«Το οφείλω σε εσάς»: Η συγκίνηση της Κατερίνας Λιόλιου στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου κέρδισε βραβείο στα MAD VMA 2026 στην κατηγορία «Λαϊκό Modern».

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε συγκινημένη κατά την παραλαβή του βραβείου.

Αφιέρωσε τη διάκριση στο κοινό και στη δισκογραφική της οικογένεια.

Η βράβευση επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία και την ισχυρή σύνδεσή της με το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη σημαντική διάκριση προστέθηκε στην επιτυχημένη πορεία της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στους μεγάλους νικητές των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια κατέκτησε το βραβείο στην κατηγορία «Λαϊκό Modern», επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία που διατηρεί τα τελευταία χρόνια στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για την Κατερίνα Λιόλιου, καθώς τα τραγούδια της σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκαν από το κοινό. Οι εμφανίσεις της, οι μουσικές της επιλογές και η συνεχώς αυξανόμενη απήχησή της την ανέδειξαν σε μία από τις πιο επιδραστικές λαϊκές ερμηνεύτριες της νέας γενιάς.

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Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να παραδώσει τη διάκριση στην τραγουδίστρια. Αμέσως μετά τη βράβευσή της, από τα ηχεία ακούστηκε ο «Λογαριασμός», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την επιτυχημένη πορεία της.





Πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο, η Κατερίνα Λιόλιου φίλησε τον σύντροφό της, μια τρυφερή στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους και έδωσε έναν ακόμη πιο προσωπικό τόνο στη βραδιά.

Η Κατερίνα Λιόλιου εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τη στιγμή που παρέλαβε το βραβείο της, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της. Μπροστά στο κοινό, θέλησε να μοιραστεί λίγα λόγια ευγνωμοσύνης για όσους συνέβαλαν στην πορεία της μέχρι σήμερα.

Στην ομιλία της ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ’ όλα εσάς. Όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι και τραγουδάω, το περισσότερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς, γιατί δημιουργήθηκε από εσάς αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου, τη δισκογραφική μου οικογένεια…».





Τα λόγια της απέσπασαν θερμό χειροκρότημα, καθώς η τραγουδίστρια επέλεξε να αφιερώσει τη στιγμή στους ανθρώπους που τη στηρίζουν διαχρονικά. Η αναφορά στο κοινό και στη δισκογραφική της ομάδα φανέρωσε τη σημασία που δίνει στις σχέσεις που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη μουσική.

Η βράβευση της Κατερίνας Λιόλιου στην κατηγορία «Λαϊκό Modern» αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της ανοδικής πορείας που καταγράφει τα τελευταία χρόνια. Με τραγούδια που γίνονται επιτυχίες, sold out εμφανίσεις και ένα κοινό που μεγαλώνει συνεχώς, η τραγουδίστρια έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού.

Η διάκριση στα MAD VMA 2026 έρχεται να επισφραγίσει μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την ίδια και να επιβεβαιώσει ότι η σύνδεσή της με το κοινό παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Με το βλέμμα στραμμένο στα επόμενα μουσικά της βήματα, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να εξελίσσεται και να κατακτά νέες κορυφές στην ελληνική μουσική σκηνή.