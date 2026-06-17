MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Θέμης Γεωργαντάς ως… πιγκουίνος στο πιο viral act

Ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε ως πιγκουίνος στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, σε ένα viral act με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Με μια ματιά Ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε ως πιγκουίνος στην έναρξη των MAD VMA 2026.

Η εμφάνιση του Θέμη Γεωργαντά και της Χρυσηίδας Γκαγκούτη συνδύασε comedy και pop αισθητική.

Η ανακοίνωση του act των FY και Ρία Ελληνίδου έγινε με χιουμοριστικό και θεατρικό τρόπο.

Η εμφάνιση του Θέμη ως πιγκουίνος έγινε ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ ξεκίνησαν με έναν από τους πιο ανατρεπτικούς και viral τρόπους, όταν ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε πιγκουίνο, δίνοντας έναν έντονα χιουμοριστικό τόνο στο show. Δίπλα του βρέθηκε η συμπαρουσιάστρια Χρυσηίδα Γκαγκούτη, με τους δύο να παρουσιάζουν ένα mini act που συνδύαζε comedy, pop αισθητική και τηλεοπτικό entertainment, τραβώντας αμέσως την προσοχή του κοινού.

Μέσα από αυτό το ευρηματικό interlude, οι δύο παρουσιαστές προχώρησαν στην ανακοίνωση του εκρηκτικού act του FY και της Ρία Ελληνίδου, που ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα κομμάτια «BAM/BAM» και «Φωτιά με φωτιά».

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το performance ξεχώρισε για τον δυναμισμό του, συνδυάζοντας urban ρυθμούς και λαϊκή ενέργεια, ενώ το concept της ανακοίνωσης μέσα από ένα τόσο χιουμοριστικό και θεατρικό σκηνικό έκανε τη στιγμή ακόμη πιο αξιομνημόνευτη.

Η εμφάνιση του Θέμη ως πιγκουίνος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα moments της βραδιάς, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι τα MAD VMA 2026 αγαπούν το στοιχείο της έκπληξης και του χιούμορ.