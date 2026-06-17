Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Από ένα επιβλητικό πειρατικό καράβι σε μια εκρηκτική χορευτική ανατροπή, η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε το πιο πολυσυζητημένο act της βραδιάς
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου σε μια εντυπωσιακή σκηνική εμφάνιση για τα Mad VMA 2026.
  • Η καλλιτέχνιδα ετοιμάζει νέο άλμπουμ και ξεκινά καλοκαιρινή περιοδεία στην Ελλάδα.
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Η ατμόσφαιρα στο κλειστό γήπεδο του Tae Kwon Do «πάγωσε» για λίγα δευτερόλεπτα και μετά ξέσπασε σε χειροκροτήματα, καθώς η Κατερίνα Λιόλιου κυριάρχησε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η εμφάνισή της ήταν βγαλμένη από ταινία, με ένα επιβλητικό πειρατικό πλοίο με σκισμένα πανιά να «αγκυροβολεί» στο κέντρο του stage. Εκεί, η ερμηνεύτρια παρουσίασε το κομμάτι «Λογαριασμός», μεταμορφωμένη σε μια απόλυτα στιλάτη πειρατίνα, φορώντας ένα statement καπέλο και ένα εκκεντρικό, structured πουκάμισο που έκλεψε την παράσταση.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Ακριβώς τη στιγμή που όλοι νόμιζαν ότι το act έφτανε στο αποκορύφωμά του, η Κατερίνα Λιόλιου προχώρησε στην απόλυτη ανατροπή. Με μια κίνηση που «ηλεκτρίρισε» τον χώρο, κατέβηκε από το πλοίο και το σκηνικό μεταμορφώθηκε ακαριαία. Τα φώτα άλλαξαν, ο ρυθμός ανέβηκε κατακόρυφα και η πειρατίνα έδωσε τη θέση της σε μια pop-dance performer που κατέλαβε κάθε σπιθαμή της σκηνής.

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Από το πειρατικό καράβι στο dance explosion του «DNA»

Παρουσιάζοντας μια νέα, χορευτική εκδοχή του «DNA», η Κατερίνα «κυρίευσε» το stage. Με μια χορογραφία γεμάτη ένταση, ακρίβεια και επαγγελματισμό, απέδειξε πως η φωνή της δεν είναι το μόνο της όπλο. Η παρουσία της ήταν τόσο δυναμική που η ενέργεια στο Tae Kwon Do «χτύπησε κόκκινο». Η αλλαγή από το ατμοσφαιρικό, σχεδόν «σκοτεινό» ξεκίνημα, στο εκρηκτικό dance τέλος, ήταν η απόδειξη ενός καλλιτεχνικού εύρους που λίγοι διαθέτουν.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Με το «Λογαριασμός Summer Tour» να ξεκινά και την ίδια να βρίσκεται ήδη στο στούντιο για το επόμενο μεγάλο δισκογραφικό της βήμα, η Κατερίνα Λιόλιου απέδειξε σήμερα ότι δεν ήρθε απλώς για να τραγουδήσει, αλλά για να ηγηθεί. Το act της θα είναι σίγουρα ένα από τα highlights που θα θυμόμαστε από τα φετινά βραβεία, ένας θρίαμβος δημιουργικότητας που σφράγισε με τον καλύτερο τρόπο τη συμμετοχή της στη μεγάλη γιορτή της μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: Akim Tsatsoulis

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Mad VMA MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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