Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Θέμης Γεωργαντάς ως… πιγκουίνος στο πιο viral act

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε ως πιγκουίνος στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, σε ένα viral act με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε ως πιγκουίνος στην έναρξη των MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνιση του Θέμη Γεωργαντά και της Χρυσηίδας Γκαγκούτη συνδύασε comedy και pop αισθητική.
  • Η ανακοίνωση του act των FY και Ρία Ελληνίδου έγινε με χιουμοριστικό και θεατρικό τρόπο.
  • Η εμφάνιση του Θέμη ως πιγκουίνος έγινε ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ ξεκίνησαν με έναν από τους πιο ανατρεπτικούς και viral τρόπους, όταν ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε πιγκουίνο, δίνοντας έναν έντονα χιουμοριστικό τόνο στο show. Δίπλα του βρέθηκε η συμπαρουσιάστρια Χρυσηίδα Γκαγκούτη, με τους δύο να παρουσιάζουν ένα mini act που συνδύαζε comedy, pop αισθητική και τηλεοπτικό entertainment, τραβώντας αμέσως την προσοχή του κοινού.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Μέσα από αυτό το ευρηματικό interlude, οι δύο παρουσιαστές προχώρησαν στην ανακοίνωση του εκρηκτικού act του FY και της Ρία Ελληνίδου, που ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα κομμάτια «BAM/BAM» και «Φωτιά με φωτιά».

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το performance ξεχώρισε για τον δυναμισμό του, συνδυάζοντας urban ρυθμούς και λαϊκή ενέργεια, ενώ το concept της ανακοίνωσης μέσα από ένα τόσο χιουμοριστικό και θεατρικό σκηνικό έκανε τη στιγμή ακόμη πιο αξιομνημόνευτη.

Η εμφάνιση του Θέμη ως πιγκουίνος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα moments της βραδιάς, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι τα MAD VMA 2026 αγαπούν το στοιχείο της έκπληξης και του χιούμορ.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Θέμης Γεωργαντάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lila και Manos: Με pop αέρα το «Baby» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Lila και Manos: Με pop αέρα το «Baby» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Επόμενο
Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026

Δες επίσης

MAD VMA 2026: Το πιο «παραμυθένιο» φινάλε με Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρρη
Mad Events

MAD VMA 2026: Το πιο «παραμυθένιο» φινάλε με Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρρη

17.06.2026
Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα από τον Θοδωρή Φέρρη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα από τον Θοδωρή Φέρρη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Με νησιώτικο αέρα και καλοκαιρινό παλμό η Ανδρομάχη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Με νησιώτικο αέρα και καλοκαιρινό παλμό η Ανδρομάχη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Marina Satti: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Marina Satti: Γυρίζει πίσω στον χρόνο στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Κατερίνα Λιόλιου: Η μεταμόρφωση που «έκλεψε» την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Lila και Manos: Με pop αέρα το «Baby» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Lila και Manos: Με pop αέρα το «Baby» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

17.06.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μόλις «σήκωσαν» το Tae Kwon Do με ένα act που έκλεψε τις εντυπώσεις
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μόλις «σήκωσαν» το Tae Kwon Do με ένα act που έκλεψε τις εντυπώσεις

17.06.2026
Το «Karalho» του FY και της Ellize έφερε urban vibes στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Το «Karalho» του FY και της Ellize έφερε urban vibes στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

17.06.2026
Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Αποδράσεις χωρίς πλοίο: 3 ιδανικές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα