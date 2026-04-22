Eurovision 2026: Η Klavdia θα ανακοινώσει το 12άρι της ελληνικής επιτροπής

Με φόντο τη Βιέννη και τον παλμό της Eurovision, η Ελλάδα επενδύει σε ένα γνώριμο πρόσωπο για μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς
Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, το ενδιαφέρον κορυφώνεται όχι μόνο για τις συμμετοχές, αλλά και για τις λεπτομέρειες που δίνουν ξεχωριστό χρώμα στον διαγωνισμό. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει πάντα η στιγμή της ανακοίνωσης των βαθμολογιών – και ειδικά του πολυπόθητου 12αριού. Φέτος, εσύ παρακολουθείς μια επιλογή που συνδυάζει φρεσκάδα, συνέχεια και έντονο συμβολισμό: η Klavdia θα είναι το πρόσωπο που θα δώσει το ελληνικό 12άρι, μεταφέροντας την ψήφο της χώρας στη μεγάλη σκηνή της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση έγινε στο press day που πραγματοποιήθηκε στο ΕΡΤ, στο ΡαδιοΜέγαρο, επιβεβαιώνοντας ότι η δημόσια τηλεόραση επιλέγει να δώσει αυτόν τον ρόλο σε ένα πρόσωπο που ήδη έχει γράψει τη δική του ιστορία στον θεσμό. Η Klavdia δεν είναι μια τυχαία επιλογή – είναι η καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά, καταφέρνοντας να κατακτήσει την έκτη θέση και να αφήσει θετικές εντυπώσεις.

Αυτή η «επιστροφή» δεν είναι διαγωνιστική, αλλά έχει τη δική της βαρύτητα. Η ανακοίνωση των βαθμών αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες στιγμές κάθε χώρας στη Eurovision, με εκατομμύρια τηλεθεατές να παρακολουθούν ζωντανά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Klavdia θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με έναν διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική συμμετοχή για το 2026 έχει ήδη πάρει τον δρόμο της. Ο Akylas θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision Song Contest 2026 με το τραγούδι «Ferto», σε μια εμφάνιση που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του Α’ Ημιτελικού, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, σε μια βραδιά που αναμένεται να κρίνει πολλά.

Η διοργάνωση φιλοξενείται φέτος στη Βιέννη, μια πόλη με έντονη μουσική παράδοση, που δίνει το δικό της στίγμα στη φετινή Eurovision. Το σκηνικό, η παραγωγή και οι συμμετοχές συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, στο οποίο η Ελλάδα καλείται να ξεχωρίσει.

Η περσινή παρουσία της Klavdia στη Eurovision Song Contest 2025 αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές στιγμές για την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Με μια ερμηνεία που συνδύαζε συναίσθημα, σκηνική ωριμότητα και σύγχρονη αισθητική, κατάφερες να τη δεις να ξεχωρίζει από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις. Η φωνή της, καθαρή και εκφραστική, «έδεσε» αρμονικά με τη σκηνική παρουσία, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που κέρδισε τόσο το κοινό όσο και τις επιτροπές.

Η 6η θέση που κατέκτησε δεν ήρθε τυχαία, αλλά ως αποτέλεσμα μιας προσεγμένης δουλειάς σε όλα τα επίπεδα – από την επιλογή του τραγουδιού μέχρι τη σκηνική επιμέλεια. Εκείνη η εμφάνιση άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και έβαλε την Klavdia στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, ενισχύοντας τη δυναμική της ως ανερχόμενης καλλιτέχνιδας. Για εσένα που παρακολουθείς τον θεσμό, ήταν μια συμμετοχή που απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις και σύγχρονη ταυτότητα στη Eurovision.

