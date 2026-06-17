Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 17.06.2026

Lila και Manos: Με pop αέρα το «Baby» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το act των Lila και Manos για το track «Baby» στην σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Lila και Manos ερμήνευσαν το τραγούδι «Baby» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή τους περιλάμβανε σύγχρονο pop show, χορό και έντονη αλληλεπίδραση.
  • Η Lila εντυπωσίασε με την είσοδό της και το statement look της.
  • Το act πλαισιώθηκε από εντυπωσιακά visuals, προβολές και φωτισμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συνεργασίες της βραδιάς πήρε σάρκα και οστά στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, με τον Mano και τη Lila να ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια εκρηκτική ερμηνεία του επιτυχημένου single «Baby».

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα σύγχρονο pop show υψηλών προδιαγραφών, μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε ένα τεράστιο dance floor και ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής τους.

Ποιο ήταν το act που έφερε το καλοκαίρι στη σκηνή των Mad VMA 2012;

Με απόλυτο συγχρονισμό και έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ τους, ο Manos και η Lila απέδειξαν γιατί η συνεργασία τους θα αγαπηθεί τόσο πολύ από το κοινό. Η χημεία τους πάνω στη σκηνή ήταν εμφανής σε κάθε στιγμή του performance, ενώ οι δυναμικές κινήσεις, η σκηνική αυτοπεποίθηση και η ενέργεια που μετέδωσαν δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλες διεθνείς pop παραγωγές.

lila
https://www.instagram.com/lilatrianti/

Η Lila έκανε την είσοδό της μέσα από έναν τηλεφωνικό θάλαμο και έκλεψε αμέσως τα βλέμματα. Με ένα statement look που συνδύαζε ένα ιδιαίτερο παντελόνι με asymmetrical γραμμή, λευκό cropped top και λαμπερές μαύρες λεπτομέρειες με παγιέτες, έδωσε στο act της αέρα pop star και ακαταμάχητη αυτοπεποίθηση.

Το act πλαισιώθηκε από custom-made visuals, εντυπωσιακές προβολές και δυναμικούς φωτισμούς που ακολουθούσαν απόλυτα τον παλμό του τραγουδιού. Οι γρήγορες εναλλαγές εικόνων, τα έντονα γραφικά στοιχεία και η κινηματογραφική αισθητική της παραγωγής δημιούργησαν μια ηλεκτρισμένη club ατμόσφαιρα, απογειώνοντας τη συνολική εμπειρία για τους θεατές.

manos
https://www.instagram.com/g.manos/

Με το «Baby», οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο performance που συνδύασε μοντέρνο ήχο, υψηλή αισθητική και αστείρευτη ενέργεια.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ η εμφάνισή τους συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο δυνατές στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα pop ντουέτα της χρονιάς.

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Lila MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ manos
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