Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Αντώνης Ρέμος: MAD 30 the arcade mix

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Ένα εντυπωσιακό μουσικό ταξίδι 30 χρόνων παρουσίασε ο Αντώνης Ρέμος στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μέσα από ένα μοναδικό medley
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε το "MAD 30 the arcade mix" στα Mad VMA 2026, τιμώντας 30 χρόνια καριέρας.
  • Η εμφάνιση περιλάμβανε εντυπωσιακά visuals, φωτισμούς, χορευτές και medley επιτυχιών.
  • Το κοινό τραγούδησε μαζί του αποσπάσματα από τραγούδια όπως "Αδιάβαστα μηνύματα" και "Τρέμω".
  • Η εμφάνιση σηματοδότησε την έναρξη των εορτασμών για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο εντυπωσιακές και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είχε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος παρουσίασε το ξεχωριστό «MAD 30 the arcade mix», ένα act αφιερωμένο στα 30 χρόνια της σπουδαίας καλλιτεχνικής του πορείας.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Με το κοινό να τον υποδέχεται θερμά από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do και παρέδωσε ένα performance υψηλών προδιαγραφών, γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και μουσικές αναμνήσεις. Το σκηνικό θύμιζε ένα σύγχρονο μουσικό arcade, με εντυπωσιακά LED visuals, δυναμικούς φωτισμούς και χορευτές που πλαισίωσαν ιδανικά κάθε στιγμή του medley.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Το «MAD 30 the arcade mix» ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία και αγαπήθηκαν όσο λίγα από το κοινό. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε αποσπάσματα από τα «Αδιάβαστα μηνύματα», «Τρέμω» και «Μέχρι το τέλος του κόσμου», με το κοινό να τραγουδάει μαζί του κάθε στίχο, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Οι χορογραφίες έδωσαν ξεχωριστό παλμό στο act, ενώ η εναλλαγή των εικόνων και των μουσικών θεμάτων αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική. Από τις πιο ερωτικές μπαλάντες μέχρι τις μεγάλες συναυλιακές επιτυχίες, κάθε λεπτό της εμφάνισης ήταν σχεδιασμένο ώστε να θυμίσει γιατί ο Αντώνης Ρέμος παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές και επιδραστικές παρουσίες στο ελληνικό τραγούδι.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά τη διάρκεια του «Τρέμω», όταν οι φωτισμοί «έντυσαν» ολόκληρη την αρένα σε ατμοσφαιρικούς τόνους, δημιουργώντας μία εικόνα που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, ενώ το φινάλε με το «Μέχρι το τέλος του κόσμου» έδωσε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα στην εμφάνιση, ολοκληρώνοντας ιδανικά το μουσικό αυτό αφιέρωμα. Κατά την διάρκεια του act ο Αντώνης Ρέμος άλλαξε ρούχα και εμφανίστηκε με λευκό σακάκι μαζί με τους χορευτές του, περνώντας ανάμεσα από το κοινό, όπου τραγούδησαν όλοι με μια φωνή.

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Το special act λειτούργησε παράλληλα ως η επίσημη έναρξη των εορτασμών για τα 30 χρόνια πορείας του καλλιτέχνη, λίγους μήνες πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Και αν η εμφάνισή του στα φετινά Mad VMA ήταν μια πρόγευση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, τότε το κοινό μπορεί να περιμένει κάτι πραγματικά μοναδικό.

Ο Αντώνης Ρέμος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος ερμηνευτής, αλλά ένας καλλιτέχνης που ξέρει να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε εμπειρία. Το «MAD 30 the arcade mix» δεν ήταν απλώς ένα medley επιτυχιών· ήταν ένας φόρος τιμής σε τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια, αναμνήσεις και στιγμές που έχουν συνδεθεί με τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

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Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ Mad VMA MAD VMA 2026 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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