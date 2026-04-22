Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς

Η μικρή Rocki κάνει το ντεμπούτο της ως cover girl, με τη Rihanna να μοιράζεται μια μοναδική στιγμή μητρότητας και υψηλής ραπτικής

Η Rihanna επιστρέφει στο προσκήνιο της μόδας και των media, αυτή τη φορά μαζί με την κόρη της, Rocki Irish, σε ένα εξώφυλλο που ήδη έχει συζητηθεί έντονα. Η μικρή, αν και δεν έχει κλείσει ακόμη έναν χρόνο ζωής, κάνει το ντεμπούτο της ως «cover girl» στο νέο Pop Issue του περιοδικού W, πλάι στη μητέρα της.

Η φωτογράφιση, υπογεγραμμένη από τον Tim Walker, παρουσιάζει μητέρα και κόρη ντυμένες με δημιουργίες Dior, με τη μικρή Rocki να εμφανίζεται με ένα custom haute couture «diaper» και ασορτί headpiece, ειδικά σχεδιασμένα για την περίσταση.

Η Rihanna δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, σχολιάζοντας με χιούμορ και περηφάνια στα social media πως η κόρη της «έκλεψε την παράσταση» από την πρώτη της κιόλας φωτογράφιση, σημειώνοντας ότι κυριολεκτικά… επισκίασε τη μητέρα της στο set.

Η μόδα στο DNA της οικογένειας

Πίσω από τη δημιουργία του ιδιαίτερου look βρίσκεται ο Jonathan Anderson, ο οποίος ανέφερε ότι η συνεργασία με τη Rihanna τον ωθεί πάντα να σκέφτεται εκτός ορίων. Όπως τόνισε, η καλλιτέχνιδα έχει τη σπάνια ικανότητα να μετατρέπει κάθε δημιουργική ιδέα σε κάτι απόλυτα δικό της, ενώ η επιρροή της στον χώρο της μόδας θεωρείται πλέον καθοριστική.

Μια νέα ζωή ως μητέρα τριών παιδιών

Η Rihanna και ο σύντροφός της A$AP Rocky έχουν αποκτήσει 3 παιδιά: τη Rocki, τον RZA και τον Riot. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητρότητα έχει αλλάξει σημαντικά τη Rihanna, χωρίς όμως να αφαιρέσει τίποτα από τη «μαγεία» και τη δημιουργικότητά της.

Όπως δήλωσε, η σχέση τους βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα, όπως ο κινηματογράφος και τα ντοκιμαντέρ, ενώ η καθημερινότητά τους συνδυάζει οικογένεια και καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Μια εικόνα που συνδυάζει οικογένεια και υψηλή μόδα

Η συγκεκριμένη φωτογράφιση δεν είναι απλώς ένα fashion moment, αλλά μια συμβολική εικόνα της νέας φάσης της Rihanna: μιας καλλιτέχνιδας που συνδυάζει τη μητρότητα, τη μόδα και τη δημιουργικότητα με τρόπο που συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα παγκοσμίως.

