές της δουλειές.

Από τις προηγούμενες σχέσεις στο σήμερα

Η Zoë Kravitz είχε στο παρελθόν αρραβωνιαστεί με τον Channing Tatum, ενώ ο Harry Styles είχε συνδεθεί ερωτικά με την ηθοποιό Taylor Russell.

Το αν το νέο δαχτυλίδι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ή απλώς μια ακόμη στιλιστική επιλογή, παραμένει προς το παρόν άγνωστο, όμως το Hollywood ήδη παρακολουθεί στενά κάθε τους κίνηση.

