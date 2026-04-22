Φωκάς Ευαγγελινός: Οι δηλώσεις του για τη Eurovision και τη σχέση του με τον Akyla

Νέες δηλώσεις του Φωκά Ευαγγελινού για το act του Akyla στη Βιέννη, το video-game concept και τις συναισθηματικές στιγμές που ετοιμάζονται
Σε νέες δηλώσεις του στην εκπομπή Breakfast@Star, ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για τη συνεργασία του με τον Akyla και τις προετοιμασίες για τη σκηνική παρουσία του στη Eurovision. Με ήρεμο αλλά σαφή τρόπο, περιέγραψε το καλλιτεχνικό πλάνο, τους χαρακτήρες που θα πλαισιώσουν τον Akyla και το συναισθηματικό στοιχείο που θα υπάρχει ανάμεσα στα σκηνικά στιγμιότυπα.

Στο πρώτο μέρος των δηλώσεών του, ο Ευαγγελινός αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη, σημειώνοντας: «Ο Akylaς είναι καταπληκτικός, είναι ένα φωτεινό πλάσμα».

Στη συνέχεια αποκάλυψε τους τέσσερις performers που θα εμφανιστούν επί σκηνής: «Τα 4 άτομα που θέλω να ανακοινώσω είναι η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρήστος Νικολάου, ηθοποιός, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, χορευτής και ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, χορευτής».

Ο σκηνοθέτης εξήγησε πως το concept θα βασιστεί στο αρχικό «video game» ύφος, προσαρμοσμένο όμως αποκλειστικά για τη σκηνή της Eurovision: «Εγώ δεν πειράζω το video game, θα είναι προσαρμοσμένο πια για τη σκηνή της Eurovision. Άρα αυτούς τους 4 χαρακτήρες κάποια στιγμή ο Akylaς θα τους συναντήσει και με χειλοφωνο».

Ένα από τα στοιχεία που ήδη συζητιούνται είναι η συναισθηματική στιγμή που αφορά τη μητέρα του καλλιτέχνη. Ο Ευαγγελινός ξεκαθάρισε ότι εκείνη δεν θα βρίσκεται στη σκηνή, αλλά το σκηνικό κομμάτι που σχετίζεται με αυτήν θα έχει ιδιαίτερη προσοχή: «Η μητέρα του Akyla δεν θα είναι πάνω στη σκηνή, αλλά σίγουρα η στιγμή, η συγκινητική που μιλάει στη μητέρα του, θα είναι ένα κομμάτι πιο φροντισμένο από εμάς».

Τέλος, ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για τη δημιουργική του φιλοσοφία αλλά και για τη σχέση που έχει αναπτυχθεί με τον καλλιτέχνη: «Γενικά εγώ με τους καλλιτέχνες δεν επιβάλλω αυτό που θέλω να κάνω, αν του αρέσει του καλλιτέχνη συνεχίζουμε… Με τον Akyla έχουμε ιδιαίτερο δέσιμο γιατί εμένα με συγκινεί ο Akyla και το μήνυμα που θέλει να περάσει».

Με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πώς θα μεταφερθεί όλο αυτό το καλλιτεχνικό αφήγημα στη σκηνή της Eurovision και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

