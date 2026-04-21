Life 21.04.2026

Υγιεινές σπιτικές μπάρες με 3 υλικά – Το πιο εύκολο snack χωρίς ζάχαρη

Η πιο γρήγορη συνταγή για ενέργεια μέσα στη μέρα σου χωρίς ζάχαρη και χωρίς περιττές θερμίδες
Πόπη Βασιλείου

Οι σπιτικές μπάρες με μόλις 3 υλικά είναι από τις πιο εύκολες και πρακτικές επιλογές για ένα σνακ γρήγορο και υγιεινό μέσα στη μέρα σου. Δεν χρειάζονται ζάχαρη, ούτε πολύπλοκες διαδικασίες, και μπορείς να τις προσαρμόσεις εύκολα ανάλογα με το τι έχεις στο σπίτι. Είναι ιδανικές για πρωινό στο χέρι, πριν ή μετά την προπόνηση, αλλά και για κάτι γλυκό χωρίς ενοχές.

Υλικά

  • 2 ώριμες μπανάνες
  • 1,5 φλιτζάνι βρώμη
  • 1/2 φλιτζάνι φυστικοβούτυρο (ή αμυγδαλοβούτυρο)

Εκτέλεση

  1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C και στρώνεις ένα μικρό ταψί με λαδόκολλα.
  2. Λιώνεις τις μπανάνες σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν πολτός. Προσθέτεις το φυστικοβούτυρο και ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Στη συνέχεια ρίχνεις τη βρώμη και ανακατεύεις μέχρι να δημιουργηθεί ένα παχύ, κολλώδες μείγμα.
  3. Απλώνεις το μείγμα στο ταψί και το πιέζεις καλά να έχει ομοιόμορφο πάχος. Ψήνεις για περίπου 20–25 λεπτά, μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.
  4. Αφήνεις να κρυώσει τελείως πριν το κόψεις σε μπάρες, γιατί όσο είναι ζεστό είναι πιο μαλακό και σπάει εύκολα.
Μικρά tips για καλύτερο αποτέλεσμα

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, μπορείς να προσθέσεις κανέλα ή λίγη βανίλια. Αν τις προτιμάς πιο γλυκές, διάλεξε πολύ ώριμες μπανάνες, γιατί δίνουν φυσική γλύκα χωρίς ζάχαρη. Aκόμη, αν θέλεις μπορείς να προσθέσεις κομμάτια μάυρης σοκολάτας. Επίσης, μπορείς να τις διατηρήσεις στο ψυγείο για 4–5 ημέρες ή να τις καταψύξεις για μεγαλύτερη διάρκεια.

Αυτές οι μπάρες είναι η απόδειξη ότι το υγιεινό δεν χρειάζεται να είναι ούτε περίπλοκο ούτε βαρετό.

Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη

Σχέσεις με ανωτέρους στη δουλειά: 6 μυστικά για να πετύχεις την ισορροπία

