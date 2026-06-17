Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μόλις «σήκωσαν» το Tae Kwon Do με ένα act που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Μόλις ανέβηκαν στη σκηνή και η θερμοκρασία χτύπησε «κόκκινο» - Το ντουέτο που έκλεψε τα βλέμματα στα MAD VMA 2026
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο FY και η Ρία Ελληνίδου παρουσίασαν ένα εκρηκτικό act στα Mad VMA 2026.
  • Η εμφάνιση περιλάμβανε mashup των επιτυχιών τους «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά».
  • Η Ρία Ελληνίδου βρίσκεται σε περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης με νέες επιτυχίες.
  • Ο FY επαναπροσδιορίζει τον ήχο του και θεωρείται trendsetter της urban σκηνής.
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Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μόλις ανέβηκαν στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, παραδίδοντας ένα από τα πιο εκρηκτικά acts της βραδιάς που ξεσήκωσε το Tae Kwon Do. Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια ανατρεπτική είσοδο του FY μέσα από ένα ψυγείο, τραγουδώντας το «Bam», ο οποίος εμφανίστηκε με ανανεωμένο, κατάξανθο look και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό outfit, φορώντας ένα πουκάμισο με έντονα τυπώματα πεταλούδων και δυναμικά στοιχεία, συνδυασμένο με τζιν βερμούδα και t-shirt.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Στη συνέχεια, η Ρία Ελληνίδου έκανε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό, κατακόκκινο sexy φόρεμα, για να συναντήσει τον FY. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ένα καταιγιστικό mashup των μεγάλων επιτυχιών τους «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά», σε μια special εκδοχή με την Old Spice, που ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη. Η συνεργασία αυτή ανέδειξε μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο urban στοιχείο του FY και τη σύγχρονη αισθητική της Ρίας Ελληνίδου. Η ένταση, η εκρηκτική σκηνική παρουσία και η χημεία τους επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, προσφέροντας ένα από τα πιο δυναμικά και πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize: H σκηνή «πήρε φωτιά» στις πρόβες των MAD VMA 2026

Ρία Ελληνίδου: Με ένα νέο άλμπουμ που σαρώνει

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Safari», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

FY: Ο trendsetter της urban σκηνής

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις εκρηκτικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems. Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Κεντρική φωτογραφία: Akim Tsatsoulis

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FY MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ρία Ελληνίδου
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