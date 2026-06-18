Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 18.06.2026

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη γιορτή της μόδας στο red carpet

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Από την τηλεόραση και τη μουσική μέχρι το TikTok, οι stars παρέλασαν στο κόκκινο χαλί, χαρίζοντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το κόκκινο χαλί των Mad VMA 2026 αποτέλεσε κορυφαίο event μόδας, με καλλιτέχνες και influencers να δίνουν το παρών.
  • Κυριάρχησαν οι έντονες χρωματικές αντιθέσεις, τα τολμηρά cut-outs, τα σατέν και τα metallic υφάσματα.
  • Στο beauty, το μακιγιάζ ήταν έντονο, ενώ τα μαλλιά κυμάνθηκαν από αυστηρές γραμμές έως παιχνιδιάρικα στυλ.
  • Η νέα γενιά influencers έφερε εναλλακτική αισθητική, συνδυάζοντας vintage με σύγχρονο streetwear.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χαλί των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ μεταμορφώθηκε την Τετάρτη (17/6) στο πιο hot fashion spot της πόλης. Καλλιτέχνες, τηλεοπτικά πρόσωπα και τα πιο επιδραστικά ονόματα των social media έδωσαν το «παρών», μετατρέποντας την είσοδο του σταδίου σε μια πασαρέλα υψηλής αισθητικής, όπου η δημιουργικότητα είχε τον πρώτο λόγο.

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Φέτος, η κυρίαρχη τάση που ξεχώρισε ήταν ο συνδυασμός έντονων χρωμάτων και ενδιαφέρουσων υφών. Είδαμε τολμηρά cut-outs, σατέν υφάσματα που έπαιζαν με το φως των προβολέων, αλλά και metallic στοιχεία που χάρισαν μια φουτουριστική διάθεση στις εμφανίσεις. Οι stars δεν δίστασαν να πειραματιστούν, αποδεικνύοντας ότι το φετινό καλοκαίρι το στυλ είναι συνώνυμο της αυτοπεποίθησης.

Akylas: Το 00’s cyber boy manifesto στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Στο κομμάτι του beauty, το «less is more» πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Είδαμε έντονα χρώματα στο μακιγιάζ που έδεναν με τα outfit, ενώ τα hair looks κυμάνθηκαν από sleek αυστηρές γραμμές μέχρι ανατρεπτικά, παιχνιδιάρικα στυλ. Οι λεπτομέρειες, όπως τα έντονα αξεσουάρ και τα statement κοσμήματα, έδωσαν το απαραίτητο «grit» που απαιτεί ένα τέτοιο event.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που η νέα γενιά των social media influencers προσέγγισε το red carpet, φέρνοντας φρέσκιες ιδέες και alternative αισθητική. Ήταν εμφανές πως η μόδα δεν είναι πλέον μόνο «επίσημη», αλλά ένα μέσο προσωπικής έκφρασης, όπου το vintage στοιχείο συναντά το σύγχρονο streetwear.

Η διοργάνωση της Τετάρτης απέδειξε για άλλη μια φορά πως τα Mad VMA δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά και το κορυφαίο event μόδας που θέτει τον τόνο για το τι θα κυριαρχήσει τους επόμενους μήνες. Το κόκκινο χαλί ήταν γεμάτο ζωντάνια, «εκρήξεις» χρώματος και μια διάθεση για πειραματισμό που κράτησε το κοινό σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία στιγμή.

Καθώς η βραδιά εξελισσόταν, έγινε ξεκάθαρο πως η μόδα στα Mad VMA 2026 δεν περιορίστηκε σε απλά ρούχα, αλλά σε ολοκληρωμένα acts που πλαισίωσαν άψογα τη μεγάλη μουσική γιορτή. Η ενέργεια ήταν αισθητή σε κάθε γωνιά, αφήνοντας το κοινό με τις καλύτερες εντυπώσεις για το επίπεδο των φετινών εμφανίσεων.

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