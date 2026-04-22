Daniel Craig στo Ελευθέριος Βενιζέλος – Η απρόσμενη ατάκα του σε δημοσιογράφο λίγο πριν φύγει από την Ελλάδα

Ο Daniel Craig εντοπίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η ατάκα του σε ρεπόρτερ έγινε viral. Δείτε τι συνέβη στο αεροδρόμιο
Ο Daniel Craig εντοπίστηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν αναχωρήσει από την Ελλάδα, όπου είχε βρεθεί για γυρίσματα νέας κινηματογραφικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον χώρο, τον πλησίασε η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο ρεπόρτερ Γρηγόρης Μπάκας, ζητώντας μια σύντομη δήλωση.

Ο ηθοποιός προσπάθησε αρχικά να αποφύγει την κάμερα, λέγοντας: «Δεν έχω ιδέα ποιος είσαι». Λίγο αργότερα, όταν ο δημοσιογράφος βρέθηκε ξανά μπροστά του, ο Daniel Craig περιορίστηκε σε μια σύντομη αναφορά για την Ελλάδα, σημειώνοντας πως είναι «υπέροχη» και ότι την αγαπά.


Κατά την παραμονή του στη χώρα, ο ηθοποιός,όπως είχαμε γράψει και εδώ, παρακολούθησε διακριτικά την περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Rachel Weisz, και την κόρη τους. Η επίσκεψή του συνδέεται με νέα κινηματογραφική παραγωγή, ενώ έχει προηγηθεί και η συμμετοχή του στα γυρίσματα της ταινίας «Glass Onion: A Knives Out Mystery», μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Daniel Craig στην Αθήνα

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο προβλήθηκε στην εκπομπή και αποτέλεσε το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της σύντομης παρουσίας του στην Αθήνα.

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week
