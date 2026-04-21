Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη

Με αισιοδοξία και όνειρα για τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός στην Press Day της ΕΡΤ
Ειρήνη Στόφυλα

Η ΕΡΤ άνοιξε σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026, την αυλαία της φετινής ευρωπαϊκής πορείας προς τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, μέσα από το καθιερωμένο Eurovision Press Day στο Ραδιομέγαρο. Εκεί, ο Ακύλας και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός παρουσίασαν στους δημοσιογράφους από όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης το πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, εστιάζοντας στο τραγούδι «Ferto» και στη σκηνική του μεταφορά στη Βιέννη, στο Wiener Stadthalle.

Ο Ακύλας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη συμμετοχή του, δίνοντας έμφαση στο μήνυμα του τραγουδιού, το οποίο όπως ανέφερε αγγίζει βαθύτερες κοινωνικές και προσωπικές θεματικές. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι το «Ferto» μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, αλλά και για τη συνεχή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά περισσότερα, συχνά ως προσπάθεια να καλύψει εσωτερικά κενά που προέρχονται από εμπειρίες της παιδικής ηλικίας.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια βιωματική αφήγηση που συνδέει την πορεία από την έλλειψη προς την επιτυχία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευγνωμοσύνης και των ανθρώπων που στήριξαν την προσπάθεια από την αρχή.

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τον Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι μαζί του θα βρίσκονται η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρήστος Νικολάου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης και ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, διαμορφώνοντας ένα πολυεπίπεδο σκηνικό σύνολο με έντονη θεατρικότητα και κινησιολογική δυναμική.

Η δήλωση Ευαγγελινού για τη σκηνική προσέγγιση

Σε ερώτηση για τη σκηνοθετική φιλοσοφία του φετινού act, ο Φωκάς Ευαγγελινός τόνισε: «Είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις ηθοποιούς γιατί έχουν μάθει να λένε τα λόγια τους και τον τρόπο να εκφράζονται. Στη σκηνή μαζί με τον Ακύλα  θα είναι η Παρθένα Χοροζίδου, ο Χρήστος Νικολάου, ηθοποιός, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, χορευτής, και ο Κωνσταντίνος Καρυπίδης, χορευτής».

Παράλληλα, περιέγραψε τη σκηνική ιδέα ως μια πολυεπίπεδη εμπειρία τύπου video game, σημειώνοντας:

Eurovision Press Day: Η αποκαλυπτική δήλωση του Ακύλα για τη συνάντησή του με τη Ruslana

«Αν σε κάποιο κομμάτι υπάρχει ένα highlight που θυμάσαι πάντα, εδώ λόγω του video game υπάρχουν πολλά… Θα δείτε πολλά. Με πρωταγωνιστή πάντα τον Ακύλα, χωρίς τίποτα να είναι πάνω από αυτόν ή λιγότερο από αυτόν. Είναι όλα ισορροπημένα, σε μια τρίλεπτη διαδρομή video games, με μια τρίλεπτη ιστορία που λέμε εμείς, με συγκίνηση, χιούμορ, ρυθμό και εκπλήξεις».

Και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Μπορεί να είναι πολλές οι εκπλήξεις».

Ο στόχος και η φιλοσοφία της συμμετοχής

Αναφερόμενος στον τελικό στόχο της ελληνικής αποστολής, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν έκρυψε την επιθυμία του για μια κορυφαία διάκριση:

«Εγώ σαν αποτέλεσμα ελπίζω… θα ήθελα αυτό που επιθυμούν όλοι, θα ήθελα την πρώτη θέση. Όχι για μένα, όχι για την ΕΡΤ αλλά για τον Ακύλα. Γιατί πρεσβεύει ένα όνειρο μιας νέας γενιάς που λέει “Ferto” όχι μόνο επιφανειακά. Ζητάει πράγματα με ωραίο τρόπο, χαρούμενο τρόπο. Και αυτό πρεσβεύει ο Ακύλας, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε τραγουδώντας στον δρόμο και έφτασε να είναι πρώτος στην Ευρώπη».

Κλείνοντας, τόνισε τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του διαγωνισμού: «Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός απρόβλεπτος και όμορφος, που στηρίζει το διαφορετικό και το όνειρο κάθε ανθρώπου. Και αυτός είναι ο λόγος που θέλω την πρώτη θέση».

Ψηφιακή εμπειρία και τηλεοπτική κάλυψη

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, αποκαλύφθηκε επίσης ότι η ελληνική συμμετοχή συνοδεύεται από ένα διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι τύπου arcade, εμπνευσμένο από το τραγούδι «Ferto». Οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Ακύλα να ξεπεράσει εμπόδια στην πορεία του προς τη Βιέννη, δημιουργώντας μια επιπλέον εμπειρία γύρω από τη συμμετοχή.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό στις 16 Μαΐου 2026, ενώ οι μεταδόσεις θα πραγματοποιηθούν τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και μέσω ψηφιακών υπηρεσιών προσβασιμότητας.

Στον Α’ Ημιτελικό, όπου συμμετέχει η Ελλάδα με εμφάνιση στην 4η θέση, ο Aκύλας θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους από όλη την Ευρώπη, σε έναν διαγωνισμό που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια ιστορίας.

 

Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

Τα 3 πιο «διπρόσωπα» ζώδια και οι στιγμές που αποκαλύπτεται η άλλη τους πλευρά

Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη

Eurovision Press Day: Η αποκαλυπτική δήλωση του Ακύλα για τη συνάντησή του με τη Ruslana
Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day
Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»
Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της
Eurovision 2026: Έκπληξη με πασίγνωστη ηθοποιό στο act του Akyla
Coachella: Η Madonna μοιράζεται τη στιγμή που θα θυμάται για πάντα
Νέο δισκογραφικό project από την Κατερίνα Λιόλιου – Τι αποκάλυψε στα social media
«I Feel So Free»: Η Madonna σαρώνει το Billboard poll
Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

