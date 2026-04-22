22.04.2026

Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς

Η μικρή Rocki κάνει το ντεμπούτο της ως cover girl, με τη Rihanna να μοιράζεται μια μοναδική στιγμή μητρότητας και υψηλής ραπτικής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Rihanna επιστρέφει στο προσκήνιο της μόδας και των media, αυτή τη φορά μαζί με την κόρη της, Rocki Irish, σε ένα εξώφυλλο που ήδη έχει συζητηθεί έντονα. Η μικρή, αν και δεν έχει κλείσει ακόμη έναν χρόνο ζωής, κάνει το ντεμπούτο της ως «cover girl» στο νέο Pop Issue του περιοδικού W, πλάι στη μητέρα της.

Η φωτογράφιση, υπογεγραμμένη από τον Tim Walker, παρουσιάζει μητέρα και κόρη ντυμένες με δημιουργίες Dior, με τη μικρή Rocki να εμφανίζεται με ένα custom haute couture «diaper» και ασορτί headpiece, ειδικά σχεδιασμένα για την περίσταση.

Anna Wintour: Η σπάνια εμφάνιση με την κόρη της Bee που έκλεψε την παράσταση στο Broadway

Η Rihanna δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, σχολιάζοντας με χιούμορ και περηφάνια στα social media πως η κόρη της «έκλεψε την παράσταση» από την πρώτη της κιόλας φωτογράφιση, σημειώνοντας ότι κυριολεκτικά… επισκίασε τη μητέρα της στο set.

Η μόδα στο DNA της οικογένειας

Πίσω από τη δημιουργία του ιδιαίτερου look βρίσκεται ο Jonathan Anderson, ο οποίος ανέφερε ότι η συνεργασία με τη Rihanna τον ωθεί πάντα να σκέφτεται εκτός ορίων. Όπως τόνισε, η καλλιτέχνιδα έχει τη σπάνια ικανότητα να μετατρέπει κάθε δημιουργική ιδέα σε κάτι απόλυτα δικό της, ενώ η επιρροή της στον χώρο της μόδας θεωρείται πλέον καθοριστική.

Μια νέα ζωή ως μητέρα τριών παιδιών

Η Rihanna και ο σύντροφός της A$AP Rocky έχουν αποκτήσει 3 παιδιά: τη Rocki, τον RZA και τον Riot. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητρότητα έχει αλλάξει σημαντικά τη Rihanna, χωρίς όμως να αφαιρέσει τίποτα από τη «μαγεία» και τη δημιουργικότητά της.

Όπως δήλωσε, η σχέση τους βασίζεται σε κοινά ενδιαφέροντα, όπως ο κινηματογράφος και τα ντοκιμαντέρ, ενώ η καθημερινότητά τους συνδυάζει οικογένεια και καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Μια εικόνα που συνδυάζει οικογένεια και υψηλή μόδα

Η συγκεκριμένη φωτογράφιση δεν είναι απλώς ένα fashion moment, αλλά μια συμβολική εικόνα της νέας φάσης της Rihanna: μιας καλλιτέχνιδας που συνδυάζει τη μητρότητα, τη μόδα και τη δημιουργικότητα με τρόπο που συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα παγκοσμίως.

«Παραμένεις για πάντα στις καρδιές μας»: Ο Κάρολος τιμά τη βασίλισσα Ελισάβετ σε μια ιστορική αναφορά

Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

Dior RIHANNA Rocki Irish
Daniel Craig στo Ελευθέριος Βενιζέλος – Η απρόσμενη ατάκα του σε δημοσιογράφο λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα

Kendall Jenner – Jacob Elordi: Το buzz μεγαλώνει γύρω από τη σχέση τους

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral

Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

Madelyn Cline και Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντες Γκρες: «Τίτλοι τέλους» για το ζευγάρι

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!